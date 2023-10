POMAMA ZA DETEKTIVIMA U SRBIJI, IMAJU PUNE RUKE POSLA! Najviše istražuju PRELJUBE, ali sve češće POSLODAVCI proveravaju radnike

Detektivske agencije sve traženije u Srbiji. Pomoć privatnog detektiva danas je dostupna svima, bilo zbog sumnje u vernost partnera, brige o detetu ili provere zaposlenih. Ko su privatni detektivi, ko ih najviše angažuje i na kakvim slučajevima rade, otkrio je privatni detektiv Uglješa Grgur u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

"Detektivi uvek imaju posla. Ono što moram da napomenem, jeste da postoje ljudi koji se lažno predstavljaju da su detektivi. Nije lako postati detektiv. Za to najmanje treba visoko stručno obrazovanje, mora da prođe bezbednosnu proveru u MUP-u Srbije, da je pishofizički zdrav, da položi obuku i prođe kurs i ispite. Detektivska kancelarija mora da dobije licencu po zakonu koji je prepisao ministar unutrašnjih poslova. To je ogroman proces", rekao je Uglješa i otkrio koja prava imaju detektivi.

"Detektivi imaju ovlašćenja da za svoje klijente prikupljaju i obrađuju podatke koji su zakonom dozvoljeni. Detektiv za podatke može da se obrati Katastru, MUP-u i drugim državnim institucijama. Ako naiđe na delo koje se smatra krivičnim delom, dužan je da odmah obavesti Tužilaštvo i policiju. Zakonom je dozvoljeno da detektiv koristi poligraf", objasnio je Uglješa Grgur.

Na pitanje zbog čega Srbi najviše angažuju detektive, odgovor je bio pomalo iznenađujući. Ne radi se samo o preljubi, danas se proveravaju i radnici na bolovanju.

"Postoji mnogo razloga zbog kojih se unajmljujemo, recimo, za nestala lica gde se sumnja da je nastupila smrt, ali posle dužeg perioda ništa nije otkriveno. Takođe radimo kod maloletničke delinkvencije, roditelji žele da znaju da li se dete odalo drogi, alkoholu ili kocki. Tu je i provera raznih poslovnih i bračnih partnera", rekao je Uglješa.

Kada su preljube u pitanju, postoji druga pozadina, otkriva detektiv.

"Tu se kriju neke druge stvari. Obično su žene klijenti, 90 odsto su one. Supruzi su neverni i one to znaju, ali problem je kada su muž i žena stekli zajedničku imovinu. Ako muž ima ljubavnicu, žene žele da znaju da li kupuju ljubavnici stan i nešto drugo, jer je supruga automatski oštećena. Bilo je bezbroj slučajeva gde oni prenose imovinu u vlasništvo ljubavnice. U većini slučajeva žene budu u pravu. Često partneri traže poligraf, ali ja to lično ne radim", objasnio je Uglješa koji dobro pamti jedan zanimljiv slučaj.

"Bilo je bezbroj neobičnih situacija. Pamtim jednu, udovica nije imala sa suprugom decu. Bili su čitavog života zajedno, on je umro i videla je neko dete na starim fotografijama. Pretpostavila je da je to njegovo dete. Pronašli smo ga i ispostavilo se da je u pravu. Dvostruki životi su mnogo česti u Srbiji. Nažalost, ali tako je. Proveravamo i radnike na bolovanju. Tu se vidi da li ga neko sprovodi u kućnim uslovima. Detektivi pomažu i advokatima. Naši dokazi su validni tokom suđenja", objasnio je Grgur.

Autor: