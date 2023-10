'PRALI GEPEK MIRNE DUŠE, MONSTRUMI' Ljiljana ubila muža iz pištolja pa ga s decom RASKOMADALA! Meštani van sebe, spomenuli i SEKTU

Ni nakon mesec dana, od kada se dogodilo stravično ubistvo, meštani sela Vlaški Do kod Požarevca ne mogu da se oporave od šoka.

Tragedija koja se dogodila, meštane je duboko potresla i kako kažu i oni najstariji u ovom selu ne pamte da se nešto ovako dogodilo u njihovom kraju.

Nešto više od mesec dana je prošlo od kada je Ljiljana J. (56 ) zajedno sa svojom decom Anitom A. (31) i Markom. A. (30) kako se sumnja, ubila svog bivšeg supruga Stevana Andrejića (56) u njegovoj porodičnoj kući pištoljem na spavanju tokom noći, između 4. i 5. septembra kome je prethodila žučna svađa, nakon čega je telo zavijeno u najlon raskomadala na delove motornom testerom i uz saučešništvo dece stavila u plastičan džak, koga su odvezli 60-tak kilometara od Vlaškog Dola kod mesta Kučajna, gde su ga pored puta zakopali.

U Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu još uvek nemaju rezultate veštačenja kojim bi se utvrdila uračunljivost počinilaca ovog monstruoznog zločina.

- Veštačenje je još uvek u toku i za majku i decu. Rezultati nisu gotovi, kako bi se tačno utvrdilo i ukazalo da li su u tom momentu kada su izvršili zločin bili u svesnom i uračunljivom stanju. To je naloženo da se uradi odmah po hapšenju majke i ćerke 21. septembra, kada su sprovedene u zatvorsku bolnicu na odeljenje psihijatrije, kako bi ih ispitala i pregledala stručna lica. Sin je uhapšen nekoliko dana kasnije, 24. septembra- napominju u VJT u Požarevcu.

Ljiljana J. je odmah priznala zločin, dok se njena ćerka Anita A. branila ćutanjem. Marko A. je nešto kasnije uhapšen na prelazu Horgoš sa austrijskim pasošem. Kako se saznaje od prvih komšija, kojima se ova porodica od kada su došli u Vlaški Do, čudno ponašala jer nisu znali čime se bave, od čega žive, koji se po čitav dan nisu pojavljivali tek u večernjim satima posle osam, devet izlazili bi iz kuće i odlazili nekuda, mnoge je navelo na razmišljanje da se radi o nekoj sekti.



- Oni su dugo u Austriji bili. Deca su tamo i rođena. Znam samo da im je Steva dozvolio da ovde u njegovoj porodičnoj kući budu za vreme korone. Verovatno je to i bio razlog svega, jer nisu hteli da izađu, hteli su da mu je oduzmu i njega izbace. Ništa nisu održavali. Korov je bio na sve strane. Iz kuće je zaudarao neki smrad, jer nisu čistili. Ne znam još uvek kako su sve izveli. Priča se da je ona sve priznala u Tužilaštvu kako je ubila Stevu i da joj je ćerka pomogla da delove Stevinog tela ubace u džakove i odvezu kod Kučeva gde ga je zakopanog pronašao radnik preduzeća za puteve kad je radio rovokopačem, jer se taj deo sređivao za asfaltiranje. Ali, mi zaista nismo te noći ništa čuli. Ni pucanj, niti da radi testera. Šta se desilo i kako, nije nam jasno. Možda je neka strašna sekta umešala prste u sve ovo. Strah nas je bilo sve dok ovog malog nisu uhapsili, niko nije smeo da izlazi iz kuća - priča još uvek uznemireni komšija i nastavlja.

- On je bio vredan čovek. Dugo je radio u Austriji. Svim i svačim se bavio, majstor je bio. I kad se to dogodilo bilo je puno policije. I krevet na kome je on ubijen spalili su u dvorištu jer je zatečen garež. Prali gepek mirne duše, užas. Bože, ovo su monstrumi! Da žena ubije muža sa kim ima decu, zbog kuće a još veći greh i zločin je da rođena deca učestvuju u ubistvu oca. Nem sam. Ne znam šta više da kažem. Dokle je sve stiglo - nastavlja komšija.

Bile mrtve hladne

Inače, meštani sela Vlaški Do napominju da je Stevan bio duže vreme razveden od bivše supruge i da je možda u Austriji imao novu ženu. Došao je u Srbiju sam i sa svojim rođakom dogovorio da mu pomogne oko sređivanja kuće i okućnice kada je video šta je zatekao. Međutim, po dogovoru kada je trebalo to da urade, on se više nije javljao, pa je rođak krenuo da se raspita šta se dešava. Bivša supruga i ćerka mirno i hladno su odgovarale da ništa ne znaju i da nisu upućene kuda je krenuo. Verovatno u Austriju.

- Bile su mrtve hladne kad su njegovom rođaku rekle da one ne znaju šta se dešava. Takvo ponašanje ga je i nateralo da sve prijavi policiji i tako se otkrilo ubistvo - ističe komšija.

Po dolasku policije Marko A. nije bio u kući a njegovo odsustvo Ljljana J. je pravdala odlaskom u Austriju da traži oca. Za ovakav monstruozni zločin, nezapamćen u ovom kraju očekuju se rezultati veštačenja kojim će se ukazati na uračunjljivost počinilaca ubistva u Vlaškom Dolu.

