'Trčala sam po livadi da sačuvam bebin i moj život' - Nevenu suprug PRETUKAO u sedmom mesecu trudnoće

"Pretukao me je, a onda sam pobegla na livadu u žbunje", ovo su reči Nevene Nešić (29) iz okoline Beograda, koja je došla iz Kragujevca zarad ljubavi, a umesto poljubaca dobijala je od prvog dana uvrede, a na kraju i brutalno prebijanje i to u sedmom mesecu trudnoće.

Za Telegraf.rs Nevena otkriva detalje kobne noći, kada je u koncu ostala živa, ne samo ona, već i dete koje nosi u stomaku.

- Moj muž ima dosta problema sa alkoholom, dešavala su se stalno neke uvrede, a tog 17. avgusta je sve eksaliralo - počinje mlada devojka.

- Bio je u kafani od 10h ujutru, ja sam ga zvala više puta da dođe kući, ali nije želeo. U 20h se pojavio na vratima, i počeo da me maltretira. Rekao mi je da izađem napolje, a ja sam mu odgovorila da ne mogu sada i ida idem ujutru, jer je noć i nemam gde. Tada je je brutalno prebio, ja sam pala i molila sam ga da me pusti, rekla sam mu da se smiri jer zna da sam trudna i da dete ništa nije krivo. Tada mi je odgovorio da će me ubiti kao zeca i nazivao me k*rvom - prepričava nam Nevena.

Jedan momenat je iskoristila da pobegne od nasilnika.

- On me je sve vreme maltretirao, pa je ponovo otišao i tada sam iskoristila šansu da pobegnem, istrčala sam napolje u majici i kućnim papučama, prva livada koju sam videla, bila je moje utočište, tačnije neko žbunje. Drhtala sam sva nisam mogla da dođem sebi. Pozvala sam policiju, a oni su krenuli na teren, nakon nekoliko minuta, našli su ga i tada je sve priznao. Potom su ga priveli i mene našli, ja sam samo pala, a onda je došla i Hitna pomoć, svi oni su mi jako pomogli - prepričava nam.

Nije ni slutila da mukama nije kraj, već da drama dobija novi epilog.

- Ja sam se nakon svega vratila u kuću, inače u tom dvorištu živi i brat mog muža, koji je sutradan došao nakon što sam se vratila iz policije gde sam davala izjavu, napravio haos i pretio mi nožem. On je znao da moj muž ima problema sa alkoholom, kao i oružje u svom vlasništvu a policija je dolazila na uviđaj. On je takođe priveden, a ja sam ostala sama u toj kući - priča nam i objašnjava zbog čega se vratila na "mesto zločina".

- Znate kako ja nemam gde, tu sam gde sam, obratila sam se Centru za socijalni rad i tražila sigurnu kuću, ali nažalost ne mogu da mi je odobre jer mi se ne vode dokumenta na ovu adresu.

Na pitanje, da li ima kome da se obrati, odgovor je bio bolan

- Nažalost nemam kome, moja porodica je meni zakazala abortus kada sam rekla da sam trudna, ja se nisam pojavila na terminu i oni ne žele da čuju za mene. Poslala sam im 50 poruka, ali odgovor nikada dobila nisam.....sad ne znam ni šta ću, ni gde ću.

Tvrdi kako fizičkog nasilja nije bilo, ali jeste verbalnog. Razlog je velika ljubomora i tvrdnja njenog muža da ga ona vara sa njegovim kolegom.

- Niti ga varam, niti sam ga varala, ja tog čoveka ne mogu da podnesem. Eto, sada nakon svega, dobila sam i šećer od stresa, hvala Bogu dete je dobro, ali pijem lekove za održavanje trudnoće. Neki ljudi su se javili, tvrde da će mi pomoći, ali ja ne znam šta će biti. Jedem samo krompir i preživljavam tako, nadam se samo da ću naći neki dom dok braću ne puste iz zatvora, jer to će tek biti haos - zaključuje Nevena.