'TALENTOVAN I PRECIZAN' OTAC DEČAKA-UBICE POSLE MASAKRA PRIČAO O SINU: Govorio kako je precizno pucao u školi?!

Tata maloletnika koji je 3. maja počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", kako se sumnja, omogućio je sinu najjednostavniji pristup pištoljima kojim je on izvršio jedan od najtežih zločina u istoriji Srbije, ubivši 10 ljudi.

Optužnica protiv roditelja dečaka-ubice koji je 3. maja, kako se sumnja, u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio devetoro svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja podignuta je u utorak,a otac je svom trinaestogodišnjem sinu, osim što ga je učio da koristi vatreno oružju, omogućio i najjednostavniji pristup pištoljima kojim je on izvrđšio jedan od najtežih zločina u istoriji Srbije, ubivši 10 ljudi.

Iako je optuženi otac dečaka-ubice imao mogućnosti da dobro obezbedi oružje koje poseduje, jer u stanu ima i sef, on je ipak dva kofera sa pištoljima i municijom stavio u plakar u predsoblju.

- Otac ima u kući adekvatno obezbeđen metalni sef sa šifrom, ali je on oružje, iako ima maloletnu decu u kući, odabrao da ga drži u ormaru u koferu, koji inače može da se nabavi za 28 dolara - kaže izvor i objašnjava:

- Kofer je plastični, transportni, lako se otvara. Otvara se na točkiće obeležene brojevima kao šifra, ali je nemar roditelja koji je ostavljao tačnu kombinaciju i pred sinom otključavao i zaključavao kofere, kada ga je vodio u streljanu da pucaju, omogućio da dete zapamti sve što njegov otac radi i kasnije samo primeni. Vrlo je jednostavno doći do oružja kad se na taj način "obezbeđuje" i "krije".

Prema rečima našeg izvora, još je bizarnije ponašanje dečakovog oca nakon što je uhapšen.

- Svestan da mu je maloletni sin počinio masakr i ubio devetoro dece u školi iz oružja iz kog ga je on učio da puca i koje nije adekvatno obezbedio, on je cimerima u zatvoru pričao kako je njegov sin odličan pucač, talentovan i precizan. Pre masakra je govorio kako je ponosan na njega zbog toga, a i dalje priča da odlično gađa. To je zaista van svake pameti! - kaže izvor iz Centralnog zatvora.

Podsetimo, dečak-ubica je dva dana pre kobnog dana vrlo lako, jer je video kako to otac radi, izvadio pištolje iz kofera koji je bio u ormaru i premestio u svoj ranac. Na dan masakra, 3. maja on je ranac poneo u školu. Šaržere je napunio sa 92 metka, a samo u čionici je ispalio 45.

Mali prostor

- U optužnici protiv oca i majke dečaka je navedeno da je za 55 sekundi ispalio 45 hitaca. Dosta su bili promašaji, ali je u tom kabinetu ubio petoro, a šestoro ranio od kojih je jedna devojčica preminula u bolnici. Nasumično je pucao po malom prostoru i ovaj put nije imao siluetu, kao dok je vežbao u streljani - kaže naš izvor.

Ocu dečaka na teret se stavlja da je izvršio teška kreivična dela protiv opšte sigurnosti, a osim njega optužnicom je obuhvaćena i dečakova mjaka koja je optužena zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja, jer je njen DNK pronađen na jednoj od čaura u učionici.

Odgovorno lice i instruktor iz streljačkog kluba, gde je otac kako se sumnja odovodio sina da vežba gađanje, sumnjiče se za davanje lažnog iskaza.



Kako je moguće da roditelji nisu primetili opasne crteže na stolu? Kobnog 3. maja, dok je policija vršila pretres stana u kom je dečak živeo sa roditeljima, na njegovom radnom stolu pronađeni su, pored spsika za odstrel i skice škole, i replika vazdušne puške, ali i papir na kom je bio prekrižen nacrt bombe. - Policija je pored spiska sa imenima dece i mape škole na stolu dečaka pronašla repliku puške, ali i crtež na kom je bio nacrt bombe. Kasnije je utvrđeno, na osnovu internet pretrage dečaka-ubice, da je on guglao kako se pravi bomba.Moguće da je kasnije precrtao bombu, jer se odlučio da u školu ipak ponese očeve lako dostupne pištolje - kaže izvor Kurira i dodaje: - Dokaz nebrige roditelja je i u tome da su opasni nacrti i replika vazdušne puške bili nasred dečakovog stola,moguće i danima, a da oni nisu primetili, pa samim tim ni odregovali i eventualno sprečili zločin.