PRVI JE UBIJEN ONAJ KOJI JE NAJVIŠE ZNAO! 90 odsto ubistava iz devedesetih godina NIJE REŠENO! Mandin sin za Pink: To je crno zlo! Ostao sam bez motora...

Sve je počelo ubistvom u restoranu "Nana".

Aleksandra Aca Mandić sin pokojnog Milenka Mandića Mande, kaže da će 15. januara biti 23 godine od ubistva njegovog oca.

- Znalo se odmah ko je umešan. Da su to Kole, Jorga i Gagi Nikolić i Rade Marković...nisam ja tu imao šta da istražujem, postoje ljudi koji su se time bavili. Meni je to bilo jako teško, provodili smo 24 sata zajedno, imao sam 17 godina tada. Bio sam sa reprezentacijom Lepenskom Viru na utakmici. Bila je subota, 15. januara oko 16. 45 sati me zvao otac da pita kako sam igrao...To je bilo crno zlo i niko tu dobro ne prođe - navodi Mandić gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Kako kaže, ostao je i bez motora i bez struje.

Privatni detektiv Braca Zdravković kaže da ima 120 nerešenih ubistava iz devedesetih i dvehiljadfitig godina od poznatih ličnosti iz podzemlja, javnog života i politike.

- Neke od tih momaka sam lično znao. Znao sam Darka Ašanina, znao sam Kneleta iz viđenja jer smo imali zajedničke prijatelje, Belog Matića koji je ubijen među prvima - u avgustu 1991. godine, Jusu Bulića...- kaže Zdravković.

Forenzičar Časlav Ristić navodi da se njegov početak bavljenja forenzikom poklapa sa period kada u beogradskom podzemlju dolazi do ekspolozije kriminala i likvidacija.

- Nerešeno je 90 odsto ubistava. Ti slučajevi sudski nisu rešeni, ali jesu policijski. Dakle, krivac nije izveden pre lice pravde, jer nije bilo dokaza, a 90 odsto je rešeno policijski, što znači da su imali podatke ko je izvršilac, ali ne i materjalne tragove i dokaze - istakao je Ristić.

On je podsetio da je prvo bilo ubistvo u restoranu "Nana" 1990. godine kada je ubijen Andrija Lakonjić Laki, on je bio bokser, kao i operativac državne bezbednosti.

- Tada se pojavljuju veze između beogradskih kriminala i policije u liku isnpektora Miroslava Bižića. Za to ubistvo nije utvrđen motiv. Pred sud je išao Ašanin, kao izvršilac, a samo je Bižić osuđen na šest meseci uslovno zbog zloupotrebe službenog položaja - naveo je Ristić.

Novinarka Televizije Pink Antonela Jelić je napomenula da je Bižić bio inspektor za maloletnike i da je nejasno zašto se u tom trenutku pojavio ispred "Nane"

- Pokojni Lakonjić, Ašanin, ali i Vesko Vukotić su se sukobili međusibno. Saša Krajinc koja se družila sa njima kazala je da su imali zajednički zadatak da izvrše jedno ubistvo u Švajcarskoj. Nakon tog ubistva je ubijen Lakonjić, a kažu da je prvi ubijen onaj koji je najviše znao - istakla je Jelić.

Autor: