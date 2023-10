OTAC DEČAKA - UBICE NE OSEĆA NI TRUNKU KAJANJA ZA MASAKR: Advokati preneli šokantne reči optuženog!

Advokati Borivoje Borović i Irina Borović, branioci oca i majke dečaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" danas su se obratili javnosti pokušavajući da politizuju podizanje optužnice protiv roditelja čiji je sin 3. maja ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja.

Optužnicu kojom su obuhvaćeni otac i majka advokat Borović je nazvao "zbrkanom" a obraćanje glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića, koji je 10. oktobra saopštio da je optužnica podignuta "predstavom za javnost sa zastavama i bilbordima".

- Što se tiče optuženja supruge, za nas to nije iznenađenje, to je bio način da se izvrši pritisak na oca. Nismo hteli da se obratimo javnosti dok se tužilac nije razmahao na konferenciji. Viši javni tužilac imao je ideju da svali sve na jednu porodicu. Ono što je važno da saopštim ovde jese da je neposredno pre optuženja tužilac odlazio u prostorije Centralnog zatvora i da je pretio ocu, tražio je da potpiše sporazum na 12 godina, a ako ne pristane zapretio mu da će da mu optuži ženu i ćerku pošalje u hraniteljsku porodicu. On je sporazum apsolutno odbio, smatra da nije kriv u ovom postupku. Rekao je "ako treba da me streljaju, nije problem, samo neka mi porodicu ostave na miru". Dakle, braniće se pred sudom - izneo je šokantnu izjavu oca dečaka ubice njegov advokat Borivoje Borović, obaveštavajući javnost da njegov klijent ne oseća krivicu za stravičan zločin koji je njegov sin počinio.

Advokati su još protestvovali i zbog toga što je tužilaštvo dodelilo status oštećenih deci koja su kobnog dana bila u učionici, a preživela su stravičan masakr, navodeći da su taj poseban status "dobili bez osnova".

Konferenciju koju su sazvali, iako su i sami rekli da im optužnica još uvek nije uručena, iskoristili su i da saopšte da je dečak koji je počinio masakr "već skoro šest meseci u zdravstvenoj ustanovi bez ikakve dijagnoze".

- Ovde imamo situaciju da je dečak zatvoren skoro šest meseci, da ga nadzire ceo tim i da lekari imaju ekskluzivno pravo da razgovaraju sa njim, a da nemamo dijagnozu. Neobično je da je zaključan u zdravstvenoj ustanovi bez bilo kakve dijagnoze - rekla je Irina Borović optužujući lekare da sve to rade "jer osluškuju šta se u javnosti govori".

