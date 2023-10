IZ OSVETE UDARIO ŽENU I BEBU AUTOMOBILOM: Detalji stravičnog incidenta na beogradskoj Autokomandi! (FOTO)

Nepoznati vozač automobila je danas u Oblakovskoj ulici na Autokomandi u Beogradu, prvo kolima udario mladu majku K.K. (20) koja je gurala kolica sa bebom, potom se vratio u rikverc i srušio kolica, a potom pobegao. Ceo događaj desio se pred očima Beograđanke Mire, koja otkriva šta se tačno dogodilo.

Vozač je, prema tvrdnjama žrtve, namerno izazvao nesreću, a Beograđanka Mira ističe da je bila prisutna kada se udarac desio.

„Živim tu u ulici i čula sam vrisku. Ta mlada žena ležala je na ulici, noga joj je bila povređena, nije mogla da ustane. Rekla mi je da se zove K. K., a kako sam videla, kolica sa bebicom su bila prevrnuta. Srećom, pa je dete bilo vezano i nije ispalo, ali je plakalo na sav glas. Cela scena je bila užasna“, kaže Beograđanka Mira koja živi u toj ulici i koja je bila jedna od prvih koja je pritekla u pomoć povređenoj majci.

Ono što joj je žrtva ispričala potpuno je zapanjilo Miru, koja nije mogla da veruje šta je čula.

„Mislila sam da je u pitanju neka nezgoda, jer su trotoari zakrčeni parkiranim automobilima, pa ljudi moraju da idu kolovozom. Mlada žena mi je rekla da ju je vozač automobila namerno udario, da je namerno „očešao“ kada je prolazio pored nje. A potom je stao, krenuo nazad i udario kolica sa bebom. Ne mogu da verujem, kakav je to čovek? Prepoznala ga je, rekla je da je to njen komšija iz naselja Medaković 2. Navodno se nešto posvađao sa njenim mužem. Pa i da se posvađao, zašto se sveti ženi i detetu? To je strašno“, rekla je potresena Mira.

Srećom ceo događaj je, sticajem okolnosti, videlo i nekoliko ljudi iz ulice, koji su dali opis automobila koji je udario majku, pa je policija brzo reagovala.

„Došlo je mnogo policije, petoro, šestoro kola. Došli su sa Savskog venca, sa Voždovca. Jedino što nisu mogli odmah da se dogovore čija je to nadležnost. Majka K.K. nije mogla da hoda, pa je morala da dođe Hitna pomoć po nju i odvezli su je na VMA“, kaže žena.

Njena želja je da ovaj brutalni napad na majku i bebu ne prođe nekažnjeno. Prema nezvaničnim saznanjima policija je identifikovala vozača i u toku je potraga za njim.

