'ZA 55 SEKUNDI ISPALIO 45 METAKA'! Detalji o dečaku ubici - Evo kakav će status imati tokom suđenja! Optužnica je detaljna i sveobuhvatna

Rukovodilac Krivičnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković kaže da je optužnica protiv oca dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara, vrlo detaljna i sveobuhvatna, kao i da je napisana na 267 strana.

Nakon pet meseci rada na predmetu, saslušavanja svedoka, prikupljanja dokaza, saslušanja oca i majke, samog počinioca, podignuta je optužnica protiv oca dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara.

Nikola Uskoković navodi da je dobijena jasna slika o tome šta se dogodilo 3. maja u školi "Vladislav Ribnikar", ali i šta se i događalo u prethodnom periodu tj. godinu dana pre tog događaja.

- Toliko je, prema navodima optužnice koja je podneta, trajala ta neka vrsta obuke oca dečaka, koja je vršena prema njegovom sinu vezano za upotrebu vatrenog i vazdušnog oružja - navodi Uskoković.

Ističe da je to vatreno oružje, kako je i danas saopštio i glavni javni tužilac, koristio maloletni dečak ubica u školi "Vladislav Ribnikar".

- Optužnica je vrlo detaljna i sveobuhvatna, kao što smo danas čuli. Napisana je na 267 strana, sâm dispozitiv optužnice ima 14 strana. Dispozitiv je opis onoga što se okrivljenima stavlja na teret, odnosno opis dela iz kojeg proizlaze zakonska obeležja, konkretno krivičnog dela koja se okrivljenima stavljaju na teret - objasnio je Uskoković.

Govoreći o krivičnoj odgovornosti majke, za koju Tužilaštvo traži dve i po godine zatvora, Uskoković kaže da ne bi previše govorio o konkretnim dokazima zbog osetljivosti faze u kojoj se ovaj krivični postupak nalazi.

- Pojasnio bih samo ono što je tužilac istakao što je vezano za neposredno optuženje majke maloletnog dečaka i radnika streljane, instruktora i odgovornog lica. Dakle, oni su neposredno optuženi, što zapravo znači da podaci i činjenice do kojih je Tužilaštvo došlo u istrazi koju je vodilo daju dovoljno osnova po stanovištu Tužilaštva za neposredno podnošenje optužnice, odnosno Tužilaštvo smatra da već sada postoji opravdana sumnja da su oni izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret i zbog toga je bez sprovedene istrage podignuta protiv njih optužnica - navodi Uskoković.

Na pitanje u kojoj meri će dečak ubica biti deo ovog procesa, Uskoković kaže da je već poznato javnosti da on nije krivično odgovorno lice.

- Nažalost, sve nas pogađa što on ne može da ima procesnu ulogu koju bi trebalo da ima shodno onome što je učinio. Ono što je dobro poznato u javnosti to je da se radi o krivično neodgovornom licu. On je u ovom postupku imao u toku istrage status svedoka, i taj status će imati i u daljem toku postupka, na glavnom pretresu. Dakle, u optužnici koja je podneta, on je predložen za ispitivanje u svojstvu svedoka na glavnom pretresu - naglasio je Uskoković.

Kada je reč o predlogu Tužilaštva da se isključi javnost tokom glavnog pretresa, Uskoković navodi da je jasno o kako se osetljivom predmetu radi.

- Sama ta činjenica da imamo veliki broj maloletnih lica koje imaju svojstvo oštećenog, da su maloletna lica žrtve ovog krivičnog dela, da se izuzetno veliki korpus dokaza koji treba da budu izvedeni na glavnom pretresu upravo odnosi na ta maloletna lica, uključujući i njihovo ispitivanje - navodi Uskoković.

Ističe da se Tužilaštvo rukovodilo zakonskom odredbom da u cilju zaštite interesa maloletnika može da predloži da se postupak zatvori za javnost.

- O tome sud donosi odluku. Može se zatvoriti za celokupan tok glavnog pretresa, kao i za samo jedan deo. Predlog tužilaštva je da se celokupni glavni pretres zatvori za javnost. Naravno, u ovakvim situacijama vodi se računa o tome šta je pretežniji interes. Da li je pretežniji interes, ja moram da kažem, sasvim opravdan interes javnosti da zna ili zaštita maloletnih lica u ovom krivičnom postupku. Zbog osetljivosti ovog postupka, Tužilaštvo smatra da je pretežniji interes zaštite maloletnika, zbog čega smatra da je neophodno zatvoriti glavni pretres za javnost - poručuje Uskoković.

Naglašava i da stranke oštećenih, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika mogu da prisustvuju glavnom pretresu i da ostvaruju svoja zakonom predviđena prava.

Na pitanje da li je ovo za Tužilaštvo bio najteži zločin, Uskoković poručuje da je ovo zaista nezapamćena tragedija i samim tim nezapamćen krivičnopravni događaj.

- Tako da je sa sobom u radu nosio određene specifičnosti. Znate, nije lako raditi na predmetu kada ste svesni da je jedno dete od 13 godina ušlo u osnovnu školu koju pohađa, 3. maja nakon prvomajskih praznika, dok je prvi čas bio u toku, sa dva pištolja i 92 metka i da je u tom hodniku škole ispalio 21 metak kojim je lišio života tri učenika i čuvara škole. Zatim se uputio u prostorije kabineta za istoriju gde je ušao i za 55 sekundi ispalio 45 metaka u učenike i profesorku istorije koja se nalazila u tom trenutku i držala čas.

Mislim da svi mi nismo svesni zapravo tragedije koja se tamo dogodila i opasnosti koja je izazvana, dodaje Uskoković.

- Ono što je meni kao tužiocu, kao čoveku i kao roditelju spoznaja nakon rada u ovom predmetu, to je da mi u toj školi imamo heroje. Mi imamo ozbiljne heroje, neki koji nažalost više nisu živi, neki koji su na svu sreću ovo preživeli. Mislim da porodice čuvara i nastavnice treba da budu svesne da imaju heroje u svojoj porodici, da roditelji dece treba da znaju da su oni roditelji heroja. S druge strane, mi imamo roditelje ubice i njima će se suditi, i mislim da je to jasna poruka Tužilaštva - zaključio je Uskoković.