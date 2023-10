OVO JE LJUBAVNIK KOG JE ANGAŽOVALA CRNA UDOVICA! Bizarni detalji o osumnjičenom za ubistvo, imao čak i virtuelnu devojku! (FOTO)

Srećko M. (25) koji se sumnjiči da je sa maloletnim rođakom izvršio ubistvo Dejana P. (33) iz Kolokočevca po nalogu njegove supruge i svoje ljubavnice Slađane P. (28), osim tragova ubistva pokušao je da zavra i tragove njihove emotivne veze!

Srećko, Slađana i maloletnik se terete da su Dejana lišili života 5. avgusta kada su ga, kako se sumnja, po njenom nalogu mladići presreli, pretukli nasmrt palicama, stavili u kola na mesto vozača, gurnuli automobil sa njegovim telom sa puta i zapalili ga.

- Nameravali su da sve izgledao kao saobraćajna nesreća, ali je istina ipak isplivala na površinu dva meseca kasnije, najverovatnije kada je maloletnik progovorio meštanima sela - podseća izvor Kurira.

Osim tragova ubistva, Srećko je pokušao da zavra i tragove svoje ljubavne afere sa Dejanovom suprugom Slađanom i tako na društvenim mrežama objavio da je u vezi sa izvesnom Milicom.

- Njemu piše da je u emotivnoj vezi sa tom Milicom, ali ta devojka ne postoji. Fotografije na tom Fejsbuk profilu od te Milice je skinuo sa interneta i montirano njihove zajedničke slike u obliku srca. Vidi se da su slike fotomontaža - kaže naš sagovornik i dodaje:

- U želji da svi pomisle da Milica postoji i da se vole, on joj je ispod montiranih zajedničkih slika ostavljao komentare srca, a virtuelna Milica je odgovorala istim emotikonima. Takođe, na profil Milice kačio je i svoje fotografije, želeći da prikaže koliko ga Milica voli.

Naši sagovornici kažu "da se videlo iz aviona da Milica nije stvarna".

- Videlo se da su to slike neke devojke skinute sa interneta i da ta devojka uopšte nije iz Srbije. On je sigurno to sam napravio lažni profil, da isfingira da je u srećnoj vezi, da niko ne bi posumnjao da se švaleriše sa udatom Slađanom - pričaju zaprepašćeni meštani Klokovčeca.

Kako su nam i meštani ranije ispričali ubijeni Dejan se ponakad i družio sa osumnjičenim Srećkom.

- Ja samo znam da se Dejam družio sa tim momkom. Koliko su bili bliski ne znam, ali su se družili dovoljno da ih ponekad vidimo da zajedno popiju piće, popričaju kad se sretnu - rekao je ranije meštanin za Kurir.

Obdukcija Dejanovog tela inače nije rađena i on je sahranjen. Međutim, Više javno tužilaštvo u Negotinu je naložilo ekshumaciju njegovog tela i da se uradi obdukcija kako bi se prikupilo što više dokaza.

- Srećko i maloletni pomoćnik priznali su delo i opisali kako se sve dogodilo, dok je Dejanova supruga bila izričita u tome da ona nema nikakve veze sa ubistvom niti sa dvojicom uhapšenih - rekao je naš izvor.

