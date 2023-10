NOVI DETALJI UBISTVA U NOĆNOM KLUBU U NIŠU! Svedoci opisali trenutak užasa - evo šta je ubica VIKAO pre zločina

"Stajao sam sa drugaricom za pultom, osetio sam odjednom bol i toplinu nadlaktnom delu leve ruke. Nisam znao šta se desilo. Onda sam pogledao na levo i video momka kako krvari iz grudi. Počeo je da pada a drugovi koji su bili pored njega su pokušavali da ga zadrže."

Ovim rečima Igor Stojković iz Niša, opisao je trenutak ubistva Stefana Stefanovića (26) 13.avgusta prošle godine u noćnom klubu u Ulici 7.jula, u obračunu u kojem je teške povrede opasne po život zadobio i Milan Cvetković (39) iz Pukovca a on na sreću lakše ranjen. Za ubistvo Stefanovića, teško ranjavanje Cvetkovića i lakše povređivanje Stojkovića optužen je Filip Petrović (31) iz Niša kome se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju za koje je zaprećeno najmanje 10 godina zatvora a može se po zakonu izreći i najstroža kazna - doživotna robija. Sa druge strane Milan Cvetković i njegov drug Andrija Mitrović (20) optuženi su za nasilničko ponašanje jer su neposredno pre kobnog događaja, zajedno sa sada pokojnim Stefanovićem, učestvovali u tuči u kojoj je Petrović prebijen u toaletu kluba.

Stojković je na današnjem nastavku suđenja Petroviću ispričao da je u klub došao 20 minuta pre događaja, da nikoga od aktera događaja ne poznaje I da ne zna ko je njega povredio nožem.

Nišlija Marko Vučić je naveo da je sa dvojicom drugova došao u ženski toalet na poziv jedne devojke jer se “nešto desilo”. On je rekao da nije te večeri radio kao radnik obezbeđenja iako ima licencu za taj posao, već da poznaje gazdu pa mu pomažu drugarski ako dođe do nekih problema.

Nožem ubo u stomak Cvetkovića

- Kada smo došli u ženski toalet Filip je bio uplašen I krvav u licu. Rekao je: "Tukli su me, tukli su me." Nije znao ko ga je tukao pa sam mu rekao da izađe napolju da mu dam maramicu da se obriše I da mi pokaže ko ga je tukao. U toaletu nije imao ništa u rukama. Kada smo se penjali uz stepenice video sam da ima nož u ruci koji je odgende izvukao. Zamahnuo je njime i ubo u stomak Cvetkovića koji je stajao najbliže stepeništu – naveo je Vučić. On je rekao da je pokušao da oduzme nož Petroviću, ali da je ustuknuo unazad jer je ovaj njime “mlatarao”.

-Povukao sam se unazad na stepeništu da i mene ne ubode. Video sam da ide prema Stefanoviću ali sam ubod nisam video. U toaletu je bio uplašen ali dok smo išli stepenicama ka kafiću bio je miran mada mu nisam video lice jer je išao ispred mene – naveo je Vučić.

"Bio je uzrujan i uplašen"

Đorđe Arsić, koji je te noći dočekivao i raspoređivao goste, rekao je da je u toaletu video Petrovća koji je bio "uzrujan i uplašen".

-Bio je čudan, ne znam kako da opišem. Imao je crvenilo oko očiju kao da ga je neko tukao. Rekao je da ga je neko tukao, ali I da ne zna ko su ti mladići I zašto su ga tukli. Nije se žalio da ga posebno boli neki deo tela. On je u svom iskazu naveo da je kada su krenuli da izlaze iz toaleta, Filip išao prvi ali da nije video šta se desilo.

-Čula se neka galama. Marko je povikao "ima nož, ima nož". Video sam mladića u krvi kako je ležao I jedna devojka je vikala da zovemo Hitnu pomoć I policiju – rekao je on.

Prosuta čaša dovela do tuče!?

Petrović se ranije pred sudom branio da nikog nije imao nameru da ubije I da nož nosi ponekad jer je ranije bio napadnut na ulici I prebijen. On je u odbrani naveo da se ne seća ubistva, nakon što je pretučen u ženskom toaletu. Cvetković se pred sudom ranije branio da u toaletu nije tukao Petrovića, već da je sve vreme “razdvajao”. On je rekao Filipa ne poznaje a da je u WC sišao da se obriše, jer je neko u prolazu zakačio pult na kojem se nalazila njegova čaša koja mu se prosula iza vrata.

- Leđa su mi bila mokra, kada sam sišao u toilet Filip je bio dole. Odmah je počeo da maše rukama i viče "šta ako je pala čaša". Psovao je i vređao nas je rečima “majku vam seljačku”. Uhvatio sam ga za ruku kako bih ga pomerio da uzmem ubrus da se obrišem. Onda je počela gužva. Stefan i Andrija su verovatno pomislili da je krenuo na mene, rekao je Milan. On se branio da nije zadao nijedan udarac, te da nije video da je Filipa udario I Stefan već samo Andrija.

Preminuo ispred šanka

Petrović se optužnicom tereti za teško ubistvo u pokušaju.

- Nakon kraće rasprave i tuče sa oštećenima u suterenu lokala, nakon što su se oni vratili u lokal, sa nožem u ruci, optuženi se popeo uz stepenice, video oštećenog Cvetkovića koji je stajao pored stepeništa i nožem mu zadao jedan ubod u trbuh ispod levog rebarnog luka. Onda je prišao Stefanu koji je stajao pored Cvetkovića i zadao mu jedan ubod nožem u levu bočnu stranu grudnog koša, pri tome pomerajući nož unutar njegovog tela! Stefan je krenuo unazad, posrnuo ka podu, podigao se, pošao par koraka napred i onda pao na pod lokala ispred šanka gde je preminuo – stoji u optužnici.

Autor: