NEMA GROBNOG MESTA ZA MONSTRUMA IZ GRADAČCA: Telo Nermina Sulejmanovića 59 dana u hladnjači!

Telo Nermina Sulejmanovića nalazi se 59 dana u hladnjači JKP "Komemorativni centar" Tuzla.

Telo Nermina Sulejmanovića i dalje se nalazi u hladnjači JKP "Komemorativni centar" Tuzla. Međutim, sve je izvesnije da bi u narednom periodu konačno trebalo da bude sahranjen. Nakon što se njegov otac odrekao dužnosti ukopa, celu proceduru preuzela je vlast u Gradačcu, ali kako saznajemo iz JKP "Komemorativni centar" Tuzla to nije moguće da se realizuje, jer niko ne želi da da grobno mesto za Sulejmanovića.

- Niko ne želi da obezbedi mesto gde će ga ukopati. Ni mala, ali ni veća groblja koja se nalaze u blizini mesta gde je živeo - poručili su iz JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla.

Podsetimo, bodi-bilder i fitnes trener Nermin Sulejmanović (35) iz Gradačca u BiH ubio je tri osobe i isto toliko ranio. On je ubistvo supruge prenosio uživo na Instagramu, na kom se kasnije još jednom oglasio, takođe uživo, i potom presudio i sebi.

Ubijeni su Nizama Hećimović, Sulejmanovićeva nevenčana supruga, kao i turski državljanin Onder Džengiz i njegov sin Denis. Ranjeni su Džengizova žena Harisa, Nedim Pamuković i policajac Husein Kotorić.

Sulejmanović je rano ujutro krvnički pretukao suprugu, a zatim joj pucao u glavu iz pištolja. Svoju ćerku, koja je još beba, ostavio je uplakanu u lokvi majčine krvi, seo u automobil i odvezao se. To je bio tek početak masakra, što je objavio u drugom uključenju uživo na Instagramu i pokazao da je sav umazan krvlju.

- Žena je trebalo samo da shvati ozbiljnost i to je to. Ubio sam još dva dušmana. I to je to. Beba je na sigurnom. Ubio sam još dva dušmana, oca i sina, bog zna kako su mi samo naleteli - rekao je Sulejmanović.

Gradačac je u tom trenutku već bio blokiran. Na svakom ćošku videli su se pripadnici specijalne policije. Sulejmanović je potom objavio svoju fotografiju s porodicom. Na drugoj fotografiji bio je on s bebom u naručju. U međuvremenu ga je policija našla i opkolila iza hala farme u okolini Gradačca. Sulejmanović nije hteo da se preda i ubio se pred policajcem.

