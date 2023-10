Kada je Dejan nastradao, po selu su kružile priče da je ubijen i da iza svega stoji njegova supruga. Čak su neki pričali i da ga već duže vreme vara - reči su meštana Klokočevca koji nisu verovali u seoske priče, sve do juče kada je otkriveno da je Dejanova supruga Slađana (28) organizovala muškarca S. M. (25) i maloletnika (17) da tog jutra ubiju Dejana i pokušaju da prikriju zločin kako bi sve izgledalo kao saobraćajna nesreća!

- Kada je Slađana bila mala, imala je velike probleme sa roditeljima. Kada je stupila u vezu sa Dejanom, on joj je sve te probleme i rešio. Bili su zajedno od njene 18 godine, pa sve dok nije naručila da ga ubiju. Imaju četvoro dece - pričaju šokirani meštani.

Kako kažu, Slađana je imala dečka pre Dejana, sa kojim je raskinula kada je ušla u vezu sa njim.

- Imala je ljubomornog bivšeg dečka, koji joj je stalno pretio. Da li je to muškarac koji joj je pomogao da ubije Dejana, mi stvarno ne znamo - dodaju meštani.

"Sve to mi je bilo jako sumnjivo"

Dejanov brat od tetke istakao je da mu je odmah bilo sumnjivo kako mu se zapalio auto tokom vožnje.

- Jednostavno mi je bilo čudno sve to. Nisam mogao da poverujem da se to desilo i da niko nije reagovao. Bilo mi je sumnjivo. Dejan je bio bistar, sposoban.. Viđali smo se svaki dan na poslu - kaže neutešni brat.

Dodaje i da je Dejana video dan pre nego što je mučki ubijen, te da mu nije delovao kao da ima problem u kući.

- Sreli smo se u selu, kupovao je hranu za posao kao i svakog drugog dana. Pitao sam ga kako je, na šta mi je on odgovorio da je "sve ok". Bio je veseo, ništa u njegovom ponašanju nije mi ukazalo da ima neki problem - dodaje on.

Naručila ubistvo muža, pa glumila ucveljenu udovicu

Podsetimo, Dejan Paunović (33) iz Majdanpeka stradao je 5. avgusta, kada je pronađen u zapaljenom automobilu pored puta. Danas je otkrivena pozadina - njegova supruga Slađana (28) je organizovala muškarca S. M. (25) i maloletnika (17) da tog jutra ubiju Dejana i pokušaju da prikriju zločin, da sve izgleda kao saobraćajna nesreća!

Tog 5. avgusta oko 5.30 časova ujutru pored puta je zatečen automobil, koji je u potpunosti izgoreo. Sve se dogodilo u mestu Klokočevac, nedaleko od Dejanove kuće.

Vatrogasci su za volanom zatekli ugljenisano telo muškarca. Tada se pretpostavljalo da je vozio neispravan automobil, da je sleteo sa puta, prevrnuo se i zapalio.

Tri meseca od nesreće otkrivena je mračna istina - Dejan je ubijen, a uhapšeni su S. M. (25), maloletnik (17) i supruga Slađana, koja je ugovorila ovo ubistvo.