MUŠKARAC PRIŠAO DEVOJČICI NA NIŠAVSKOM KEJU Usledio je užas koji je trajao mesecima, a evo šta je sve otkriveno

Nišlija N.S. (50) osuđen je u Osnovnom sudu u Nišu na 14 meseci zatvora jer je od početka jula 2020. do 22. avgusta 2020. godine u Nišu i Niškoj Banji zlostavljao devojčicu staru 12 godina, neprimereno je dodirujući po telu.

On je oglašen krivim da je u uračunljivom stanju počinio produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje u sticaju sa krivičnim delom prikazivanje, pribavljanje i posedovanje materijala za odrasle i iskorišćavanje maloletnog lica za eksplicitne snimke.

Kazna pedofilu izrečena je po osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela zaključenim sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu a koji je prihvatio Osnovni sud u Nišu.

Kako se navodi u presudi, okrivljeni je oglašen krivim jer je izvršio “polne radnje nad detetom i prikazao joj predstavu za odrasle”. Pedofil je sa devojčicom stupio u kontakt neutvrđenog dana na nišavskom keju gde je dodirivao rukom po butini a posle nekoliko dana njegovo ponašanje je postalo još neprimerenije.

- Desetak dana nakon toga u Niškoj Banji na svom telefonu prikazao joj je klip eksplicitne sadržine, dužine oko tri minuta na kome NN osoba ženskog pola obučena kao učenica oralno zadovoljava NN muškarca koji je glumio njenog nastavnika, da bi nakon toga, pitao maloletnu oštećenu da i oni rade isto kao na snimku što je ona odbila - navodi se u presudi.

Sredinom tog meseca odveo je devojčicu do jedne prodavnice da bi joj kupio garderobu, pa je nakon što je ona izabrala majicu, helanke, čarape i gumicu za kosu, ušao sa njom u kabinu za probu kako bi je gledao dok se presvlači. Kada se skinula u gaćice dodirivao je rukama svuda po telu iako je insistirala da prestane sa tim, ali je prestao tek nakon što je završila sa probom. Devojčicu je dodirivao i po grudima.

I jednom prilikom dok je u njegovom automobilu presvlačila majicu koju je isprljala, a potom i u kafani, po butinama, ispod kafanskog stola. Ali, sa sličnim ponašanjem je nastavio nakon nekoliko dana na parkingu ispred tržnog centra gde je pozvao devojčicu da sedne kod njega u krilo dok su bili u vozilu, što je ona i učinila. Potom je počeo da se pomera i “trlja” o njeno telo. Dete je uspelo da izađe iz automobila ali su se nemile scene ponovile posle nekoliko dana u parku Čair. Tada je ušao je sa njom u toalet i dodirivao je po polnom organu, rukama i svojim polnim organom. Devojčica je istrčala iz toaleta a kada je odvezao kući rukom je pipao po nogama…

Ko zna kako bi se cela priča završila da se devojčica nije poverila roditeljima pa je slučaj završio u policiji i tužilaštvu. Nakon hapšenja u telefonu N.S. je pronađen materijal nastao iskorišćavanjem dece.

Optuženi se pred sudom branio da mu je devojčica navodno rekla da ima 15 godina, da su se sretali slučajno ali da je nije dodirivao i puštao sporne snimke. Prvostepeno je bio osuđen na godinu dana i osam meseci zatvora, ali je Viši sud ukinuo presudu i vratio na ponovno suđenje. U ponovnom postupku, N.S. je priznao krivično delo i sklopio sporazum sa tužilaštvom koji je sud usvojio.

Nakon prvostepene, nepravosnažne presude, žalili su se i tužilaštvo i odbrana. Tužilaštvo je tražilo kaznu od dve godine i četiri meseca zatvora, dok je odbrana zahtevala ukidanje presude i ponovno suđenje ili da okrivljeni kaznu izdržava u kućnim uslovima. Viši sud je usvojio žalbu odbrane i predmet vratio na ponovno suđenje uz obrazloženje da se utvrdi i obrazloži da li je delo učinjeno sa umišljajem, to jest da li je okrivljeni znao ili ne koliko devojčica ima godina. Decom se smatraju maloletnici do 14 godina pa je i kvalifikacija stroža ukoliko je krivično delo učinjeno nad njima. No, u ponovnom postupku okrivljeni je odlučio da delo prizna i sklopi sporazum.

