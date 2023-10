POMIŠLJALA SAM I DA SE UBIJEM! Svedočenje Milene Radulović na suđenju Miki Aleksiću - Osećala sam se poniženo, prljavo i obeleženo

Osećala sam se poniženo, osramoćeno, prljavo i obeleženo. Osećala sam gađenje.

Nisam videla u svojoj glavi da imam izbora. Došla sam do stadijuma da sam bila potpuno indiferentna prema sebi i životu, bez osećanja. Bila sam rešila da počinim suicid i znala sam kako. Zato sam dolazila kada mi je on to govorio.

Ovako je na današnjem suđenju u Višem sudu u Beogradu glumica Milena Radulović odgovorila na pitanje branioca optuženog Miroslava Mike Aleksića zašto je nastavljala da dolazi u njegov dramski studio obzirom šta se dešavalo. Aleksić je, inače, optužen za silovanja i nedozvoljene polne radnje nad sedam polaznica svog dramskog studija, a Milena Radulović figurira u javnosti za devojku, koja je pokrenula inicijativu da on bude prijavljen.

Milena tri sata odgovarala na pitanja branioca

Milena je i danas, kao i na suđenju u septembru, tri sata odgovarala na pitanja branioca Jakovljevića. Mnoga su bila odbijena, jer je sudija Zoran Božović smatrao da je Milena na njih već odgovorila na prethodnom pretresu, ili da je odgovor dala u iskazu u tužilaštvu tokom istrage. Neka je odbijao, jer se odnose na dokaze, veštačenja i svedočenja drugih ljudi, koji još nisu izvedeni pred sudom.

Na pitanja branioca Zorana Jakovljevića zašto je u tom periodu na društvenim mrežama postavljala fotografije sa predstava, druženja po kafićima, ako se tako osećala kako sada kaže, ona je odgovorila da od sramote tada nije imala hrabrosti da bilo kome prizna i ispriča šta se dešava.

- Planirala sam suicid i odlučila sam da ljude oko mene zavaram da se osećam dobro - odgovorila je Milena.

Na pitanje kako je po završetku tog dramskog studija kod Mike u takvom stanju objavila na Fejsbuku, "Grupa je život", ona je kazala da i danas tako misli.

Psihoterapija Milena Radulović je odgovarajući na pitanja ispričala da je 2018. godine išla na psihoterapije kod Snežane Golec i da joj je na kraju prve terapije kroz suze rekla da je silovana i seksualno zlostavljana. Branilac Zoran Jakovljević je kazao da je ta psihotarapeut u iskazu navela da nije silovana, već da se u studiju dešavalo nešto što ima veze sa manipulacijom i seksualnim zlostavljanjem. Sudija Zoran Božović je to odbio rekavši da će biti razjašnjeno prilikom saslušanja Snežane.

- U toj grupi su svi moji najbolji prijatelji, koji su to ostali i posle svega ovoga. Nije grupa Mika, on je samo bio predavač, grupa smo mi - kazala je Milena.

Na pitanje zašto je posle završetka 2013. godine nastavila da dolazi kod Mike u studio, ona je odgovorila da je bila tri puta:

- Kada sam bila na FDU Biljana je od mene tražila da odem i održim čas deci u studiju, jer su ona i Mika išli na neku slavu. Biljana je isto bila stroga i zahtevna i njene naredbe su se slušale. Kasnije sam dolazila sa klasom sa FDU, imali smo čitajuće probe. Bila sam i na audiciji u septembru 2013. godine, jer se tu svi pojavljuju. Sledeće godine se nisam pojavila i Biljana je 20 minuta vikala na mene. Ona me je vraćala tamo i ja sam bila u klopci između njih dvoje.

"Silovao me i seksualno zlostavljao u kancelariji u studiju"

Milena je pričala u sudnici i da je Aleksić silovao i seksualno zlostavljao u kancelariji u studiju.

- Ulazili smo svi u studio, kada mi je Mika rekao da uđem u kancelariju. Sedeo je na stolici okrenut vratima. Bila sam u kaputu, stajala u centru, kada je on ustao i nasilno me i grubo poljubio. Desnom rukom me je ščepao za potiljak glave, a levom za donji deo leđa - ispričala je oštećena. - Pokušala sam da ga odgurnem rukama. Kad je prestao da me ljubi gurnuo mi je prst u vaginu. U tom trenu ruke su mi bile pored tela, a ja sam se koprcala izvlačeći na prste nogu. Zbog bola. On je radio to toliko grubo. Testirao je koliko prstiju može da stane i koliko duboko. Plakala sam.

Aleksić se tada držao za glavu, pa ga je sudija pitao da li treba pauza ako mu nije dobro, a on je odgovorio da ne treba. Sudija je odbio pitanje branioca da li je na glumi učila da se brzo zaplače.

Aleksić ima zdravstvene probleme Jakovljević je na početku suđenja rekao da Miroslav Aleksić ima kardio-vaskularne probleme, koji su mu se u poslednje vreme pogoršali. - Pre neki dan je na jednom suđenju imao jak i krajnje kritičan napad - kazao je Jakovljević, zatraživši da se odobri da ubuduće u sudnici bude doktor i da se prave pauze. Aleksiću je rečeno da ako mu ne bude dobro signalizira rukom za pauzu.

Milena je kazala da je Aleksićev komentar na kraju "dobra si ćero, idi sad na čas" razumela kao nešto odvratno i gadno. Kazala je da se videla u ogledalu da je sva raščupana i crvena od njegove brade.

- Malo sam popravila kosu, ali crvenilo nisam mogla. Strah me je bilo da drugari ne primete nešto. Jedna devojka me je pitala šta mi je bilo - ispričala je Milena.

Ona je navela i da joj je Mika u aprilu 2013. godine rekao da dođe sa mlađom grupom na čas u ponedeljak i da ga čeka u kancelariji. Rekla je da je tada uhavtio obema rukama za struk i podigao na frižider i da je silinom tela gurnuo. Odgovarajući na pitanja kazala je da joj nije pocepao donji veš.

Ponižavajuća pitanja Mikinog branioca

- Jeste li se podigli da mu pomognete da skine? - pitao je branilac.

- Nisam, on je to uradio - odgovorila je Milena. - Ruke su mi bile na njegovoj glavi, pokušala sam da ga odmaknem od sebe, ali nisam uspela. On me snažno držao. Čula sam da neko otvara vrata i glas dečaka. Mika me je jako uštinuo za butinu da se ne oglašavam i rekao: "Čekaj me tu". Naredio mi je tako da ne izlazim. On je izašao i nije ga bilo dva do tri minuta.

Sud je odbio pitanja branioca da li je, dok Mike nije bilo, mogla otići bez donjeg veša, posle tako groznog događaja, jer je kazala da je tražila donji veš dok ga nije bilo. Odbijen su i pitanja zašto nije otišla kada je našla veš, kako je podigao iz stolice, da li je Mika imao isto kilograma kao i sada, da li joj je kada je skidao donji veš naneo modrice ili ogrebotine, da li je tada pružala otpor, zašto nije htela da sedne na frižider, a do tada je bespogovorno izvršavala njegove naredbe...

Milena je ispričala da se Aleksić vratio i nastavio još deset do 15 minuta. Prestao je, kako kaže, kada je shvatio da ne može da doživi orgazam. Ispričala je da je posle toga izašla na scenu i pred decom glumila komični komad Jovana Sterije Popovića "Laži i paralaži" i da su deca bila oduševljena i aplaudirala, jer im je Mika to sugerisao.

Poveravanje u kancelariji Odgovarajući na pitanje branioca da li su i drugi odlazili u tu famoznu Mikinu kancelariju od kraja 2012, pa do juna 2013, godine, kada je i ona, Milena je ispričala da su u nekim posebnim situacijama znali da uđu da razgovaraju o nekim porodičnim problemima koje su imali, o glumi, prijemnom na fakultet... - U periodu kada me je zlostavljao i silovao, čini mi se sam išla samo ja. Uvek kad je zvao u kancelariju odlazila je jedna osoba, a onda se ispostavilo da on mene tamo siluje - kazala je oštećena. - Mika i Biljana su 2010. godine primetili da se osećam loše, da sam tužna i poverila sam se oboma u različito vreme, da su mi roditelji imali konflikt, koji vodi ka razvodu i da mi je teško. Pomogli su mi da promenim tačku gledišta i da se malo oporavim. Mika me je tada i očinski zagrlio. Od 2011. godine odlazim u kancelariju zbog priprema za glumu i nije više bilo takvih razgovora.

Na pitanje branioca da objasni šta znači to što joj je Aleksić tada rekao, "sada je mnogo lakše", jer nije došla u hulahopkama, Milena je rekla da to znači da može bez napora da je siluje, jer u suprotnom mora da se bavi hulahopkama.

- Zašto ste onda dolazili bez hulahopki da vas lakše siluje? - pitao je branilac i to pitanje je sud odbio.

Oštećena je rekla da je sva ta mučenja doživljavala kao kaznu. Na pitanje zašto nije napustila studio, kazala je da to nije imala tada u glavi.

- Dislocirao bi me iz škole glume, stvorio bi krivu sliku o meni, manipulisao bi mojim prijateljima zašto ne treba da se druže sa mnom... Bila sam preplašena za budućnost - navela je Milena.

- Zar se sa njima družite samo u studiju? - pitao je Jakovljević i to je odbijeno.

Branilac je kazao i da mu je kontradiktorno što je oštećena ispričala da joj je otac govorio da je Mika ludak i da ne treba da ide na te časove, a da sa druge strane nije napuštala studio i pored svega, jer se plašila će otac pitati zašto više ne ide. Pitao je i da to objasni, ali je sud odbio.

Branilac Jakovljević kažnjen sa 100.000 dinara

Inače, Jakovljević se tokom celog suđenja više puta žalio što mu sudija odbija pitanja, komentarisao je da će biti rekorder po tome i da ne zna da li posle toliko odbijenih uopšte i nastavi ispitivanje. U jednom momentu posle rasprave oko toga sa sudijom i uključivanja punomoćnika Jugoslava Tintora i Denisa Bećirića da ne citira dobro Milenin iskaz i da menja kontekst, odgovorio je glasno "ma daj" i sudija ga je tada kaznio sa 100.000 dinara zbog nepoštovanja suda.

Ispitivanje Milene Radulović nije završeno i nastaviće se na sledećem ročištu. Jakovljević je rekao da će je otprilike ispitivati još sat vremena. Posle toga pitanja može da joj postavlja i optuženi Aleksić.

