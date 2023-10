U LOKVI KRVI PRONAĐENA SEKIRA! Detalji MASOVNE TUČE u Lazarevcu

U tuči učestvovalo njih petoro

U kafiću u centru Lazarevca, noćas je došlo do tuče u kojoj je povređen O.R. (19), a njega je kako smo objavili, pretukao poznanik A. I. (30). Ubrzo nakon tuče, ispred kafića došao je M.R. (57) otac O.R., kao i njegov brat N.I. (24), potom se pojavio i M.I. brat od A.I., a tuča se nastavila u dvorištu osnovne škole.

Naime, A. I. je sekirom napao brata i oca od O.R. i povredio ih. Na licu mesta nađena je sekira i tragovi krvi.

Policije je, nezvanično, privela nasilnika.

Istraga je u toku.

O slučaju obavešteno tužilaštvo.

