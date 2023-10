'UBIJALA ME JE U MOZAK' Jeziva odbrana oca iz pakla koji je i partnerku držao zatočenu: Jedna bela cedulja bila okidač za BRUTALNO NASILJE

Uroš Pašajlić, koji je optužen da je u jednom stanu mučio svoju partnerku Ivanu L, dok je u drugom stanu njegovo dete (9) bilo zaključano izgladnelo i dehidrirano, izneo je detaljnu odbranu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. On je ispričao kako ga je partnerka Ivana L. namerno pravila ljubomornim, oblačila se provokativno i kako je ona njega napadala, zbog čega se on boji!

Podsetimo, Pašajlić je priznao da je dete ostavio samo u stanu bez osnovnih uslova za život. Izneo je kratku odbranu i odbio je da odgovara na pitanja u vezi krivičnog dela Nasilje u porodici.

Uroš Pašajlić se zatim osvrnuo na iznošenje odbrane u vezi maltretiranja svoje partnerke Ivane L.

"Oblačila se provokativno"

- Tog 19. meni je malo pomućeno u glavi, tada sam bio sa njom u stanu. Ona radi za jednu švajcarsku firmu, spremala se za firminu proslavu. Dugo se šminkala, oblačila provokativno, mrežaste čarape i kratku suknju. Stavila je dnevni uložak, mislim da sam video da je ponela i kondom - rekao je Uroš Pašajlić.

Uroš Pašajlić je ispričao da je u stan došla i ćerka Ivane L, koja se takođe spremala za neki svoj događaj, a on je otišao kod drugara i ostavio ih da se spremaju. Kada se vratio kući video je čep od nekog alkoholnog pića, ali flašu nije našao.

- Posle nekih 4,5 sati sam joj poslao poruku da li je sve okej, jer se nije javljala. Zaboravio sam da kažem, tražila mi je kokain da ponese, dao sam joj nekih 4-5 linija. Rekao sam joj da joj ne treba, da to nije pametno, ali me je napadala i molila. Odgovorila mi je na poruku: "Ostavi me na miru, da živim svoj život i da se provodim" - naveo je optuženi.

Kako je dalje ispričao Pašajlić, oko pola 2 ujutru Ivana se javila i tražila mu da dođe po nju.

- Čuo sam da je pijana, drogirana, da nerazgovetno priča, da je agresivna. Drugar mi je rekao da nije pametno da takav krenem u grad, da će me zaustaviti policija, briga za nju me je ponela, znao sam kako je odevena - ispričao je.

"Namerno mi je nabijala ljubomoru"

Zatim je ispričao kako je sa drugom došao po Ivanu, kako je video da je u lošem stanju, i da je shvatio da ne mogu da idu kući, pa se parkirao kod parka Manjež.

- Pričala mi je kako je neki šef želeo da je muva, namerno da bi meni nabijala ljubomoru, to joj je bilo glavno oružje kako da me ubija u mozak. Dok je po torbi tražila kokain video sam kako je izvadila belu ceduljicu iz torbe, pa je sakrila - pričao je u svojoj detaljnoj odbrani Pašajlić.

On je ispričao da se osećao neugodno to veče, jer ga je omalovažavala pred drugom, i bila je dominantna.

Zatim su se do veče još drogirali i pili, sve do ranih jutarnjih časova.

- Bili smo kod parka do pola 5 ujutru, nije zatvarala usta. Drugar i ja smo pili pivo, a ona je verbalno divljala. Kada smo došli na Karaburmu moj plan je bio da prvo odvezemo druga, ona nije htela kući, pa sam skrenuo na parking kod Samačkog hotela, jer je htela još da se drogiramo. Gledao sam da odvezem druga kući, međutim njih dvoje su razvezali dalje priču. Izvadio sam opet kokain. Rekao sam: "Ajmo više, dosta je, svanuće i krenuće kola i policija, neću zbog vas da izgubim dozvolu" - ispričao je.

"Kakva ti je ono bela cedulja?!"

Kada su stigli u stan, posvađali su se zbog pomenute cedulje.

- Meni nije bilo dobro od tih dešavanja, uopšte se nisam osećao prijatno celo veče, pa sam sebi napravio još jednu liniju kokaina. Videla je na stolu kokain i naravno tražila još jednu liniju. Pitao sam je: "Kakva ti je ono bela cedulja?" Rekla je da nema pojma o čemu pričam. Otvorila je torbu i rekla drsko i bezobrazno: "Evo ti bela cedulja, to je meni neko ubacio u ranac" - ispričao je Pašajlić.

Kako je rekao, na toj cedulji je pisalo muško ime, pored njega nacrtano srce i broj telefona.

Sudija je u više navrata opominjao optuženog da detalji nisu bitni, već da se fokusira na optužnicu.

- Sumnjao sam godinama da me pravi budalom, da me vara, onda sam našao dokaz i to me je potreslo. Zatvorio sam vrata u sobi, pustio tiho muziku i nastavio da pijem i da se drogiram iz očaja - rekao je Pašajlić.

Slomio partnerki šminku iz osvete

Kako je ispričao, sutradan, u nedelju je Ivana L. ustala kasno oko 13 časova. Pašajlić je bio besan i želeo je da joj se osveti.

- Nisam joj se svetio tri i po godine. Pošto se šminkala za nekog drugog slomio sam joj šminku, dve maskare i ispraznio sam joj tečni puder. To je bio prvi put da sam se svetio. Tog dana sam još konzumirao kokain, ona manje, jer se spremala za ponedeljak da radi - ispričao je.

Dalje je naveo da mu "đavo nije dao mira" i da je slao SMS poruke na broj telefona sa ceduljice, ali odgovor nije dobio.

Kada je sutradan Ivana L. primetila slomljenu šminku, kako tvrdi Pašajlić, "pobesnela je i krenula da lomi stvari".

- Na kraju je uzela laptop koji mi je poklonio njen brat, uzela je da ga lomi a znala je da je unutra moj hard disk. Ja sam programer, imao sam vredne podatke i slike pokojnog oca - rekao je.

Tvrdi da je udario slučajno?!

Ispričao je i da je pozvao broj telefona sa ceduljice, kada mu se javio izvesni muškarac, koji "mu se pravdao i zvučao preplašeno".

Sudija: Da li ste je vređali, udarali?

Pašajlić: Jesam je vređao, ali u smislu, rečima koje su istina.

Sudija: Kakve uvrede?

Pašajlić: Ne mogu da se setim nažalost.

Sudija: Da li ste je udarili?

Pašajlić: Ja nju lično nisam, ona je mene prva u svađi gde smo svašta govorili, psovali jedno drugo. Bio sam u teškom drogiranom stanju. Ja se nje bojim, iskreno da vam kažem.

Sudija: Da li ste vi nju udarili?

Pašajlić: Ne, pokušao sam da je smirim, zagrlio sam je.

Konačno, Pašajlić je rekao kako ju je možda udario glavom, slučajno i refleksno. Rekao je i da se bojao Ivane L., jer ga je ranije "jurila noževima".

Govorio da je veštica, jer je u sekti?!

Negirao je da je pretio partnerki Ivani L. da će joj pobiti celu porodicu, ali je potvrdio da joj je govorio da je veštica, a za to je dao bizarno obrazloženje.

- Govorio sam joj da je veštica, jer ona to sama govori. Govorio sam joj da je kriva jer je moja ćerkica onemoćala jer joj nisam nosio hranu od 19. marta. Ona (Ivana L.) se bavi belom magijom, možda i crnom, u nekim je sektama - rekao je Pašajlić.

Negirao je da je partnerku držao zaključanu u stanu. Pašajlić je ispričao da pet dana nije mnogo pričao sa Ivanom L. jer su bili u svađi, kao i da se drogirao i pio, kao i da je imao napad panike i da mu se slošilo.

- Ona mi je samo pravila još gore, molio sam je da mi kupi alkohol da me spusti. Ja imam šifru F43, još od kako su mi oduzeli dete - rekao je.

Na kraju, kada je Ivana L. tog 24. marta otišla iz stana i prijavila ceo slučaj policiji, Pašajlić je rekao da je video kako je spakovala stvari u ranac i da je otišla uz reči: "E pošto sa tobom ne može drugačije, sada ćeš da vidiš".

Pašajlić je sve vreme pričao detaljno o njegovom životu sa Ivanom L., dok o ćerki nije želeo da govori.

Dete danima bilo zaključano u toaletu Podsetimo, ceo jezivi slučaj je otkriven kada je Ivana L. prijavila Pašajlića za nasilje - da ju je držao u stanu i maltretirao. Ona je tada ispričala policajcima da on ima ćerku i da sumnja da je ona sama u stanu. Ivana L. je pomogla policajcima da pronađu stan u kojem je bila devojčica. U optužnici protiv Pašajlića otkriveni su detalji trenutka kada su policijski službenici ugledali devojčicu koja je bila zaključana u toaletu - ležala je u kadi, neuhranjena i dehidrirana, a prizori su bili toliko uznemirujući da ni dugogodišnji profesionalci nisu mogli da ostanu pribrani. Prema informacijama, tužilaštvo je navelo da je osmogodišnja devojčica čak 7 dana bila zaključana sama u stanu bez osnovnih uslova za život.