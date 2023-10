TELEFONI OTKRIVAJU MOTIV ZLOČINA U NIŠKOJ BANJI? Dečak (13) zvao druga da dođe kod njega, tukli se na ulici, a onda horor!

Dečak (13) ubijen je u četvrtak u tuči sa najboljim drugom koji ga je, prema do sada dostupnim informacijama, isekao po vratu nožem nakon čega je maloletnik preminuo. Motiv ubistva u Niškoj Banji još je nepoznanica, a mogao bi biti otkriven nakon veštačenja telefona ova dva dečaka.

Prema rečima dede ubijenog deteta, dečak ubica je pozvao telefonom svog druga kobnog jutra. Kako deda kaže, on nije ni znao gde je njegov unuk otišao.

- Policija je uzela mobilne telefone i jednog i drugog dečaka. Oni su poslati na veštačenje - kaže naš izvor.

Telefoni bi mogli da odaju značajne informacija za istragu.

- Iz njihovog dopisivanja moglo bi se prepoznati da li su imali ranijih nesuglasica i kakav im je bio odnos, s obzirom na to da se tvrdi da su bili dobri drugari. Takođe, biće utvrđeno kakve su poruke razmenjivali kobnog jutra, noć pre i prethodnih dana - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Važno je obratiti pažnju i na internet pretrage, pogotovo što postoje sumnje da je dečak ubica crtao satanističke simbole.

Deda ubijenog dečaka ispričao je i da je porodica upozoravala ubijenog dečaka na tog druga.

- Moj unuk je divno dete, učestvovao je na nekim literarnim takmičenjima, on je i tog drugog dečaka uključio u košarkaški klub. Ali to dete je mračan tip, nekako neobjašnjivo se ponašalo to dete. Išao je ulicom sam, pričao nešto sam sa sobom. Sve smo radili da ga odvojimo od njega. Onda su se pojavili ti satanistički znaci koje sam video. Otišao sam u školu i primetio te znake na školi i kući pored. Niko nije reagovao. To je zataškavano kao i druge prijave da je ovaj znao da maltretira druge đake - ispričao je deka.

Navodno dečaci su često sparingovali.

- Čini se da su se uz to ovoga puta i posvađali, te da je dečak izvadio nož koji je znao da nosi sa sobom i ranije - ispričao je komšija.