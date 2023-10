'SUDIJA, NIJE MI DOBRO, ODLOŽITE ROČIŠTE' Doktoru koji je osumnjičen da je tukao ženu odloženo suđenje, tražio da ga puste iz pritvora

Suđenje poznatom plastičnom hirurgu N.O., koje je danas trebalo da bude nastavljeno u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, odloženo je za 10. novembar zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog.

On se tereti za nasilje u porodici, odnosno da je psihički i fizički zlostavljao suprugu I.O. Uhapšen je u februaru i od tada je u pritvoru, iako je odbrana, upravo zbog lošeg zdravstvenog stanja doktora, tražila da on bude pušten iz pritvora ili da mu se isti zameni nekom drugom merom, prenosi Informer.

To je, uostalom, na nekom od prethodnih suđenja tražila i doktorova supruga, koja je, iako oštećena u ovom postupku, molila sud da pusti njenog supruga iz pritvora, kako bi imao više kontakata sa njihovo troje maloletne dece, kojima mnogo nedostaje i koja pate. Suđenje poznatom plastičnom hirurgu, koje je danas trebalo da bude nastavljeno u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, odloženo je za 10. novembar zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog.

- Ne osećam se dobro, pa vas molim za odlaganje suđenja. O mojim zdravstvenim problemima postoje dokazi kod lekara u Centralnom zatvoru - izjavio je danas u sudu Nikola O.

Nikola O. je pred sudom delom delimično priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret i izrazio iskreno kajanje.

Pre njega saslušani su brojni svedoci, koji su uglavnom rekli da znaju iz Ivanine priče da je trpela nasilje, ali da nikada nisu i "svojim očima" videli da ju je doktor maltretirao.

Podsetimo, i prošli pretres bio je odložen jer u Treći sud nisu stigli spisi iz Apelacionog suda. Sada je ta administrativna "greška" ispravljena i na narednom pretresu trebalo bi da bude saslušan još jedan svedok i veštaci.

To je, uostalom, na nekom od prethodnih suđenja tražila i doktorova supruga, koja je, iako oštećena u ovom postupku, molila sud da pusti njenog supruga iz pritvora, kako bi imao više kontakata sa njihovo troje maloletne dece, kojima mnogo nedostaje i koja pate.

"Izvinjam se za sve što je doživela zadnjih 17 godina"

Inače, lekar je pred sudom delom priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret i izrazio iskreno kajanje.

- Izvinjavam se ženi za sve što je loše doživela sa mnom u poslednje vreme, zadnjih 17 godina!Jako mi je žao!- rekao je pred sudijom Nikola O.

Supruga lekara Ivana O. iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne svedoči kao privilegovani svedok. Obrazložila je svoju odluku time da to čini zbog dobrobiti njihovo troje dece kojima mnogo nedostaje otac i za koga su mnogo vezani - rekla je naša koleginica i citirala reči Ivane O.

- Želim da se što pre ovo završi i da deci jako nedostaje, otac. Oni su jako vezani za njega. Pokušavam da decu umirim, da će tata doći, da će se pojaviti. Mnogo je dragocen neposredan kontakt sa njim. Smatram da je ovo prošlost. Imala sam dovoljno vremena da razmislim o našem odnosu - rekla je u avgustu u sudu Ivana O.

Ona kako javlja naš reporter ne želi da svedoči protiv supruga zbog dece.

- Moram da kažem da su razlozi sledeći. Prošlo je dosta vremena. Imam u vidu interes naše troje maloletne dece. Dužina trajanja pritvora je uticala na to kakav će ubuduće da bude prema meni. Ceo postupak loše utiče na mene, a naročito zbog snažne medijske eksponiranosti. Sve to utiče na našu malu decu. Mi ćemo i posle biti roditelji i gajiti ih dok ne postanu odrasli ljudi. Ja sam se ranije obratila Tužilaštvu uz molbu da suprug viđa decu van prostorija Centralnog zatvora. On je njihov otac, oni su jako vezani za njega. Želim da što pre prođe ova agonija - rekla je Ivana O.