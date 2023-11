I DALJE SE NADAJU DA ĆE IM DECA DOĆI! Potresni prizori u Malom Orašju: Meštani u crnini i suzama došli na pomen ubijenim mladićima

U selu Malo Orašje kod Smedereva gde je masovni ubica Uroš B. (21) iz Dubone kod Mladenovca 4. maja ubio šest mladića dok su se družili i roštiljali kod spomenika Ravni Gaj održano je opelo povodom šestomesečnog pomena žrtvama.

U krvavom piru masovni ubica ubio je i troje mladih u svom selu Dubona kod Mladenovca. Podsetimo, u zločinu su ubijeni Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Marko Mitrović, Nikola Milić, Aleksandar Milovanović u selu Malo Orašje, dok u su u selu Dubona ubijeni brat i sestra Milan i Kristina Panić, i njihov prijatelj Dalibor Todorović. Kobne večeri njih 12 je ranjeno.

- Prošlo je šest meseci od kako smo u naručje Gospodnje ispratili našu braću: Lazara, Nemanju, Marka, Aleksandra i Nikolu. Pomen na mestu stradanja održan je u 10 časova. Šestomesečni parastos održan je u crkvi Svetog Apostola Vartolomeja u Malom Orašju sat vremena kasnije - navodi naš sagovornik i dodaje "da je na pomeni i nebo zaplakalo koliko je bilo tužno gledati neutešne porodice stradalih."

- Porodice su mnogo propatile nakon gubitka i svirepog zločina. Meštani su bukvalno svi bili u crnini, plačući nosili sveće i cveće kod spomenika. Oni se i dalje nadaju da će im deca doći, iako neutešno skoro svakodnevno idu na mesto stradanja i na groblje. Selo je puno tuge, a na pomen su došli i pojednina povređena deca koja su te večeri izvukli živu glavu.

Za ovih šest meseci, kako navodi naš sagovornik, porodice stradalih, rođaci, prijatelji i ostali meštani skupljali su novac kako bi se uradio mural sa stradalima, a mesto gde su ubijeni pretvoren je u spomenik.

- Uređen je ceo Ravni Gaj od tada, smatrali smo da treba da im se uredi većna kuća i tako je i bilo. Ima i mala kapelica gde se pale sveće, sve je lepo izbetonirano i stavljene su kamene ploče, sa strana su stavljene i montirane drvene klupe kako svi oni koji žele da budu tu, da se isplaču i olakšaju dušu mogli malo i da odmore uz naše hrabre momke - kaže meštanin Malog Orašja za Kurir i dodaje:

- Ti momci su bili divna deca, puna života, to kako su se oni sa lakoćom družili, uživali u životu to se do sada nije viđalo. Otišli su svi zajedno na neko bolje mesto, ja se nadam, a morali smo da uredimo Ravni Gaj jer im makar to dugujemo, da njihov a večna kuća uvek bude sređena.

