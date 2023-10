'PRE ZLOČINA TERAO NAS JE DA PIJEMO MRTVAČKU VODU!' Progovorila rođaka ubijene tinejdžerke (16) iz Ripnja - Izgledao je kao đavo

Srbija je bila šokirana zločinom koji se dogodio 10. aprila oko 14 sati u Ripnju kraj Beograda, kada je Stojan I. najpre oteo svoju komšinicu, a zatim je nožem izmasakrirao u žbunu. Posle toga se odvezao do kuće njene porodice i nožem izbo njenu majku, ujaka i baku. Da stvar bude tragičnija, on je bio njihov kućni prijatelj, a tog jutra je bio kod njih. Znali su se ceo život.

Stojan je bio ubeđen da mu meštani bajaju, zbog čega je obilazio razne vračare. Njegovo čudno ponašanje je potvrdila i Svetlana, ujna nesrećne tinejdžerke Nevene P.

- Nama je doneo flašu sa vodom, a rekao je da je sveta manastirska vodica. Međutim, čuli smo da je voda od vračare. Navodno je doneo mrtvačku vodu, ali srećom, nama od nje ništa nije bilo - kazala je uznemirena ujna.

Posle toga Stojan I. je krenuo u svoj krvavi pohod. Nakon što je ubio Nevenu tako što ju je obnažio, a zatim je više puta ubadao po telu, seo je u automobil i odvezao se do njene porodične kuće. Čim je zakoračio na prag, počeo je s napadom na ukućane.

- Izgledao je kao đavo kada je uleteo u kuću. Jako sam se uplašila od njegovog izraza lica. Pitala sam ga šta se dogodilo, a on... - kratko je rekla kroz uzdah, i dodala:

- Počeo je tada da me ubada, od šoka sam ga samo pitala samo šta mu je, a on je nastavio s ubadanjem. Izbo me je 11 puta. Bolje tada da je mene ubio, što u neku ruku i jeste uradio ubivši mi dete - kazala je Sanja, majka devojčice, ekskluzivno za Alo! i potvrdila da je to jutro Stojan bio kod njih.

Podsetimo, u četvrtak je po drugi put odloženo pripremno ročište Stojanu I. za 23. novembar, kada će njemu biti dodeljen advokat po službenoj dužnosti.

