'KAO DA JE BIO BRAT MOJ ROĐENI' Belivuk izneo ŠOK TVRDNJE o klanu: Mrtav čovek ne može da piše!

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je optužena za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem.

Danas svedoči Filip Golubović, kom se takođe u drugom predmetu sudi zbog povezanosti sa Belivukovim klanom. Optužnicom mu je na teret stavljeno da je od inspektora Božidara Stolića dobijao informacije o rezultatima uviđaja u kući u Ritopeku, kao i drugim saznanjima vezanim za pripadnike zloglasnog klana, a on ih prenosio NN osobi.

Sanja Mihajlović, majka ubijenog Gorana Mihajlovića takođe je tokom svedočenja izjavila da veruje da on ima saznanja o nestanku njenog sina.

17.20 - S obzirom da se niko više ne javlja za reč, u sudnici će se nastaviti sa izvođenjem pisane dokumentacije

17.15 - Miljković izašao za govornicu

Miljković: Veljko je bio opširan, ja ću ukratko. Danas nam je rekao Golubović da roba i nije od gorana Mihajlovića, pa ne znam kako tužilaštvo tvrdi da smo mu mi oteli drogu tako što smo pisali s njegovog telefona. Goran ne poznaje ni nas, ni Spasojevića, ni Draganića, ni Budimir Miloša. Spasojević je rekao da nikada nije video Mihajlovića, pa je pročitao u novinama pa počeo da priča šta priča. Interesantno je da je policija ispitivala Golubovića oko tog navodnog nestanka, pa tek kada smo mi uhapšeni inspektori ga ucenjuju da tereti Stolića i nas. Policija i SBPOK imaju neke probleme sa nama, pa nam sve nameštaju. Majka je, logično, pristrasna, čitala je svašta po novinama za nas. Vreme će pokazati šta je tačno. Pošto se provalači ime Dimčeta Kimova, tražim da i njega pozovete kao svedoka. Izgleda da je majka to da je neko rekao "da smo ga ometlali" izmislila, jer ispada da niko do svedoka to nije rekao.

17.05 - Sudsko veće se vratilo u sudnicu i saopštilo da se suđenje nastavlja, za reč se javio Belivuk

Belivuk: Iskaz ovog svedoka je odličan, s ozbirom da je svedok tužilašta, a kao da je brat moj rođeni bio. Čuli smo od svedoka da Goran Mihajlović duguje stotine hiljada evra, da ima poternicu za pljačku u Crnoj Gori, da je pucao sebi u auto, da je čuo da je predao 50 kilograma droge. Najbitnija izjava Golubovića, u poređenju sa iskazom Sanje Mihajlović koja je pokušala da nas tereti, koristila reč "ometlali", smejala se meni u facu i rekla "da, da vi ste ga ometlali", a Golubović je i to i da smo sumnjali da nas prati sada demantovao. Imao i detalj kada joj je Golubović rekao da nas je njen sin molio da ga pustimo, a on je sve to demantovao. Golubović je rekao sada da nas ne poznaje. Gospođa Mihajlović je rekla rekla i da Nuždić i Golubović liče, a sada smo čuli da ne liče uopšte. Gospođa je rekla je i da je odvežen sivim smartom, od Nuždića smo čuli belim, a Golubović kaže da ima crni Šuntić. Čuli smo da Mihajlović diluje drogu, puca, otima, pljačka i sada se čudimo što je neko u bekstvu. Nit nas je otrovao, niti opljačkao niti upucao, kada smo kod motiva. Ne znam zašto gospođa ne govori istinu, ali ima razloga da bude pristrasna. Niti sam ja njenog sina ubio, niti smo u zavadi,nju je policija ubedila. Golubović i Nuždić nemaju razloga da lažu,Mihajlović je bio njihov drug i nemaju razloga da nas ne terete. Čulis mo danas od Golubovića da su se dopisivali i da ništa nije neobično primetio, pa teza da je ubijen 2. aprila 2019. ne stoji jer mrtav čovek ne možda piše. Gde je on, šta radi, i zašto se krije, nećemo istraživati.

16.25 - Optuženi Miljković se opet javio za reč

Miljković: Da li je policija ikada pominjala mene i Belivuka vezano za Gorna MIhajlovića?

Golubović: Jeste, rekli su ako ne priznam za Stolića da će da mi napakuju.

Filip Golubović završio je svoje svedočenje i sudija je sada odredila pauzu

16.20 - Za reč je ponovo javio zastupnik majke Gorana MIhajlovića, advokat Ivan Ninić

Ninić: S kim ste prvo obavili razgovore kada vam je policija upala u stan, vezano za Mihajlovića?

Golubović: Inspektor Božidar Stolić i njegov kolega Krtolica. Saslušavali su me i u pritvoru. Trebalo je da me sasluša inspektor Stolić, rekao je da su tako tražili iz SBPOk-a.

Ninić: Kakva je bila priroda vašeg odnosa sa inspektorom Stolićem?

Golubović: U kontaktu smo i danas, u odličnim odnosima.

Ninić: Da li ste učestvovali u postupku sa inspektorom Stolićem?

Golubović: Okrivljeni smo u istom postupkom. Inspektor Stolić nije imao Skaj, nisu ni pronašli Skaj telefone kod nas. Ja 2020. nisam imao Skaj telefon i nisam mogao da ga koristim.

Ninić: Šta vam se konkretno stavlja tim postupkom?

Golubović: Komunikacija sa Stolićem, ali gde to piše, koji je dokaz za to?

16.13 - Za reč se javio Marko Miljković

Sudija: Da li poznajete Miljkovića?

Golubović: Samo iz medija.

Miljković: Filipe, da li si radio sa Goranom Mihajlovićem neke poslove sa Albancima i Pazarcima?

Golubović: Ne.

Miljković: Prvo si pominjao nestanak u martu, sada si rekao u aprilu?

Golubović: Ja ne znam tačno kada je on nestao.

Miljković: Da li znaš izvesnog Dimčeta KImova?

Golubović: Čuo sam za njega.

Miljković: Da li je Kimov zakazao sastanak sa roditeljima?

Golubović: Ne.

Miljković: Da li si sedeo nekada sa Kimovim? Da li je pominjao mene i Veljka?

Golubović: Sedeo sam, mislim da nije.

Miljković: Rekao si da si bio zabrinut kada su ti vratili telefon da nisu mutili sa policijom na koga misliš?

Golubović: Na Nuždića, Goranovu ženu.

Miljković: Da li si čuo da je Mihajlović mutio sa policijom?

Golubović: Nemam konkretna saznanja ali čuo sam.

Miljković: Da li si nekada video oružje kod Mihajlovića?

Golubović: Jednom sam video CZ. Jednom smo Goran, ja i Nuždić išli do Ikeje i on je preuzeo nešto, nisam znao da je imao štek u poršeu. Policija je tokom pretresa prošla u poršeu pištolj.

Miljković: Nadimak "Cufa", tako ste zvali Nuždića? Svi ili samo ti i Mihajlović?

Golubović: Mihajlović mu je dao taj nadimak, tako smo ga mi zvali.

Miljković: Koja je marihuana predata trećim licima, jel bila Goranova?

Golubović: Ne.

Miljković: Kako je Goran kupio taj porše kajen?

Golubović: Mislim da je menjao heroin za porše, ali nisam siguran.

Miljković: Rekli ste da je taj neki prijatelj istraživao Goranov slučaj. Jel to bio Dimče Kimov?

Golubović: Mislim da to nije bitno.

Miljković: Zašto je istraživao, jel mu dugovao novac?

Golubović: Pa zašto bi drugo.

Miljković: Jel nestajao Goran ranije nekada?

Golubović: Čuo sam od Nuždića, da je nestajao na sedam, deset dana.

Miljkvović: Kakav je bio po naravi?

Golubović: Prema meni dobar, prema drugima prgav

Miljković: Jeste li čuli od Gorana da nas poznaje?

Golubović: Ne, nisam ni čuo za vas.

16.00 - Za reč se javio Veljko Belivuk

Sudija: Da li poznajete Belivuka?

Golubović: Ne, samo iz medija, u medijima sam mu video slike.

Belivuk: Sada si nam Filipe rekao da je policija došla da traži Gorana kod tebe, da su mislii da ga ti kriješ, zašto?

Golubović: Ne znam iz kog razloga je policija mislila da ga ja skrivam, ali dolazili su.

Belivuk: Da li znaš da je dugovao novac?

Golubović: Znam, ne znam imena, možda i par stotina hiljada evra.

Belivuk: Ja neću ići na tvoju štetu, ali ću citirati Sanju Mihajlović i Aleksandra Nuždića. Čime se bavio Nuždić?

Golubović: On je samo trčkarao za Gorana.

Belivuk: Pomenuo si mašinu za tabletiranje, da li si je video?

Golubović: Jesam u kući kod Nuždića i u medijima, ali nisam siguran da je to baš ta mašina, jer kada sam je ja video bila je čitava, u medijima sam video da je slomljen jedan krak.

Belivuk: Ja ću te pitati na osnovu ovoga što je Nuždić rekao, pominje da si ti veče pre nestanka Mihajlovića, organizovao da se nešto doveze kod Nuždića u kuću?

Golubović: Ja mislim da to nije važno za ovaj proces.

Belivuk: Imaš li ti saznanja da je Goran umeo da otima drogu nekome, neke Albance je pominjao Nuždić ovde?

Golubović: Ja nisam imao ta iskustva, ali pričalo se.

Belivuk: Jel voleo Goran da laže?

Golubović: Ne mogu da kažem laže, ali umeo je da spetlja.

Belivuk: Rekao si da ste mislili da je pobegao, da se sklonio?

Golubović: Pa imao je velike dugove, zašto bi inače čovek nestao.

Belivuk: Da li si povezan sa adresom na kojoj je pronađen njegov porše?

Golubović: Ne, bio sam prijavljen na drugom delu, 200 ili 300 metara vazdušnom linijom.

Belivuk: Da li ste se viđali ti Goran i Nuždić na toj lokaciji? Nuždić je izjavio da si pokazivao tu neki automobil?

Golubović: Jesam, viđali smo se blizu par puta.

Belivuk: Oko razgovora sa majkom, oblatila je i tebe i nas. Jesi li joj rekao da si uplašen za svoju bezbednost?

Sudija: Rekao je, nije.

Belivuk: Da li si pominjao mene i Marka u tom kontekstu?

Golubović: Ne.

Belivuk: Rekla je više puta da si joj ti rekao da smo ga mi ometali?

Golubović: Ne, objasnio sam da to nije moj rečnik.

Belivuk: Rekla je da si imao informacije iz prve ruke o nestanku?

Golubović: Ne, rekao sam već, da bih znao morao bih da budem prisutan.

Belivuk: Rekla je i da je Goran molio da nekoga ubije samo da bude pušten?

Golubović: Ne, ja se ne bavim gradskim pričama, morao bih da budem tu da bih znao tako nešto.

Belivuk: Rekla je da si ti odvezao auto sa Novog Beograda?

Golubović: To bi bilo isto kao da neko kaže da sam učestvovao u ubistvima "zemunskog klana" kada sam imao šest godina.

Belivuk: Da li si pripadnik neke organizovane kriminalne grupe ili klana ne daj bože?

Golubović: Ne.

Sudija: Da li je Goran bio pripadnik nekog klana?

Golubović: Ne, ja se s takvim ljudima ne družim.

Belivuk: Da li smo ti Marko Miljković ja ili neko drugi pretili?

Golubović: Ne, ja vas ne poznajem i niko mi nije pretio.

Belivuk: Reci mi molim te da li Goran Mihajlović ima suđenja ili neku poternicu?

Golubović: Rekao mi je da ima u Crnoj Gori nešto za pljačku neke banke, i da mu je policija oduzimala neke automobile, ali ne znam ja previše o tome

Belivuk: Da li znaš da je učestvovao u nekim vatrenim obračunima?

Golubović: U SBPOK-u su mi rekli da je pucao sam u svoj Porše

Belivuk: Znaš li datum kada ti je Goran rekao da preuzmeš njengov porše kajen? To je bilo posle 1. aprila 2019.

Golubović: Jeste posle, ali ne znam tačan datum. Ništa neobično nisam video u tim prepiskama.

15.51 - Pitanja postavlja advokat Ivan Ninić, zastupnik porodice Mihajlović

Ninić: Da li smo se mi videli negde mimo zgrade suda?

Golubović: Ne.

Ninić: Da li sam vršio pritisak na vas?

Golubović: Ne direktno, indirektno preko medija, youtube kanala da. Govorili ste da ne dostaje moje ime na optužnici.

Ninić: Ko vam je vratio telefon od Nuždića?

Golubović: Ne bih govorio njegovo ime, zbog moje bezbednosti. Do tog momenta ga nisam poznavao, on je uzeo ulogu da tu nešto ispita i istraži. Ne znam kako je telefon došao do njega. Sedeli smo popili kafu i to je to.

Ninić: Da li mi je Mihajlović dugovao novac?

Golubović: Jeste, muslim da suma nije bitna. To je bilo između mene i njega.

Ninić: Da li je bilo razgovora o vraćanju novca?

Golubović: Jeste, rekao je da će za deo duga da mi da taj auto, porše kajen, pošto to nije bilo dovoljno za čitav dug. Rekao sam mu da izvrši prenos, on je rekao da hoće. Rekao mi je da odem na Novi Beograd na parking da pogledam taj auto, otišao sam, pogledao ali mi ključ niko nije doneo.

Ninić: Da li znate nešto o odnosima Mihajlovića i braće Šuntić?

Golubović: Čuo sam da su mu braća dugovala neki novac, ali ja o tome ne znam ništa.

Ninić: Jeste li razgovarali o nestanku?

Golubović: Jesmo u smislu gde li je, da nas nije sve prevario.

15.45 - Pitanja Goluboviću sada postavlja tužilac Saša Ivanić.

Ivanić: Kakva je to poruka bila kada vam je rečeno da Nuždiću odnesete telefon?

Golubović: Pisalo je da "Cufa", tako smo ga zvali Goran i ja odnesem telefon.

Tužilac: Pomenuli ste da je pokrenut postupak protiv vas u aprilu 2019. Za koje delo ste hapšeni, povodom nestanka Gorana ili droge?

Golubović: Ja sam uhapšen zbog nestanka Gorana Mihajlovića, i tada je u mom stanu pronađeno 29 grama droge i pištolj. Istraga je išla uporedo, ali nije me tužilaštvo teretilo za nestanak.

Tužilac: Koje vozilo je imao Goran Mihajlović?

Golubović: Porše kajen.

Tužilac: Da li ste vi, Šuntić, Nuždić razgovarali o nestanku?

Golubović: Jesmo, gde je, šta je, ali nismo znali.

Tužilac: Šta se izdešavalo na dan kada je nestao?

Golubović: Nuždić mi je ispričao i rekao da je predao neki automobil. Inspektor Božidar Stolić, koji je vodio tu istragu i hapsio i mene, pominjao je nekog "megana". Nuždić mi je pominjao 50 i nešto kilograma marihuane.

Tužilac: Jeste li vi videli Goranov kajen po nestanku?

Golubović: Jesam, rekao mi je da idem po auto, Goran. Poslao mi je tekstualnu poruku na Skaj, rekao je da će neko da donese ključeve. Otišao sam na parking na Novom Beogradu, taj auto je trebalo da mi da na osnovu duga, ali mi niko nije doneo ključeve.

Tužilac: Da li ste od nestanka Gorana dobili glasovnu poruku od njega?

Golubović: Ne sećam se, mi smo generalno izbegavali glasovne poruke, za ne daj bože da se komunikacija nekada otvori, ne čuje naš glas.

Tužilac: Da li ste od Nuždića čuli, taj telefon Skaj koji ste mu odneli, ko je preko njega sa Goranom održavao komunikaciju?

Golubović: Nuždić, on je znao šifru. Rekao mi je da su komunicirali.

Tužilac: Posle koliko vremena vam je vratio taj telefon?

Golubović: Ja sam uhapšen 19. aprila. Vraćen mi je pre hapšenja, bio je možda dve nedelje kod njega, predao sam mu 25. do 28. marta.

15.37 - "Moram da kažem da gospođa govori notorne neistine"

Sudija: Da li ste razgovarali sa porodicom Mihajlovića?

Golubović: Hteo sam da objasnim, početkom marta ili aprila 2021. jedna osoba je bila posrednik, pozvala me na sastanak sa njegovom majkom. Našli smo se u jednom restoranu, seli su otac i majka. Gospođa Mihajlović je rekla da sam joj ja rekao "vašeg sina su ubili Belivuk, MIljković". Moram da kažem da gospođa govori notorne neistine. Rekla je da sam rekao "vašeg sina su ometlali", to nije u mom žargonu, ja to nisam rekao. To je rekla četvrta osoba. Gospođa Mihajlović ide samo na moju štetu, ne znam iz kog razloga. Ja sam joj na tom sastanku rekao da sam spreman da u bilo kom momentu idem na poligraf. Rekla je "ne, ne sine, ja tebi verujem". Druga stan koja nije istina, rekla je da je čula da mi je Goran ostao dužan novac, rekao sam joj "gospođo, ako vam ikada vrate porše njegov iz policije, prodajte ga i kupite stan njegovom detetu. Izostavila je to da sam joj rekao da mi ona ništa nije dužna i da ne treba ništa da mi vrati. Gospođa i njen zastupnik idu po medijima i govore da moje ime treba da bude na optužnici, to je javno blaćenje mene, kaljanje imena mene i moje porodice. Ni jednog trenutka nije rekla istinite činjenice koje sam joj tada rekao, smatram da ni njoj niti i ijednom članu njene porodice ništa loše nisam uradio.

Sudija: Da li ste joj rekli da se plašite za svoj život?

Golubović: Ne, nemam razloga da se plašim.

Sudija: Poznajete li Nina Šuntića?

Golubović: Poznajem ga dugo godina iz Berana, njegova porodica ima etno restoran u Americi.

Sudija: Jeste li viđali Šuntića u tom periodu, kako je izgledao?

Golubović: Ima plavu kosu, malo je puniji. Visok je 185, 190.

Sudija: Kako ste vi izgledali?

Golubović: Bio sam puniji, sada sam smršao. Imao sam kraću bradu.

15.27 - Počinje svedočenje Golubovića

Sudija je ponovo pozvala u sudnicu svedoka Filipa Golubovića.

Sudija: Kao svedok dužni ste da govorite istinu, davanje lažnog iskaza je krivično delo.

Golubović: Jasno mi je.

Sudija: Recite sve što vam je poznato vezano za nestanak Gorana Mihajlovića.

Golubović: Upoznao sam ga krajem 2018. preko zajedničkog druga, imali smo određene poslove. Družili smo se, bili smo i privatno dobri. Što se tiče nestanka, sećam se da je to bilo početkom aprila 2019. Nisam primetio ništa čudno, jesmo se stalno čuli preko Skaja, ali nisam primetio nikakve znake niti indicije da mu se nešto desilo. Kada sam uhapšen, 19. aprila 2019. saznao sam da je nestao. Uhapsio me je SBPOK, pretresali su mi stan, i mislili su da ja krijem nešto, zato su mi pretresali stan. Nešto ranije sam čuo, ali nisam bio siguran da li je nestao ili se sklonio u inostranstvo.

Sudija: Kada ste ga poslednji put videli?

Golubović: Krajem marta, bili smo kod Aleksandra Nuždića, bile su i njihove dve drugarice. Videli smo se nekim poslom, ali nije važan za ovaj postupak.

Sudija: I šta se dogodilo?

Golubović: Ništa neuobičajeno ili nešto čudno.

Sudija: Jel vam govorio da ima neke pretnje, da pripada nekom klanu?

Golubović: Nije mi poznato.

Sudija: Jeste li nosili skaj, šta se desilo?

Golubović: Goran Mihajlović mi je pisao sa njegovog Skaj telefona i tražio da odnesem telefon Aleksandru Nuždiću. Taj Skaj je bio kod mene, ja sam mu odneo, našli smo se kod Laste i ja sam Nuždiću dao taj telefon. Tamo kod Laste smo se Nuždić i ja često nalazili. Taj Skaj koji sam mu odneo bio je moj i Goranov, zajednički. Ja sam došao "audijem S kupe" i kroz prozor mu dao telefon. Samo sam mu rekao "evo ti telefon, hoće ovaj da te čuje", Goran je trebalo da mu objasni zašto ga traži. Koliko se sećam, obavestio sam Gorana da sam predao telefon. Nuždić je nastavio da se dopisuje sa njim, i u jednom momentu mi je Goranov poznanik vratio telefon u jednom kafiću na Vračaru. Nešto mi je bilo čudno, jer nikada nismo skidali masku niti vadili karticu, ali sam primetio nešto čudno i ja sam ga odneo u jedan servis i prodao.

Sudija: Jeste li pitali uopšte Mihajlovića kada vam je pisao gde se nalazi?

Golubović: Nisam, nismo mi tako jedan drugog pitali.

Sudija: Jel vam rekao Nuždić da je nešto čudno?

Golubović: Bilo mi je čudno to vezano za telefon i mislio sam da mute nešto sa policijom, pa sam telefon prodao.

Sudija: Koje su automobile vozili?

Golubović: Mihajlović porše, a Nuždić BMW karavan, ja sam mu kupio.

Sudija: Da li ste videli neku mašinu za tabletiranje?

Golubović: Jesam, stajala je kod Nuždića na tavanu. Ta mašina je imala jedan točak, znala je da zakoči pa smo ga mi okretali.

Sudija: Gde je ta mašina?

Golubović: Ne znam.

15.25 - Sudija odbila zahtev Miljkovićevog advokata

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i sudija Vinka Beraha Nikićević je saopštila odluku:

- Odbacuje se zahtev advokata Đorđa Tomića, koji je potpisalo još 18 advokata, kao i zahtevi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, jer je stavljen radi odugovlačenja postupka. Nezadovljstvo stranaka kako se vodi postupak, ne može biti osnov za izuzeće - saopštila je sudija.

14.52 - Za reč se javio optuženi Belvuk

Belivuk: Ja bih se priključio rečima advokata i dodao par sitnica. Činjenično stanje, vezano za one šine, upoznat sam koliko traje uvid u papire. Kada neko zna o čemu se radi, treba mu 2-3 minuta, a kada ne zna 7-8 minuta. Naši transkripti imaju samo 23.000 strana, pa vi vidite koliko bi im trebalo. Vi ste sudija stupili na snagu i potpisali sporazum sa Nikolom Spasojevićem za četiri dana. Ljudi nisu spremni, molim vas da razumete, advokat kaže da nije stigao optužnicu da pročita, samo transkripte.

Sudija: Veljko Belivuk ovde govori kao branilac advokata, zašto nisu stigli da se spreme. Šta sad vi Miljkoviću hoćete, bilo bi čudno da se ne javite na početku?

Miljković: Mi sudija ovo doživljavamo kao da nam se svetite jer smo otkazali punomoćja, a lepo smo vas upozorili da ćemo to da uradimo. Mi to tako doživljavamo, da se svetite. Dozvolite nam da vratimo i stare branioce, a neka ostanu i ovi.

Sudsko veće se povuklo na 15 minuta, kako bi donelo odluku.

1.49 - Miljkovićev advokat se prvi javio za reč

Pre nego što je svedok ušao u sudnicu, javio se za reč advokat Đorđe Tomić, branilac Marka Miljkovića i zatražio izuzeće sudskog veća.

- Na dan 30. oktobra odbili ste da odložite glavni pretres iako su branioci po službenoj dužnosti tražili dodatni rok da pripreme odbranu, što su oni sami istakli, navodeći da su imali kratak rok za pripremu. Branilac po službenoj dužnosti Marka Budimira je takođe tražio da ga razrešite, advokat Pavle Zrnić, jer se bavi parničnim postupcima, vi to niste prihvatili. Narušeno je pravo na odbranu okrivljenih Marka i Miloša Budimira, Grek Vladimira, Dejana Tešića i drugih, podnosim zahtev za izuzeće predsednika i članova veća zbog sumnje u njihovu pristrasnost - rekao je Tomić.

14.37 Počela prozivka

Sudoku veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih branilaca. Prvi su prisustvo iz boksa za optužene potvrdili Belivuk, potom Miljković a onda i ostali optuženi.

Sudija je saopštila da je Filip Golubović došao u sud i pozvala ga da uđe u sudnicu.

