JEZIVA SAZNANJA! Uroš Blažić je u kolima imao PROTIVOKLOPNO oružje: Masakr kod Mladenovca je mogao da bude još strašniji

Uroš Blažić, osumnjičen za masovno ubistvo kod Mladenovca 4. maja, kada je ubijeno devet, a ranjeno 12 osoba, sa sobom je poneo i bombu, odnosno minsko-eksplozivno sredstvo namenjeno za uništavanje oklopnih borbenih vozila.

Kako piše Blic, optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo protiv Uroša Blažića napisana je na 210 strana, gde je detaljno opisano kako su žrtve ubijene, ali i koje je oružje ubica poneo sa sobom u nameri da ubije poznanike i komšije iz sela Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca.

Jezivi podatak ukazuje da je Blažić sa sobom pored automatskog oružja, “kalašnjikova” iz kojeg je navodno pucao, poneo i eksploziv koji ima toliko veliku razornu moć da je broj žrtava mogao da bude mnogo veći. Ipak srećom, Blažić je eksploziv zaboravio u “mercedesu” kojim se odvezao na mesto zločina.

– On je imao kumulativnu ručnu bombu – minsko eksplozivno sredstvo za uništavanje oklopnih borbenih vozila. On je to poneo sa sobom i ostavio u kolima koja je koristio da se doveze na mesto zločina. Tu bombu je nabavio njegov otac, koji je takođe optužen – kaže izvor Blica upoznat sa slučajem.

Blažiću su pored ove bombe pronađene još dve. I to bombe koje se koriste u obračunima za uništavanje ljudstva – u ratu.

– Policija je u kućama u kojoj je živeo ubica, odnosno u kući u kojoj je živeo ubicin otac, našla municiju sa zapaljivim zrnom koja je zabranjena građanima, dva prigušivača, optičke nišane, kao i razne delove za oružje – kaže izvor i dodaje da postoji opravdana sumnja da je ovo oružje nabavio Radiša Blažić, otac Uroša Blažića.

Obavljeno je i oko 60 različitih veštačenja koji bi, kako piše Blic, trebalo da nesumnjivo potvrde da je Uroš Blažić izvršio teška ubistva.

– Obavljena su balistička, DNK, fizičko-hemijska, sudsko-medicinska veštačenja. Takođe, urađeno je i psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog Blažića, ali i veštačenje mobilnog telefona – rekao je izvor upoznat sa istragom.

Sagovornik je dodao da je istragom utvrđeno da je Blažić ubio 9 osoba, a pokušao da ubije još njih 20 kada je nasumično pucao u selima Dubona i Malo Orašje. Samo osmoro njih tada nije pogodio metak.

– Psihijatrijsko veštačenje ukazuje da je on bio potpuno uračunljiv – kaže izvor.

