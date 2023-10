DEVOJČICA (13) UBOLA DRUGARICU NOŽEM U GRUDI! Užas u Novom Sadu, majka žrtve prestravljena: Sagnula se po telefon, pa je iz čista mira napala!

Izvadila je nož i ubola moju ćerku u grudi. Dete koje je pre tri nedelje bilo kod nas kući, dete kod kojeg je moja ćerka spavala. Bez ikakvog razloga, povoda. Kada je moja ćerka pitala odakle joj nož, rekla je da ga je čitavog dana nosila sa sobom u školu... Da nekog uplaši, da se našali - počinje potresnu priču Novosađanka čiju je 13-godišnju ćerku nožem napala školska drugarica.

Kako prenosi "Blic", B.N.K. (ime poznato redakciji), napad se dogodio 2. oktobra oko 20 časova uveče.

- Moja ćerka je imala popodnevnu nastavu u školi do 19.10 časova. Odmah posle toga pozvala me je telefonom da me zamoli da ide sa svojom drugaricom iz razreda do Pet šopa, kako bi kupile transporter za nošenje mačke - započinje priču naša sagovornica.

Prema njenim rečima, ćerka je prvo sa drugaricom otišla do njenog stana, jer živi u neposrednoj blizini škole, kako bi uzela novac za transporter, a zatim su se uputile u Pet šop.

- Otišle su zajedno u prodavnicu, a drugarica je predložila da idu u još jednu, "koju ona zna jer je tamo povoljnija ponuda". Povela je moju ćerku ka krugu fakulteta, tačnije ka zgradi Rektorata, koja je i danju napuštena, a noću sablasna - navodi B.N.K.

U sred mraka sevnuo je nož



Kako joj je ćerka ispričala, a naknadno ponovila u policiji, staza joj se učinila mračna, pa je zamolila drugaricu da izvadi mobilni telefon i na mapi potraži tačnu lokaciju drugog Pet šopa.

Policija pronašla nož na licu mesta

- Drugarica se sagnula da spusti ranac na pod, kako bi izvadila telefon iz njega i tom prilikom malo udarila glavom u ukrasni deo obližnje ograde. Moja ćerka se sagnula da vidi da li se povredila, pogledala joj glavu i kada je videla da je sve u redu, ustala. Međutim, sledećeg trenutka drugarica ustaje, a moje dete odjednom oseća jak bol u grudima sa desne strane. U njenim rukama ugledala je nož! U tom trenutku nije shvatala šta se dešava. Pitala ju je šta to radi, odakle joj nož!? Drugarica je odmah odbacila nož na pod i kroz osmeh rekla da ga ceo dan ima kod sebe, da ga je nosila u školu da nekog zaplaši, da napravi šalu! - priča u dahu majka.

Poziv na teren od svog deteta

- Ne znajući šta se zapravo dogodilo, moja ćerka je prihvatila takvo objašnjenje, jer nije mogla da shvati, pojmi da je njena drugarica htela da je povredi. Rekla joj je da neće da nastavi dalje sa njom do tog drugog Pet šopa, nego da se vrate do onog prvog. Tamo je došao otac drugarice da plati kupljeno, a moja ćerka je došla svojoj kući - priča sagovornica.

Kako dodaje ova Novosađanka, ona je to veče radila treću smenu u Hitnoj pomoći, gde je zaposlena. Poziv koji je dobila za izlazak na teren bio je od njenog sopstvenog deteta.

- Kada je moja ćerka došla kući i kada je videla rupu na majici i povredu na grudima, shvatila je šta joj se zapravo dogodilo. Ona je pre toga mislila da je zadobila udarac drškom noža, nije mogla ni da zamisli da je drugarica pokušala da je ubode. Pozvala me je, a taj poziv bio je najteži u mom životu. Nisam mogla da verujem šta se dešava - navodi potresena majka.

Prema njenim rečima, sva je sreća da povreda nije bila duboka i da nije pukom srećom nož išao ka vratu.

Nalaz lekara

- Odmah sam sa ćerkom otišla u Dečiju bolnicu. Pregledana je, a potom smo slučaj prijavili policiji - navodi B.N.K.

Napad bez motiva

Motiva za napad nema. Kako je i otac devojčice potvrdio našoj sagovornici kada ju je pozvao da se izvini za postupak svog deteta, u pitanju je bio čin "trenutne frustracije".

- Njen otac zvao me je sledećeg dana. Izvinjavao se i na pitanje šta je moje dete uradilo njegovom, nije mogao da pruži odgovor. Moja ćerka se sa njom družila intenzivno od 3. razreda osnovne škole, spavala je kod njih kući, ta devojčica je dolazila kod nas. Jednostavno, odnosi među njima su bili odlični. Meni je to dete delovalo dobro, ohrabrivala sam ćerku da se sa njom druži - još uvek u neverici govori majka napadnute devojčice.

Kuhinjski nož kojim je devojčica napala ćerku naše sagovornice pronašla je policija na istom mestu.

- Njen otac mi je potvrdio da je to njihov kuhinjski nož iz kuće. Nije znao da mi kaže kako ni zašto je njegova ćerka učinila tako nešto. Sama pomisao da je čitavog dana u školi imala taj nož u rancu izaziva nenormalan strah i jezu. Ne smem ni da pomislim šta se moglo dogoditi - kaže sagovornica.

Škola ćuti, otac pod nadzorom

Kako navodi B.N.K, osnovna škola u koju idu njena ćerka i devojčica koja je napala, nije se oglašavala.

- Ja sam juče pozvala školu da ih pitam šta misle da urade povodom ovoga što se dogodilo. Umesto da odmah dobijem poziv, da pitaju kako je moje dete, a njihova učenica, oni se nisu javljali. Rečeno mi je da je Centar za socijalni rad pokrenuo postupak, da je otac devojčice pod nadzorom, a da je ona upućena na psihološko veštačenje. Rekla sam i u školi, ali i ocu tog deteta da želim da se njegova ćerka ispiše iz škole. Pitala sam svoje dete da li bi mogla da ide u istu školu sa njom, rekla je da ne želi da je vidi nikada više. Ona ne može da spava od kad se to dogodilo, stalno prevrće po glavi svaki detalj, šta bi bilo da je reagovala drugačije, da je povisila ton, da se pobunila... Ni ona ni ja ne smemo da mislimo o tome - iskreno kaže sagovornica "Blica".

Slučaj prijavljen policiji, preduzeti svi koraci

Policiji je slučaj prijavljen, a službenici su na licu mesta pronašli kuhinjski nož kojim je počinjen napad na maloletnu Novosađanku. Istraga je u toku, a obzirom na to da je napad izvršila 13-godišnjakinja, rešavanje ovog slučaja će pre svega biti na Centru za socijalni rad, školi i nadležnim institucijama.

- Jasno mi je, kao što nam je svima jasno zbog slučaja od pre pet meseci da zbog svojih godina ne može odgovarati. Mene samo interesuje kako da ja umirim svoje dete? Uvek sam joj govorila: "Čuvaj se stranaca", a šta sad da joj kažem? Čuvaj se drugara, vršnjaka...koga? Tom detetu koje je povredilo moju ćerku je očigledno bila potrebna pomoć. Ona je bila uzorno dete, odlikaš. Ali očigledno je imala probleme. Ko je bio dužan da to primeti, koja je odgovornost nas roditelja, škole? Zbog svega toga sam odlučila da progovorim javno. Možda će naš primer poslužiti kao upozorenje. Da shvatimo šta se dešava sa našom decom - zaključuje naša sagovornica iz Novog Sada.

