MILADIN JE KUHINJSKIM NOŽEM ZAKLAO ŽENU PORED KREVETA? Jezivi detalji ubistva u Paraćinu - sin jedinac zatekao HOROR U KUĆI

Miladin L. (73) iz Paraćina navodno je u noći između petka i subote kuhinjskim nožem prerezao vrat svojoj supruzi Kaji L. (71) nakon kraće rasprave u porodičnom domu.

Podsetimo, kobnog dana stariji bračni par se posvađao, a osumnjičeni Miladin L. je uzeo nož i presudio supruzi u kući u kojoj su sami živeli, i to dan uoči bratove sahrane. Njihov sin jedinac našao je zaklanu majku i slučaj je prijavljen policiji. Osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično delo teško ubistvo.

- Oni se nikada nisu svađali i jako nas je začulo kad smo čuli da je ubio. Priča se da su se tokom svađe gurkali i da je Miladin L. u toku rasprave otišao do kuhinje i uzeo nož - kaže komšija i dodaje:

- Kada je nesrećna žena videla nož zanemela je i navodno ga je molila da ostavi nož i da se ne glupira. Uspela je da pobegne do spavaće sobe, ali je to Miladina L. još više naljutilo pa je uleteo u sobu dohvatio je, približio sebi i prerezao joj vrat onako zverski kao na filmu.

Kako dalje navode meštani ovog dela Paraćina, žrtva je pala kao pokošena pored kreveta.

- Ubio je pored kreveta i ostavio da leži nasred poda... Krv je prskala na sve strane, a on je samo spustio nož pored njenog tela. Navodno, je bio sve vreme tu pored nje, a njihov sin jedinac je zatekao jezivu scenu - kaže jedan od sagovornika i dodaje:

- Ne daj Bože nikome da tako nešto doživi! To su strašne stvari, a kada su ga hapsili on je nervozno tražio naočare, videli smo ga. Zamislite, ubio je ženu sa kojom je decenijama u braku na kome su im mnogo pozavideli, a on od policajaca traži naočare.

Prema rečima sagovornika, jedini motiv koji bi mogao da dovode do zločina jeste sahrana njegovog brata.

- Miladinov brat je preminuo i u subotu je bila zakazana sahrana, a on navodno nije bio u dobrio odnosima sa njim i Kaja je insistirala da on ode, ali se on iznervirao i nije želeo ni da čuje za tako nešto - kažu oni i dodaju "da su to samo nagađanja jer ko zna šta mu je krvcnulo u glavi."

