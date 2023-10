UDOVICA 'ŠKALJARCA' KOJI JE UBIJEN U EKSPLOZIJI STRAHUJE ZA BEZBEDNOST SINA: Evo ko joj je oslonac i novi emotivni partner!

Dragana Šahović, udovica Jasminka Šahovića označenonog kao pripadnik "škaljarskog klana", a koji je ubijen u eksploziji ispred iznajmljene kuće u kojoj su živeli u januaru prošle godine, zabrinuta je za njihovog maloletnog sina i ogorčena zbog svega što dete proživljava nakon očeve smrti!

Dragana je, da podsetimo, podgoričkoj policiji pre nedelju dana prijavila stravičnu pretnju upućenu njihovom osmogodišnjem sinu.

Ona je tada ispričala da je njihov sin vrativši se nakon odmora u učionicu na klupi pronašao plavi papir na kom je pisalo njegovo ime i prezime. Šahović kaže da je njen sin potom papir dao drugu, koji mu je pročitao poruku: "Bićeš ubijen sjutra oko tri sata u zoološkom vrtu".

Dragana je tada istakla i da se posebno uplašila jer je njihov sin sa svojim ocem malo pre njegovog ubistva bio u zoološkom vrtu.

Kako je ispričala za Kurir uplašena je za njihovu bezbednost i dok im porodica njenog pokojnog supruga ne pruža nikakvu podršku, ona ipak ima kome da se obrati. Ponovo je, posle smrti supruga, pronašla nekoga ko je tu za nju i njenog sina.

- Dok ja i maloletni sin preživljavamo golgotu najbliži krvni srodnici dečaka nisu ga čak ni pozvali da ga pitaju je li dobro - kaže nam Dragana i dodaje:

- Možda će ovo nekom zvučati suludo ali da nisam upoznala emotivnog partnera koji kroz sve ove teške trenutke prolazi zajedno sa nama kao moja velika podrška i oslonac ja zaista ne znam kako bih sve sama izgurala. Insistucije sistema ovog puta na maksimalno odgovar način pristupaju slučaju koji se dogodio mom maloletnom sinu i iskreno se nadam da se ovo nikad više neće dogoditi no jednom detetu pa kakvu god prošlost imao njegov roditelj - kaže nam Dragana.

- Apelujem na sve roditelje da sto više razgovaraju sa svojom decom,shodno njihovom uzrastu!

Kako nam je ispričala istraga povodom smrti Jasminka Šakovića se i dalje vodi protiv NN lica, međutim, već sledeće nedelje se nastavlja i ona se nada da bi mogla imati pomaka.

Podsetimo, Jasminko Šahović je ubijen 17. januara 2022. godine u stravičnoj eksploziji automobila u Ulici partizanski put u podgoričkom naselju Tološi, u neposrednoj blizini iznajmljene kuće u kojoj je stanovao sa suprugom i sinom.

On je povezivan sa "škaljarskim klanom", ali još nije utvrđeno da li je to bio razlog njegovog ubistva jer, kako tvrde njegovi najbliži, on je po izlasku iz zatvora radio kao građevinski radnik. On sumnjaju da nije ubijen u obračunu klanove, već da je u pitanju bilo nešto sasvim drugo što bi istraga uskoro trebalo da otkrije.

Dragana je i ranije za Kurir ispričala da smatra da je Jasminko ubijen greškom.

- Mislim da uopšte nije bilo namenjeno njemu. Ja sam počela da komuniciram sa ljudima po pitanju toga. Važno mi je da naše dete sutra ne krene da traži ubicu. Kako vreme protiče sve više mislim da je on ubijen greškom.

