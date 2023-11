'SVAKA ČAST NA BRZOJ REAKCIJI POLICIJE!' Miletić o hapšenju braće Hofman: Nedopustivo, takav vid kriminala mora da se iskoreni

Braća Ljuban i Miljan Hofman Vidović uhapšeni su pre dva dana u jednom luksuznom restoranu u Beogradu. Kako smo ranije pisali, hapšenje su izveli SBPOK i UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže da je najpre pomislio da su braća Hofman, neka vrsta šale na društvenim platformama.

- Drugi epilog nije ni mogao da se desi nego daq budu uhapšeni. Ti kreneš biznis, razviješ biznis, i kako da budeš siguran da niko od ovakvih budala neće da dođe da ti preti. U šoku sam... Zaista, to su nedopustive stvari, takav vid kriminala mora da se iskoreni - naveo je Miletić.

Vlada Kokanović, predsednik Saveza Srba u Sloveniji kaže da je prvo, što je pomislio nakon hapšenja je to, da je država dobro odreagovala.

- Opozicija je odmah to povezala sa SNS-om, navodeći da su ih oni štitili. To je van pameti, to je dokaz koliko smo različiti kao ljudi - navodi on.

Uroš Nikolić, politikolog, kaže da je sreća što imamo društvene mreže, jer sada imamo dokaze, možemo da mobilišemo javnost.

- To što je na mrežama, to je neka od dobrih stvari novih tehnologija. Da to nije deljeno,možda bi to ostalo u zapećku - rekao je Nikolić.

