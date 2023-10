'DOŠAO SA ŽENOM I DECOM, IMAO PUN LOVAČKI OPASAČ OKO STRUKA' Ispovest očevica pucnjave u kafani u Grockoj

Beogradska policija sinoć je uhapsila D. R. (37) pod sumnjom da je pucao nasumično ispred kafane u Grockoj.

Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

- Došao je u kafanu sa suprugom, sinom i devojčicom. Kada sam mu prišao video sam da ima pun lovački opasač oko struka. Pogledao me je i prebacio majcu preko njega. Popili su piće i izašli. Video sam da su ušli u kola, ali sam primetio da je on ubrzo izašao i počeo da puca. Prvo u vazduh, pa prekoputa kafane i na kraju u nju. Sva je sreća, pa nikoga nije povredio. Nakon nasumične pucnjave seo je u kola i pobegao sa njima. Čuo sam da ih je posle ostavio u "audiju", a on pobegao - kaže jedan od svedoka dramatične pucnjave u Grockoj.

On se sumnjiči da je sinoć, nakon svađe sa suprugom, u Grockoj ispred jednog ugostiteljskog objekta pucao iz lovačke puške, a potom se udaljio.

Na teret se stavljaju krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

Kako se saznaje, policija je našla lovačku pušku iz koje je pucano.

Autor: