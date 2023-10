TVRDI DA MU PRATE PORODICU: Osumnjičeni za ubistvo Bojana Markovića u Belvilu - Nude novac da mi se svašta desi u pritvoru

Lazar Tejić, koji je ubio Bojana Mirkovića u novembru 2020. godine u beogradskom naselju Belvil, danas je tvrdio u Višem sudu u Beogradu da porodica žrtve uznemirava članove njegove porodice.

On je ranije iz pritvora uputio pismo sudskom veću da kažu punomoćniku Mirkovića da im prenese da to više ne rade, da je on jedini krivac i da će se sve rešiti na sudu.

- Pre godinu i po dana u pritvoru sam čuo da porodica i prijatelji Bojana Mirkovića nude novac da se meni u pritvoru svašta desi. Takve informacije i poluinfiormacije čujem u pritvoru - rekao je Tejić danas u sudu, navodeći da je iz poštovanja prema žrtvi sve vreme ćutao o tome, ali kaže sada je prevazišlo svaku meru. - Oni imaju problem samo sa mnom, a ne sa mojom porodicom, koja je poštena. Neka sve rešavaju sa mnom. Čuo sam da licitiraju da će se desiti nešto loše.

On je rekao da se jedan član njegove porodice kada mu je bio u poseti "izleteo" da ga prate i slikaju automobil. Na pitanje sudije Stojana Petrovića kazao je da taj čovek nije to prijavio polciji.

Punomoćnik Mirkovića, Bojan Ječmenica rekao je da ta porodice nema nikakve veza sa tim što je Tejić ispričao.

- Ovo je bio vrlo nevešt pokušaj Tejićevog performansa da se zamene teze i od žrtve napravi prestupnik. U njegovoj priči se ne zna ko kome i kako preti. Ako postoje neke pretnje imate policiju i podnesite krivičnu prijavu - rekao je Ječmenica.

Branilac Tejića Jelena Stojić je odgovorila da on govori istinu, da je uznemiren i da s obzirom da je priznao da je ubio Bojana Mirkovića, nije nemoguća da mu se osvete.

Inače jučerašnje suđenje nije održano, jer nije došla branilac jednog od optuženih Ivana Nikčevića Sanja Stevanović, koja je sud obavestila da je bolesna. Naredni pretres održaće se u novembru, kada bi trebalo da se završi gledanje snimaka nadzornih kamera.

