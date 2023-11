Dragoljub M. (65) iz Čamurlije koji je pravosnažno osuđen u Višem sudu u Nišu na 15 godina zatvora zbog obljube dve maloletnice stare 13 i 14 godina i polnog uznemiravanja jedne dvanaestogodišnje devojčice, u toku istrage branio se sramno – da nije znao da je polni odnos sa decom zabranjen i kažnjiv, saznaje „Blic“.

On je u toku postupka menjao odbranu pravdajući se da je polno nemoćan jer nema obe noge, a na suđenju pokušao da sve negira. Ipak, Viši sud u Nišu utvrdio da je kriv i osudio ga na 15 godina zatvora. Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbu njegovog branioca tako da je presuda postala i pravosnažna.

Podnetom žalbom odbrane ukazivalo se na navodno pogrešno utvrđeno činjenično stanje, te kako je optuženi oglašen krivim za obljubu sa decom na osnovu “nesaglasnih i tendencioznih iskaza” oštećenih devojčica, na osnovu “navodnog priznanja optuženog u istrazi koje u suštinski to nije” i dokazima koji “nemaju potrebnu vrednost” s obzirom na to da on “nije polno sposoban” zbog ozbiljno narušenog i zdravlja i telesnog invaliditeta. No, Apelacioni sud u Nišu je utvrdio da se žalbom ne ističu nove činjenice koje nisu razmatrane u prvostepenom postupku a koje bi dovele u sumnju validnost utvrđenog činjeničnog stanja.

Po nalazu ovog suda iskazi oštećenih devojčica, rođenih 2007. i 2008.godine, su “pravilno, sistematično i sveobuhvatno ocenjeni”, a potvrda validnosti njihovih svedočenja su i rezultati psihološkog ispitivanja koji su pokazali da nije bilo indikatora sklonosti laganju i manipulaciji istinom.

- Prvostepena presuda se ne zasniva isključivo na iskazima oštećenih. Naprotiv, i sam optuženi je prilikom iznošenje odbrane kod javnog tužioca detaljno opisao sve okolnosti pod kojima je uspostavio specifičan seksualni odnos najpre sa jednom a potom i sa drugom oštećenom. Takođe, nije negirao da je znao da se radi o devojčicama koje idu u peti i šesti razred osnovne škole. Imajući u vidu sve navedeno, potpuno je nerealno neprihvatljivo i dato sa namerom umanjenja krivice, njegovo objašnjenje da nije znao da je seksualni odnos sa decom zabranjen i kažnjiv - navodi se u presudi Apelacionog suda u Nišu. U presudi se ističe da je prvostepeni sud, imajući u vidu dokazne rezultate, prihvatio odbranu optuženog iz istražnog postupka.

Menjao odbranu

- Činjenica da je optuženi tokom krivičnog postupka menjao način svoje odbrane - od priznanja do prilagođavanja sadržini prikupljenih dokaza, potom se branio ćutanjem da bi u završnoj reči negirao bilo kakav seksualni odnos sa devojčicama - očigledni su i realni pokazatelji polne sposobnosti optuženog ali i izrazite sklonosti ka manipulativnom ponašanju što je uostalom i sadržano u mišljenjima veštaka sudske medicine i neuropsihijatra koje prvostepeni sud osnovano uzima za osnov utvrđenog činjeničnog stanja – ističe se u presudi.

Slao deci eksplicitne poruke

Navedenu manipulativnost u odnosu prema devojčicama optuženi je po oceni suda iskazao i u slučaju treće oštećene devojčice koju je uznemiravao slanjem SMS poruka seksualne konotacije, a što je ona i potvrdila istražnim organima, ali je za razliku od druge dve devojčice uznemiravanje prijavila majci koja je alarmirala policiju.

Uništio telefon

- U navedenom kontekstu treba ceniti i uništavanje telefona od strane optuženog sve zarad sprečavanja da se izvrši uvid u SMS poruke koje slao maloletnim devojčicama koje sadrže ne samo obećanja već i pretnje zlom i nesrećom, što je imajući u vidu starosnu dob oštećenih i te kako prevagnulo u njihovom ponašanju i pristajanju na odnose sa optuženim, invalidom bez obe noge starosti 63 godine – stoji u presudi.

Pravilno utvrđeno stanje

Apelacioni sud nije imao dilemu oko toga da li je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje.

- Imajući u vidu da su sve sporne a odlučne činjenice pravilno i potpuno utvrđene prvostepeni sud je pravilno primenio krivični zakon kada je našao da je optužen D.M. iznetim protivpravnim postupanjem ostvario subjektivno i objektivno obeležja dva produžena krivična dela obljuba sa detetom u sticaju sa krivičnim delom polno uznemiravanje. Prvostepeni sud je o primeni krivičnog zakona izneo potpune i jasne razloge – zaključuje se u rešenju Apelacionog suda u Nišu.

Plašio ih vradžbinama

Kako je “Blic” pisao, Dragoljub je u selu bio poznat kao “vidovnjak” što je on zloupotrebio da zastraši devojčice.

- Devojčicama je govorio da ako ga ne slušaju i ne rade sve što kaže, da će im umreti roditelji, jer on zna vradžbine kojima to može da učini. Deci bi pričao da ne smeju nikome da govore ništa o tome šta se dešava u njegovoj kući. Klupko je počelo da se odmotava kada se jedna devojčica poverila – ispričao je naš izvor posle hapšenja Dragoljuba M.

U selu Čamurlija, koje se nalazi na periferiji Niša, na oko šest kilometara, meštani sa kojima je reporter „Blica“ razgovarao nakon što je pedofil uhapšen, nisu imali nimalo lepe reči za Dragoljuba. Oni su ispričali da je i ranije uznemiravao decu u selu. Jedina koja ga je branila bila je njegova žena.