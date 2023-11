'BILA JE UMOTANA U ĆEBE, RUKE OTEČENE I HLADNE, KRV SVUDA...' Ćerka zatekla mrtvu majku za čije se ubistvo sudi Srbinu!

Na suđenju okrivljenom serijskom ubici Dušku J. (32) iz Srbije zbog sumnje da je ubio dve penzionerke u Nemačkoj, svedočila je i ćerka jedne od žrtava - Hajdemari K. (77), koja je navela da su na početku mislili da je u pitanju prirodna smrt.

Suđenje osumnjičenom Srbinu kojem preti doživotna robija počelo je u julu, a poslednje ročište bilo je krajem oktobra. Naime, do sada su izneseni brojni dokazi koji ukazuju na to da je Duško J. po već razrađenoj šemi pljačkao i ubijao straije gospođe u kvartu Švebiš Hol, gde je živeo sa porodicom.

- Isprva su i lekar i policija mislili da je u pitanju prirodna smrt, dok nije urađena detaljna istraga koja je utvrdila da su nađeni DNK tragovi nepoznate osobe svuda po stanu. Tačnije, osumnjičeni je nespretno, najverovatnije tražeći novac, ostavlio svuda krvave tragove koji su kasnije utvrdili da je ipak došlo do zločina - rečeno je na sudu.

- Kobnog dana nesrećna penzionerka htela je sebi da skuva kafu u svom stanu, da pojede parče torte i da pročita novine, međutim dva dana kasnije njena ćerka Ingrid P. ušla je u stan i odmah po otvaranju vrata videla je da su vrata razvaljena iako se nesrećna žena imala naviku da uvek dva puta zaključava bravu - rečeno je u sudu.

Kada je ušla zatekla je majku kako leži na hodniku neposredno iza vrata stana.

- Ležala je na stomaku umotana u plavo ćebe. Lice joj je bilo nadole, jedna ruka iznad glave, druga uvrnuta unazad, ruke otečene i hladne - opisala je kako je zatekla majku neutešna Ingrid P. i dodala, svedočeći pred sudskim većem:

Spisak žrtava duži

Tužilaštvo priznalo da je došlo do greške Dušku J. se pred sudom u Nemačkoj sudi za ubistvo dve penzionerke - Hajdemari K. (77) i Gertruda N. (89), ali postoje jake indicije da je spisak njegovih žrtava duži. Naime, na suđenju je bilo reči i o smrti Edit L. (86) koja je nađena kako leži u lokvi krvi u svojoj kuhinji. Naime, isprva se verovatlo da je nesrećna žena preminula prirodnom smrću, ali je njena porodica to od starta žustro demantovala i ukazivala da je reč o zločinu. - Sumnja se da je po već razrađenoj šemi i receptu osumnjičeni Duško J. ubio penzionerku u kuhinji, a zatim pokušao da se otarasi tragova zločina. Ostavio je nesrećnu ženu da leži u lokvi krvi, ali je verovatno tokom borbe došlo od toga da je krv završila i na bež tepihu koji se nalazio u drugom delu kuhinje - navode mediji i dodaju: - Pokušao je da očisti tepih, ali je to uradio samo sa vidljive strane, dok se krv natopila u tepih i probila s druge strane. Kasnije su ovu krvavu mrlju uočili rođaci žrtve i prijavili policiji. Između suđenja nemačka policija je organizovala konferenciju za medije gde je fokus bio na ovom slučaju. - Forenzičari su prevideli mrlju krvi na tepihu - rečeno je na konferenciji u septembru, a šef policije Reiner Moler iz PU Alen naveo je da je nakon dosadašnje naknadne istrage gotovo sigurno i jasno da je forenzičarima koji su radili uviđaj zapravo promaklo 30 centimetara duga mrlja krvi na tepihu nedaleko od mesta na kom je ležala žrtva. - Javno tužilaštvo koje je radilo na slučaju priznalo je da je došlo do greške u istrazi na suđenju u septembru. Nemački mediji su dodali "da će ovaj slučaj najverovatnije ostati nerešen jer je žrtva kremirana i neće moći da se ponovo urade sve potrebne analize koje bi utvrdile da li je u pitanju nasilna smrt."