NIJE BIRAO ŽRTVE! Masovni ubica iz Mladenovca PLANIRAO ZLOČIN?! Odlučio da ubija i puca u sve koji su mu se našli na putu!

Najnoviji detalji iz istrage masakra u selima Malo Orašje i Dubona pokazuju da okrivljeni Uroš B. (21) bez konkretnog povoda krenuo u krvavi pir.

Tokom istrage masakra u selima Malo Orašje i Dunona kod Smedereva i Mladenovca, kada je, kako se sumnja, Uroš B. (21) hicima iz puške i pištolja ubio devet, a ranio 12 meštana, došlo se do podataka da je okrivljeni mladič zločin planirao, ali da žrtve nije birao ciljano, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, Uroš B. je kobne večeri 4. maja uzeo oružje iz svoje vikendice, a koje je inače pripadalo njegovom ocu, i svesno krenuo u krvavi pohod.

Bezumno pucao

- On je rešio da ubija i učinio je to. Bezumno je pucao u sve koji su mu se našli na putu. Nažalost, žrtve masakra nije birao. Žrtve su se našle u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, a da je na tim mestima kobne večeri bio bilo ko drugi, Uroš B. bi i njega ubio. Iako je masakr planirao, i tokom pokolja je unapred znao svaki svoj sledeći korak, žrtve nije ciljano odabrao - kaže naš izvor i dodaje da je istraga koju je vodilo Više javno tužilaštvo u Smederevu trajala pet i po meseci i da je vođena temeljno. Tokom istrage saslušano je 62 svedoka, obavljeno je 60 različitih veštačenja, saslušan je okrivljeni.

Međutim, ono što se svi pitaju, a ponajviše porodice nastradalih, jeste šta je motiv ovog zločina.

Dodirne tačke Sa tri žrtve bio u kontaktu Kako saznajemo, tokom istrage se došlo do podataka da je Uroš B. sa tri svoje žrtve imao u prošlosti dodirnih tačaka. - Navodno, poznavao je tri žrtve. Sa jednim ubijenim je igrao rekreativno fudbal, viđali su se na treninzima i utakmicama i bili su u dobrim odnosina, nikada među njima nije bilo nikakve svađe ili loših reči. Takođe, sa drugim ubijenim osumnjičeni se i dopisivao preko jedne Vajber grupe. Komunikacija im je bila sasvim korektna i u prijsteljskom tonu - objašnjava izvor.

- Istraga nije došla do motiva. Jednostavno, Uroš B. nije imao konkretan motiv za zlo koje je posejao. Sa žrtvama nije bio u zavadi, on sa njima nije imao ranije problema, nije želeo da se njima lično osveti. Psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da Uroš B. nije duševno oboleo i da je u trenutku zločina bio uračunljiv. I on sam tokom saslušanja nije mogao jasno da opredeli motiv. On je ispričao "da su meštani sela loše govorili o njemu i njegovoj porodici, da su ih omoalovažavali", ali nije mogao da kaže ko je konkretno pričao i šta konkretno. Tako da, po svemu sudeći, Uroš B. je ubio tolike ljude bukvalno bez ikakvog razloga. On je pucao samo da bi ubio, nije mu bilo važno koga ubija - objašnava naš izvor.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je u sredu optužnicu protiv Uroša B. (21), a on se tereti za teško ubistvo devetoro ljudi i ranjavanje 12 osoba. Među ubijenima su i dve maloletne osobe. Optužnicom, koja je napisana na 210 strana obuhvaćen je i otac Uroša B., kao i njegova dva rođaka - ujak i brat od ujaka.

Tri bombe Velika razorna moć Uroš B. je u krvavi pohod pored puške i pištolja poneo i tri bombe, koje imaju veliku razornu moć. - Dve ručne bombe koje je imao kod sebe su eksplozivi koju su namenjeni za uništavanje ljudstva, dok je ručna kumulativna bomba M79 namenjena za uništavanje i onesposobljavanje svih vrsta oklopnih borbenih vozila i ima veliku razornu moć - kaže izvor i dodaje da je ona nađena u "mercedesu" kojim je Uroš B. krenuo u krvavi pir.

Kola puna oružja

- Uroš B. je 4. maja uveče napunio svoj automobil "mercedes" oružjem i krenuo je, kako je to sam ispričao, prvo do centra Malog Orašja. Tamo se kratko zadržao jer je video "da nema nikog" i u povratku se zaustavio kod spomenika gde se družila grupa mladih, izašao je iz kola i osuo rafalnu paljbu i automatske puške - podseća naš izvor:

- Uroš B. je imao nameru da počini još masovnije ubistvo, ali u centru smederevskog sela, u tom trenutku nikog od meštana nije bilo na ulicama.

Autor: