'ZBOG NEČIJE BAHATOSTI IZGUBILA SAM DETE!' Ispovest majke poginulog tinejdžera: Pijanog su ga molili da uspori, a on dodao GAS!

Bojana Vujnović ostala je bez sina Aleksandra (18) pre dve godine u saobraćajnoj nesreći, vozaču "opela" Petru R. (23), koji je imao 2,5 promila alkohola u krvi, suđenje još traje

Aleksandar Vujnović (18) iz Prigrevice kod Sombora poginuo je u saobraćajnoj nesreći 17. decembra 2021. kad se s prijateljima vraćao iz diskoteke koja je bila u susednom selu.

Kobne večeri za volanom "opel korse" bio je Petar R. (23), do njega se nalazio nastradali Aleksandar, dok su na zadnjem sedištu sedela njihova dva druga. Do nesreće je došlo usled prebrze vožnje zbog, kako tvrdi Aleksandrova majka Bojana, pijanog vozača, koji je nakon tragedije imao 2,5 promila alkohola u krvi.

Uništen život

- Sećam se tog dana... Nikom se nije javio, a to je uvek činio. Išao je s društvom prvo u selo da popiju piće u kafiću, zatim su jeli u lokalnom kiosku hrane, nakon čega su se uputili u diskoteku u Slivajevo. Tamo su se zadržali kratko, s obzirom na to da je i dalje vladala pandemija koronavirusa - počinje bolnu ispovest za Kurir majka nastradalog.

Ta noć joj je, kako je navela, uništila život.

- Petar je vozio kola toliko brzo da su ga mladići opominjali da uspori. Prijatelji mog sina koji su preživeli udes posle su mi ispričali da su mu govori: "Molim te, uspori! Poubijaćeš nas!", na šta on, po njihovoj priči, nije reagovao, već je samo dodao gas - kaže Bojana i dodaje:

- Na ulazu u selo zbog prebrze vožnje uleteli su prvo u šiblje, i to s vozačeve strane, da bi se potom od siline udarca kola zarotirala i bukvalno su obgrlili to prokleto drvo koje je bilo tu. Mom detetu je od siline udarca pukla lobanja...

Neutešna žena je potom jedva nastavila razgovor i navela da su prijatelji njegovog sina koji su sedeli pozadi lakše povređeni, dok je vozač "opel korse" tada teško povređen, ali se u međuvremenu oporavio.

Jezive scene

- Jedan je prilikom udarca izleteo iz kola i završio u njivi, posle su ga s baterijskim lampama tražili. Scene su bile jezive. Uletela sam usred uviđaja, tražila sam moje dete, a rekli su mi da je u bolnici - kaže sagovornica i nastavlja:

- Tražila sam ga po bolnici, išla sam od sobe do sobe. Vikala sam: "Došlo je do greške, moje dete je živo!" Onda sam čula najsuroviju istinu - da je on poginuo. Mi svaki dan prolazimo kroz pakao, veoma nam je teško i ne možemo da prihvatimo da ga nema.

Ogorčena

Bojana je ogorčena na mladića koji je pijan vozio, ali i na njegove roditelje. Takođe, i na činjenicu da osumnjičeni nijedan dan nije proveo u pritvoru zbog dela koje je počinio.

- Zbog nečije bahatosti ja sam izgubila dete! Ubiješ se od alkohola i uništiš nečiji život. Smatram da je Petar kriv, kao i njegovi roditelji, koji nisu smeli da mu dozvole da se tako ponaša za volanom, pa samo mesec dana pre nesreće istekla mu je probna vozačka dozvola. Nije smeo neiskusan i pijan da sedne i vozi tu decu, to su sve deca - rekla je majka poginulog tinejdžera. Suđenje Petru R. za ovu nesreću i dalje traje pred Višem sudu u Somboru.

Sudbina

Tužan i srećan decembar

Nastradali Aleksandar, koji je te godine u februaru proslavio punoletstvo, poginuo je samo dve nedelje nakon što je njegova sestra proslavila rođendan.

- Kad dođe taj decembar, obuzme me i tuga i sreća, to ne može da se opiše rečima. Aleksandar je bio poslušno dete, tokom leta je počeo da radi kao spasilac na bazenu, hteo je da radi, bio odgovoran, a opet detinjast u neku ruku jer je voleo da igra igrice - kaže Bojana i dodaje:

- Voleo je fudbal i praktično je živeo za njega. Mesec dana pre nesreće je imao intervenciju, pa je jedva čekao da opet zaigra, a ponajviše na zimskom turniru koji je trebalo uskoro da se održi. Nažalost, moje dete nije igralo, ali se igralo njemu u čast i s njegovim likom.

Autor: