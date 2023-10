NASTAVLJA SE SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU: Na sud stigao sa suprugom, a evo ko je i danas NAJVEĆA PODRŠKA glumici Mileni Radulović

U Palati pravde danas se nastavlja suđenje samozvanom profesoru glume Miroslavu Miki Aleksiću, a za današnje ročište predviđeno je da glumica Milena Radulović, jedna od devojaka koje su prijavile Aleksića za silovanja i polna uznemiravanja, nastavi svoje svedočenje.

Na ovo suđenje, kao i na prošlo, došli su poznati glumci, roditelji Milene i njen momak kako bi joj pružili podršku.

Aleksićev advokat se prošlog puta glasno smejao tokom čitavog suđenja, a tome pridružio Aleksić i nekolicina ljudi iz publike. Radulovićeva je tada rekla da ostaje pri svom iskazu, a suđenje je od početka počelo burno i ubrzo je vanredno prekinuto nakon što je advokat Aleksića počeo da viče na sudiju i žali se da ga Milena Radulović ispravlja nakon što je pogrešno citirao njene reči?!

Milena je tada istakla da je obožavala da ide u školu glume do svoje 17. godine zato što je tamo stekla mnogo prijatelja i naučila mnogo stvari.

Advokat: Je l to bitnije (lepe stvari iz škole koje je Milena navela) od fizičke i duševne boli koju vam je naneo Mika?

Milena: Kada mi se to prvi put dogodilo bila sam u šoku, nisam mogla da objasnim sebi, pokušala sam da objasnim da je to bio neki test. Kada me je dodirivao bila sam uplašena, osećaj takve izdaje. Čovek kojem sam verovala je učinio nešto tako bolno, mislila sam da me kažnjava, osećala sam se prljavo. Posle su usledile pretnje. To je prijatnim tonom provlačio. Tukao me je, udarila sam glavu u ormar, to su svi videli. Šamarao me je, svi su tapšali nakon toga misleći da je vežba.

Milena Radulović je rekla da se plašila Aleksića, jer ju je "povredio kao niko do sada" i nije bila sigurna za šta je on sve sposoban. Milena je istakla da ju je Aleksić pretukao i da je uživao u njenom bolu i plakanju.

