DRAMA U ČAČKU - Muškarac povređen u požaru koji je izbio u njegovoj kući

U požaru koji se večeras oko 20 časova dogodio u Čačku, jedna osoba je povređena!

- Vatrogasci iz Čačka su odmah po saznanju da gori kuća izašli na intervenciju. U toku je gašenje požara - navodi izvor.

- Do požara je došlo najverovatnije zbog nepažnje jednog člana domaćinstva i to prilikom loženja vatre. Istragom će biti utvrđeno na koji način je tačno vatra buknula - kaže on.

Povređenoj osobi pomoć je ukazala lekarska ekipa Hitne pomoći. Policija je na mestu požara i uviđaj je u toku.

Policija je takođe na mestu incidenta i utvrđuje sve detalje ovog slučaja.