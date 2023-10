ŠTA SLEDI NAKON PUŠTANJA ZORANA MARJANOVIĆA IZ PRITVORA? Gosti 'Novog vikend jutra' govorili o temi koja je Srbiju PONOVO DIGLA NA NOGE!

Apelacioni sud ukinuo je pritvor Zoranu Marjanoviću koji je prošle godine osuđen na 40 godina zbog ubistva svoje supruge pevačice Jelene Marjanović jer je utvrdio da su posledice pevačicinog ubistva izgubile na intenzitetu i značaju posle 7 godina.

Novinarka Pinka Antonela Jelić kaže da je definitivno to, da postoje indicije da, ne namerno, kada je traženo telo Jelene Marjanović, da je možda uništena nekolicina doklaza.

- Telo nije bilo na najlonu, već je bilo položeno na zemlju pored kanala, i tu je mogla pokupiti tuđi DNK. Bila je visoka temperatura, došlo je do morfoloških promena. Što se tiče presude, u 99 odsto slučajeva, presuda će biti ukinuta, i biti vraćena na pponovono suđenje - otkriva Jelić.

Kako kaže, iz razgovora sa advokatima optuženog, sve se čini da će biti ponovno suđenje, s obzirom na to da se prikupljaju novi svedoci.

Advokat Strahinja Milovanović kaže da veruje da će ova presuda biti ili preinačenje, ili će biti ukinuta i vraćena na ponovono suđenje.

- Nije uobičajeno da se neko pusti iz pritvora, on je već i puštan. To govori o nedostatku dokaza. Ta presuda je na 700 strana. Imamo tu pominjanje njegovog telefona, pritisak javnosti... Ceo slučaj je interesantan, jer tri puta optužnica nije bila potvrđena - rekao je on.

Forenzičar Časlav Ristić navodi da je istraga vođena korektno.

- Oni su pretraživali teren, i mogli su nesavesno da unište neki trag, ali sada imamo pitanje, da li ih je Zoran odveo na pravo mesto. Jer da su tamo tražili, našli bi tog dana telo Jelene Marjanović - priča Ristić.

Policija je sigurno tipovala da je Zoran taj koji ju je ubio, priča on.

- On je prošao poligraf, i to je druga stvar koja je išla loše po policiju - priča on.

Urednik u Srpskom telegrafu Borko Kašanski kaže da je od početka, igrom slučaja bio dežuran kada je Jelena ubijena, navodeći da se od početka videlo da niko u prva 24 nije ozbiljno shvatio ovaj slučaj.

- Greške su nastale na početku. Ova istraga je počela traljavo, jer je to delovalo kao jedan od mnogih slučajeva. Međutim, kada se saznalo ko je ona, šta je, gde se pojavljivala, kakva je to porodica... Policija se kasno trgla, jer je prošlo skoro 48 sati - priča Kašanski.

