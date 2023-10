TUGA! SAHRANA UBIJENOG DEČAKA (13) U NIŠKOJ BANJI: Veliki broj ljudi na groblju, drugari ga ispratili na večni počinak

Najtužnija slika u Srbiji mogla se videti danas u Niškoj Banji na sahrani dečaka (13) koga je nožem ubio drug iz razreda (13).

Na toj slici vide se na desetine njegovih drugara i drugarica, obučenih u crno kako odaju poslednju poštu dobrom i uvek veselom dečaku iznad njegove slike i belog kovčega.

Tragični događaj odvio se 5. oktobra oko 11 sati u kući dečaka za kog se sumnja da je ubio vršnjaka. Tog jutra, dečak (13) je otišao kod njega kući oko 9,00 sati. Onda su se prema nezvaničnim navodima prvo potukli, a njegovo telo je našao jedan deka iz komšiluka u potkrovlju kuće.

Na sahrani na Novom groblju u Niškoj Banji bilo je mnogo uplakanog sveta. Jedna devojčica je od tuge izgubila svest, a mnogima nije zdravorazumski šta se to dogodilo u Niškoj Banji? Mnogi su danas bili uplakani jer je Niška Banja i Niš izgubila jednog budućeg košarkaša ili literatu.

Neko je rekao da je njegov moto bio da pomaže drugima pa se tako našao i u društvu nesocijalizovanog vršnjaka.

Roditelji i porodica su bili najskrhaniji na sahrani, a baka je nekoliko puta u beznađu povikala ime svog prerano nestalog unuka. Ovaj dečak je inače bio omiljen u kraju u Niškoj Banji.

- Ne postoje reči koje mogu da odagnaju tugi koja se nadvila nad svima nama. Tuga je sada jedinstvena u svima nama, a pogotovu u porodici i prijateljima.Kao neko ko služi bogu moram da kažem da ta tiga nije bez nade. Naša vera svakome daje život večni i da nema te nade to bi bilo očajanje. Zato moramo verovati da ovaj rastanak nije konačan. Kada se kaže "više ga nema" to je strašno. Ali moram reći da njega ima pre svega u crkvi i na nebu i dok seže pamćenje na njega i dok nas srce vuče ka njemu, on će postojati-za sve nas - naveo je danas sveštenik nakon opela u crkvi na groblju u banji.

U crkvi u Niškoj Banji održano je opelo, a mnogo ljudi se okupilo da zapali sveću za ovog dečaka.

Bili su predstavnici grada i opštine kao i škole koju je pohađao.

Policija i dalje preispituje ovaj tragični događaj od 5. oktobra, a do sada se ne zna precizno kako je ovaj perspektivni momčić izgubio život.

