'IMAO SVOJE ĆEBE I JASTUK, A PONEO I SVETE KNJIGE' Marjanović jedva izneo džak sa stvarima iz zatvora, evo šta je bilo u njemu!

Zoran Marjanović, koji je nepravosnažno osuđen pred Višim sudom u Beogradu na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, pevačice Jelene Marjanović, i koji je u utorak izašao iz pritvora u Centralnom zatvoru, gde je proveo 14 meseci, danima se nalazi u ilegali!

Marjanović je pre tri dana iz Bačvanske ulice u Beogradu otišao u pratnji svoje dugogodišnje partnerke Zorice Mitrović.

- Umesto da je Marjanović kao prošlog puta kada je izlazio iz CZ ide u porodični dom u Borči, gde je pre ubistva živeo sa ubijenom pevačicom, on se ovog puta uputio na drugu lokaciju. Naime, kuća u Borči se prodaje za pola miliona evra, a nema ni struju, jer je isključena zbog neplaćenih računa - prenosi Kurir i dodaje da je jedini osumnjičeni Zoran Marjanović nakon napuštanja zatvora u naručju izneo veliku crnu kesu.

- Tokom njegovog boravka u zatvoru njegova porodica ga je konstantno posećivala i donosili su mu od lične higijene, garderobe i svakodnevnih potrepština do knjiga. Naime, Zoran je i ranije isticao da je veoma pobožan i da čita takvu literaturu, kao što se moglo videti i u crnom džaku koji je izneo iz zatvora.

Zoran je tog dana, u utorak popodne pojavio na kapiji Centralnog zatvora, a njegova emotivna partnerka mu je pritčala u zagrljaj.

- Dugo su se grlili, a ona mu je u jendom trenutku čak i iz naručja pokušala da uzme džak kako bi mu olakšala, ali joj on to nije dozvolio, pa je sam poneo do kola koja su bila parkirana preko puta zatvorske zgrade - navodi naš izvor i dodaje:

- Zoran je u ćeliji koju je delio sa cimerima imao i svoje ćebe plave boje, kao i neki plišani jastuk koji je po izlasku iz pritvora poneo sa sobom.

