'IZNENAĐEN SAM DA JE OPTUŽENA I MAJKA DEČAKA - UBICE!' Toma Fila: Specifično je što joj brane kontakt sa sinom, a razlog je verovatno OVAJ POSTUPAK

Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podignuta protiv roditelja trinaestogodišnjaka koji je počinio zločin u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", većim delom se temelji na iskazu sina.

Naime, dečak-ubica je praktično potvrdio sumnje da mu je otac "stavio oružje u ruke", vodio ga u streljanu i na salaš da uči da puca u siluete ljudi i koncentrične krugove.

Da li će i njegov iskaz, pored ostalih dokaza, biti odlučujući u određivanju zatvorske kazne za oca dečaka - o tome govori Toma Fila, advokat.

- Ono što me je iznenadilo jeste što je bila optužena i majka i to neposrednim načinom. Tužilašvo je imalo dovoljno vremena da u odnosu na majku sprovede istragu. Nešto što je specifično jeste da joj je zabranjeno da kontaktira sina, jer je on kruicijalni svedok - rekao je Fila i dodao:

- Verovatno je razlog to što je propao pokušaj da utvrde da je ona zlostavljala dete. Da li će on da da iskaz, ne znamo, moguće je i da odbije da govori. Ono što je danas najbitnije je da sud ne podlegne tabloidima i raznoraznim pričama. Sud mora da sudi na osnovu dokaza bez ikakvih emocija.

