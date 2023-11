'CRNI DAN JE SVANUO! POGINUO MI JE JEDINI BRAT!' Porodica neutešna nakon gubitka rudara... 'Ode moj bata kod njegove Slađe'

Prijatelji i porodica poginulog rudara Ljubiše Bosiljkovića (55) iz Zaječara koji je jutros nastradao sa kolegom Dejanom K. (42) kada su propali kroz bunker sa visine od šest metara opraštaju se od njega na društvenim mrežama.

Pa da podsetimo, prema prvim saznanjima do nesreće je došlo na taj način što su radnici separacije kritičnom prilikom čistili bunker od naslaga uglja sa čijeg zida je došlo do obrušavanja materijala i propadanja radnika do dna bunkera, koji je visine od pet do šest metara. Kolega (53) koji je pokušao da im pomogne prošao je sa lakšim telesnim povredama.

Kako su ranije za Kurir naveli Ljubišini poznanici, ovo je druga velika tragedija koja je zadesila ovu porodicu. Naime, prema njihovim rečima Ljubišina supruga preminula je u avgustu nakon teške bolesni, od koje se nisu oporavili, a već ih je dočekala nova, još bolnija.

- Ode moj bata kod njegove Slađe - samo je jedan od komentara ispod fotografije koju je objavio neutešni sin ovog bračnog para pre nekoliko sati na Fejsbuku. Ispod ove crne fotografije samo su se nizali komentari saučešća:

- Saučešće drago dete, strašno smo u šoku i ne znamo šta da ti kažemo...



Kako da te utešimo. Ne mogu i ne znam kako da saberem tugu i žalost.

Dok je Ljubišina sestra objavila potresni status gde je navela: "Crni dan je svanuo poginuo mi je jedini brat!"

- Neka mu je laka crna zemlja. Kakva tuga za sve vas. Budi jaka drugarice - samo je jedan od mnogobrojnih komantara ispod fotografije.

