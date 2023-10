'Moja je krv, ali mu želim sve najgore' Baba MASOVNOG UBICE iz Mladenovca otvorila dušu: Volela bih da ne izađe iz zatvora

Ni pet meseci nakon svirepog masakra u Mladenovcu ne prestaju da isplivavaju jezivi detalji o monstrumu Urošu Blažiću (21), koji je ubio devet žrtava i dva mladenovačka sela, Dubonu i Malo Orašje, zauvek zavio u crno!

Prema našim poslednjim saznanjima, u noći između 4. i 5. maja, kada se dogodilo masovno ubistvo, Urošev rođeni brat se u panici spakovao sa svojom porodicom i pobegao iz njihove porodične kuće u Duboni. To je učinio iz straha da će njegov brat doći i osuti paljbu po svojim članovima porodice, otkriva Blažićeva baka.

Kobne večeri Uroš je nasumičnom pucnjavom po selima Malo Orašje i Dubona pucao na sve koje je video, i tako usmrtio devetoro mladih osoba.

Nesrećna žena u ispovesti za naš list kaže da je njen unuk zauvek ukaljao njihovo prezime, a svoju porodicu osudio na tamu i bol, iz kojih se nikada neće izvući.

- Jeste, Uroš je moj dalji unuk, moje prezime, ali sada mu želim sve najgore! Bolje da ne izgovorim ove reči koje su mi u mislima. Volela bih da nikada ne izađe iz zatvora. Nije mi ga žao. Sve je svesno uradio. Kad bude odslužio tu malu kaznu, od 40 godina, sigurna sam da će izaći i da će nastaviti da ubija nedužne ljude, kao i svoje najbliže. Bojim se i za svoje unuke i decu. Neće njega zatvor promeniti i popraviti, zauvek će ostati zlotvor - ističe baka, koja iz straha od Uroša nije smela da otkriva ime.

Unuci slučajno preživeli masakr

Blažićeva baka kaže za naš list da su njeni unuci pukom srećom preživeli Urošev masakr.

- Te večeri unuci su mi došli ranije kući. Jedan je rekao da jebio sa društvom, ali da se vratio ranije jer je umoran. Baš u tom trenutku ovaj je počeo da puca po ulici. Sigurna sam da ih ne bi više bilo da su ostali sa tom decom. Te večeri, pa sve do jutra bili smo zaključani po kućama, sve dok Uroš nije uhapšen. To smo uradili iz straha da se ne vrati i ne puca na nas najbliže. Nikako ne mogu da se naplačem za tim jadnim anđelima. Da ih ovaj nije overavao, bar bi neko ostao živ - kaže naša sagovornica, jedva suzdržavajući suze.

Njene slutnje potvrđuje i reakcija Uroševog starijeg brata, koji je za vreme krvavog pira po mladenovačkim selima, spakovao ćerkicu (10) i suprugu i glavom bez obzira pobegao iz porodične kuće koju je delio i sa Urošem i roditeljima.

- Čim je te večeri na vestima čuo šta je Uroš uradio, kao i da nije uhapšen odmah je rekao ženi i ćerki da se spakuju. Otišli su i zauvek se odselili na selo. Bio je siguran da će Uroš doći iste večeri i ubiti i svoje članove porodice. Od tada se nije vraćao. Ne znam da li je kod rodbine u Kragujevcu ili u Aranđelovcu - otkriva naša sagovornica.

Nekada prepuna kuća Uroša Blažića u Duboni sada je maltene prazna. Dom nije napustio samo vremešni deda Najdan. Kako saznajemo, njemu snajka Biljana Blažić, Uroševa majka, dolazi u posetu samo kako bi mu donela hranu. Policija još uvek čuva kuću, dok se ona odselila u drugi stan gde živi sama, dok je njen suprug Radiša u pritvoru zbog nedozvoljenog držanja oružja i preti mu zatvorska kazna.

Urošev deda: Sve nas je tukao!

Roditelji ubijenih brata i sestre, Kristine (19) i Milana (21) Panića, otkrili su nedavno da im se na ulici iz svog dvorišta obratio Urošev deda Najdan i kroz suze rekao: „Uroš je tukao celu porodicu… Niko mu nije mogao ništa, jer je bio previše jak, imao je 120 kila“.

Meštani Dubone svedoče za naš list da je deda ostvario i telefonsku komunikaciju sa nekoliko rođaka, kojima je rekao: „Uroš nam je upropastio živote, ovde nam više nije mesto“.

Kuću monstruma već pet meseci od masovnog ubistva danonoćno čuva policija, a kada i tome dođe kraj, baka sluti novu nesreću.

- Kao što su mu spalili onu vikendicu u Šepšinu, tako će i ovu kuću, čim ode policija. Niko među nama, rođacima, ne može da objasni Uroševo ponašanje. Ništa nije ukazivalo da će tako poludeti. Danima pre masakra je bio raspoložen i uobičajeno vozio traktor sa obranim voćem. Veselo me je pozdravljao svaki put. Nakon hapšenja, svo to njihovo voće, jabuke, breskve… sve je to posušeno. Neko ih je nečim polio i uništio. Uroš je pričao kako mnogo voli poljoprivredu i da želi samo njome da se bavi – opisuje starica. Ona kaže da je masovni ubica imao velike planove sa odbeglim bratom, sa kojim je vodio ratarske poslove.

- Hteli su da prošire gazdinstvo, kupe još jedan plac i tako prošire voćnjak. Dosta su uložili i u mašine i hteli su da kupe i hladnjaču. Hteli su da zarade mnogo novca od voćarstva, ali je to sve maltene u jednom trenutku uništeno – razočarano kaže Blažićeva baka.

