Od ucveljene udovice do OSUMNJIČENE ZA TEŠKO UBISTVO - 'Glumu' Slađane iz Klokočevca razotkrio tinejdžer

Tragedija koja je zadesila porodicu iz sela Klokočevac kod Majdanpeka, 5. avgusta, kada je Dejan P. (33) vraćajući se iz druge smene Rudnika bakara Majdnapek, u kome je radio, pred zoru u blizini atarskog puta koji vodi ka salašu na kome je živeo sa suprugom Slađanom (28) i četvoro dece, pronađen mrtav u ugljnisanom terenskom vozili marke "Lada Niva" na dnu litice, svima se tada činila da je izazvana nesrećnim slučajem.

Svi meštani ovog sela i čitava javnost bili su potreseni, šta je sve zadesilo mladu ženu koja je ostala sama sa malenom dečicom. Njene suze, tada nisu ni naslućivale da se radi o perfidnoj "glumici" čiji su monstruozni potezi i zle namere, nakon dva meseca dovele do obrta priče, koja nije viđena ni u Holivudskim filmovima.

Slađana P.(28) zajedno sa svojim ljubavnikom, koji je bio najbolji prijatelj njenog pokojnog supruga Dejana, sa kojim se svakodnevno viđao, provodio vreme, odlazio u lov, Srećkom M .(25) i maloletnim Srećkovim rođakom M. P, (17) iz sela Klokočevac, te kobne noći kada je trebalo da uz večeru sa suprugom proslavi desetogodišnjicu braka, organizovala je stravično ubistvo. Odajući informacije o njegovom kretanju, dvojica ubica je sačekala nesretnog čoveka nakon što je ostavio putničko vozilo i prešao most kako bi terenskim krenuo do kuće.

Mučki su ga pretukli na smrt drvenim držaljima od lopata i palicama koje im je pored rukavica dala Slađanana u mrklom mraku u šumi gde nije imalo šanse da pokuša da se odbrani. Kako su ranije već sve dobro isplanirali do detalja, Dejanovo telo su ubacili u Ladu Nivu, polili benzinom i zapaljenu gurnuli niz liticu.

Svadba

Za "dobro" odrađen posao po dogodoru, Slađana je maloletnom M.P. (17) iz Klokočevca koji je pozanat kao veoma problematičan, pre ubistva platila 100 evra, a nakon odrađenog "posla" 5.000 dinara.

Kada su sve odradili, Srečko. M. je Slađani odneo suprugovu platnu karticu koju je uzeo i svu garderobu i obuću kao i drvena držalja kojim su počini zločin, zapalili u dvorištu svojih kuća. A kako bi sve teklo kako su zamislili, bez propusta, otišli su na mesto ubistva i sve tragove krvi prekrili zemljom, što su kasnije priznali policiji.

Supruga Slađana P. nijednog trenutka ne misleći na svoju decu, danima je glumila ucveljenu udovicu koja nije želela da ode ni kod svojih ni Dejanovih . Plakala bi "lažno" ponekad, ali mirne duše davala srceparajuće izjave za medije. Izjavljujući, da je izgubila oslonac u životu te da ne zna kako će dalje bez njega. Lepo je smislila i priču da joj se suprug žalio da učestalo sanja pokojnog oca koji je nastradao nedaleko od mesta na kome je i on, pa peške nije smeo da prolazi pored spomen ploče koja tu stoji pored mosta. Mešani sela Klokočevac bili su u šoku od tragedije koja je ovu porodicu zadesila, iako su znali za česte ljubavne "izlete" ove žene. Na sve to, ipak niko nije ni slutio šta će izaći samo dva meseca nakon toga.

"Ne mogu još da prihvatim da Dekija nema, a kamoli da je tako mučki ubijen i ko ga je ubio i u čijoj organizaciji. Svi smo u selu potreseni da nemamo reči, niti znamo u ovom momentu šta bi rekli. Sreo sam ga neposredno pre smrti, u prodavnici, kupovao je nešto za posao. Popričali smo i rekao mi je da je sve ok i da je dobro. Nije mi delovalao da ima bilo kakvih problema, mada sam za nju kao i svi, znao koliki je to ološ i da ga ne zaslužuje. On je voleo da popije, ali za jega nema ko da kaže da je bio loš čovek. Kakav čovek treba da budeš, da tako mučki ubiješ čoveka i da mu dođeš na sahranu i gledaš bol, majke, brata... Pritom, je ona insistirala da Srećko P. Dejanov ubica nosi krst. Sva sreća pa Zlatko njegov rođenin brat to nije dozvolio, jer je čovek sve znao. Pokušao je Dejanu na to druženje da skrene pažnju , ali on nije hteo da prihvati. Verovatno je jako voleo , ne znam. Ja sam prošao ratište, svega sam se nagledao, ali ovakav zločin nisam mogao ni da sanjam. Sve mislim da ovo nisu mogli sami, jer mislim da nisu dovoljno pametni da ovako nešto smisle. Možda grešim.. .Treba ih zatvoriti, da ne vide svetlost dana", uznemireno govori meštanin Klokočevca i Dejanov rođak.

Slađana P. na sahrani supruga, kako govore meštani, nije suzu pustila, pravdajući to da je bila pod stesom i tabletama. Danima je izigravala ucveljenu udovicu, do momenta kada je zaboravila šta je uradila i po selu krenula da ide neprikladno odevena u kratkom šorcu, nalakiranih noktiju, kao da se ništa pre samo mesec dana nije dogodilo.

Neko je to pravdao njenom mladošću i nisu joj zamerali. Angažovali su se svi da joj pruže pomoć. Sakupljao se novac, priskočili su prijatelji , poznanici, menadžment Kompanije u kojoj je Dejan radio, mediji, jedna beogradska Humanitarna organizacija, koja je išla do te mere da njoj i deci obezbedi siguran krov nad glavom.

Novac

Potresla se celokupna javnost. Građani su se saosećali sa "jadnom mladom ženom sa četvoro dece,, pa je krenula velika akcija prikupljanja pomoći . Veom brzo je prikupljeno 3,5 miliona dinara da im se kupi kuća u Donjem Milanovcu, kako deca ne bi u školu išla po hladnoći, kroz šumu i nesigurnim putevima. Kuća je nađena i samo jedan dan je delio od potpisivanja i overe papira, da sve bude gotovo. Onda je usledio filmski obrt priče zbog koje su svi još uvek u šoku.

"Čim smo čuli i pročitali priču u jednom dnevnom listu i portalu, o svemu što se dogodilo i da je mlada žena ostala sama sa malom decom, rešili smo da priteknemo u pomoć. Obišli smo porodicu i kada smo videli gde žive, ni trenutka se nismo pokajali što smo odlučili da pozvemo ljude dobre volje i kupimo kuću u Donjem Milanovcu, kako bi se deca socijalizovala, družila sa decom i u svakom pogledu im olakšali muke, ne sluteći ni u trenutku šta se krije iza svega. Sve je ovo za nas još uvek veliki šok. Najžalosnije je za ovu dečicu koja nisu ni kriva ni dužna osuđena na mučenje kroz život koji su tek započeli. Odmah po saznanju šta se zaista dogodilo, stopirano je sve i novac se uredno vraća donatorima", kažu u Fondaciji koja se najviše zauzela da se ovoj porodici pomogne.

Obdukcija

Na zahtev Slađane P. obdukcija tela supruga Dejana nije urađena. Sve je išlo kako su ubice zamislile , čak su nakon sahrane bez trunke savesti mirne duše, otišli na svadbeno veselje u selo Štubik kod Negotina. Sve je teklo tako, da su mislili da će sve tako proći i da se nikada neće saznanti prava istina stradanja ovog nesretnog čoveka.

"Znali smo mi sa kim ima posla moj brat. Ali šta smo mogli, ima decu sa njom. Čak je selo pričalo i da dva deteta nisu njegova. Pokušavao sam da mu skrenem pažnju na druženje sa Srećkom, ali kad sam shvatio da nema vajde, nisam želeo da se mešam. Celo selo je pričalo. Moj deda je odavno govorio ljutio se izbaciovao ih iz te kuće na salašu. Želeo sam bratu da pomognem , predlagao da siđu dole u selo da nešto kupimo, neku kuću , pomogao bih mu. Nisu hteli. Ona je imala razloga zašto neće, on nije znao. Nije me volela. Čak nije ni komunicirala kad dođem kod niih, nije me udostojila ni da progovori. Sva sreća da je ovaj maloletnik koji je bio Srećkov rođak i vrlo problematičan , želo još novaca, jer mu ova suma nije bila dovoljna da ćuti, pa se požalio prijatelju u pripitom stanju iz susednog sela, šta su mom bratu uradili. Zbog pretnji uplašio za sopstveni život, pozvao me i sve ispričao. Samo što se nisam srušio. Otišli smo u policiju i tako se sve otkrilo. Ne znam kako će mi majka ovo tek podneti", priča vidno uznemireni Zlatko, Dejanov rođeni brat.

Nakon što ih je policija u Majdanpeku uhapsila, podvrgnuti su poligrafskom ispitivanju na kome su svo troje pali. Policiji su pokazali detljno kako su zločin počinilli rekavši da je prilikom njihovog napada Dejan poslpednje izustio: "Ko ste vi, šta hoćete od mene".

Nakon isteka mere zadržavanje do 48 sati, ubice su saslušane u VJT u Negotinu.

"Dvojica okrivljenih za počinjeno krivično delo teško ubistvo, Srećko M. (25) i maloletni M.P.(25) odmah su priznali krivično delo, dok je Slađana P. (28) negirala učešće u zločinu braneći se da je od strane supruga bila maltretirana, zlostavljana kao i da je suprug tukao nju i decu, što će biti predmet dalje provere. S obzirom na to da obdukcija na zahtev supruge nije urađena, za četvrtak je zakazana ekshumacija tela Dejana Paunovića radi analiza neophodnih za dalji tok dokaznog postupka", kaže Ksenija Branković, glavni tužilac VJT u Negotinu.

Deca

Četvoro maloletne dece od devet meseci do devet godina starosti, trenutno su smešteni u srodničkoj porodici.

"Nakon zločina obišli smo decu i privremenim zaključkom odredili da deca privremeno budu smeštena u srodničkoj porodici, kod koje na osnovu procene za sada postoje neophodi uslovi. To nije konačna odluka, naš tim će dubljom i detaljnom analizom u redovnom postupku ovaviti procenu kako će to ići dalje" , rekla je Vesna Tričković, direktor Centra za socijalni rad u Majdanpeku.

Mešani Klokočevca su u čudu i neverici o ovom monstruoznom zločinu.

"Poznajem ih . Tu su prolazili svakodnevno. Smatrao sam ih kao svoju decu. Uvek su me poštovali uredno se javljali. Deki je stalnu tu u blizini moje kuće ostavljao kola pa bi Ladom odlazio gore. Da ona tako nešto osmisli i da oni tako mučki ubiju čoveka, nemogu da prighvatim. Mogla se razvesti ne bi bila ni prva ni poslednja a on bi bio živ svojoj deci. Ovako su jadna ostala obeleženi za čitav život. Sada bi trebalo dan ih zatvore i nikada da ne izađu", govori uzrujano jedan od komšija, meštanin Klokočevca.