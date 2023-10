'NAJTEŽE PITANJE JE ŠTA JE MOTIV UBISTVA' Advokat Stefanović: Pravda bi bila da ubica iz Mladenovca dobije doživotnu kaznu!

Pitanje koje mesecima zaokluplja Srbiju jeste visina kazne koja će biti izrečena masovnom ubici iz Mladenovca. Upitna stvar tiče se godina koje ima ubic, što po nekim tvrdnjama može da mu pomogne da se izvuče od maksimalne kazne od 40 godina zatvora.

Najnoviji detalji iz istrage iz masakra u selima Malo Orašje i Dubona pokazuju da okrivljeni Uroš B. bez konkretnog povoda je krenuo te noći u krvav pir.

Šta se tačno dešavalo te kobne noći? Kako se osećaju porodice koje su izgubile svoje najmilije? Šta se dešava iza zatvorenih vrata sudnice tačnije šta će se događati?

- Ja sam zapravo zastupnik osam porodica, teško naravno da jeste, naročito sa te strane psihičkog odnosa sa njima i posebno empatije koja nema veze sa pravosuđem ni sa mojim poslom. Ljudski mi je naravno jako teško, to su jako dobri i pošteni ljudi koji nikako nisu zaslužili da im se ovo desi- rekao je u Novom jutru advokat Stefan Stefanović, koji zastupa porodice žrtava masakra u Mladenovcu.

- Što se tiče samog postupka, trudili smo se da maksimalno odradimo istragu i mi i tužilaštvo što se tiče utvrđivanja svih detalja, zato je toliko i potrajala istraga. Do sada su saslušana 62 svedoka, oko 60 veštačenja je urađeno, to je upravo i bila želja porodica da se otkrije istina o svakom detalju. Što se tiče same optužnice zadovoljni smo što je četvoro optuženih, međutim nikako ne možemo biti zadovoljni sa predviđenom kaznom od 20 godina. Na žalost to je i zakonski maksimum pošto je on mlađi punoletnik, lice do 21. godine. Pravda bi bila da on dobije doživotnu kaznu pa čak i više doživotnih kazni- rekao je Stefanović.

On je istakao da čak i takva kazna ne bi mogla nikad da nadoknadi bol i patnju divnih ljudi iz sela Dubona i Malo Orašje.

Šta je ono što porodice žrtava najviše zameraju kada je u pitanju ovaj slučaj:

- Najviše su do sad imali zamerki što se tiče medija, zato što su do sada jako slabo bili zastupljeni u medijima, zanemareni su, skrajnuti, pa kako kažu više su se mediji bavili ubicoim ne njima- dodao je advokat.

Bizarni detalji iz života ubice iz Mladenovca, živeo je na margini, a mislio da je elita- narcisoidan mladić koji je stvorio imaginarnu sliku o sebi i žudeo je za društvom poznatih- to bi bio psihološki profil ubice.

- Najteže pitanje je jeste šta je bio motiv ubistva, jer do sada nismo uspeli da utvrdimo šta je motiv. Veštaci su na psihijatriji utvrdili da je on uračunljiv, da nema psihičke bolesti, da nije imao ni neke veće traume. Nije bilo svađe, nije bilo sukoba, kako su neki mediji u početku izveštavali, niti je u selu bilo nekih sukoba- rekao je Stefanović.

On je naglasio i da je porodica Uroša B. jako problematična, da su držali mnogoi naoružanja, otac je vojno lice imao je sklonost ka oružju, tu strast, pucao je često, imao je i ranije incidente.

- Ubistvo kao fenomen, kao jedan kriminalni akt, uvek je predstavljao izazov za istraživače, jer kod običnog sveta kad čujete da je neko izvršio ubistvo vi pomilite pa da ' on je bio lud'. Ljudi ne misle da bi neko normalan mogao da izvrši tako nešto- rekla je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, Zvezdana Savić, sudski veštak i specijalista medicinske psihologije.

- Iza svakog ponašanja postoji određeno osećanje, dakle vi nešto radite podstaknuti nekim osećanjem. Ali šta leži iza svega i kakva su to osećanja da jedna mlada osoba ubije toliko ljudi i da na kraju kaže ja ne znam šta se meni desilo, to je misterija- rekla je Savić i dodala:

- Najlakše je kad se utvrdi da se radi o duševnom oboljenju onda on podleže obaveznoj meri lečenja i provodi određeno vreme u ustanovama koje su predviđene za to. Ali kada u veštačenju dobijete nalaz da nema duševne bolesti, da je on uračunjljiv onda se i laiku i stručnjaku nameće pitanje šta je to njega nagnalo da izvrši to ubistvo- kaže Savić.

Kako je rekla mi smo uvek mislili da se to dešava negde tamo, ali desilo se i kod nas.

Kao je rekla novinarka TV Pink, Antonela Jelić, kada je nekoliko dana nakon masakra izašla na teren, najteže joj je bilo da razgovara sa preživelima:

- Iako su ga poznanici pozvali na piće, Uroš B. je njih odbio i rekao im samo da legnu jer će pucati. Oni su se nasmejali misleći da se on šali, međutim kada je zapucao oni su shvatili da nije u poitanju šala već njegove ozbiljne namere. I kada to čujete od ljudi koji su to doživeli onda vam zaista ne bude svejedno jer prosto proživljavate sa njima sve to što se desilo- rekla je Jelić u Novom jutru.