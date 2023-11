Radica Panić, gostovala je jutros u Novom vikend jutru, gde je kod voditeljke Jovane Jeremić ispričala svoju tužnu životnu priču. Naime, ona se sudi sa jednim mušlarcem iz Kruševca, i to oko imanja koje zakonski pripada isključivo njoj, međutim, kako kaže, i dalje je u sporu sa njim.

Da stvar bude još gora, on joj je nedavno polomnio ruku, za šta je takođe u procesu.

Inače, pomenuti muškarac dobro poznat policiji, s obzirom na to da je pre godinu dana, iz besa, u jednoj kladionici polomio tri slot aparata i 13 televizora.

Radica Panić kaže da je pomenuti muškarac svašta radio, dodajući da se sa njom, ali i mnogima drugima sudi.

- Rekla sam mu jednom da ne prolazi kroz neki plac, i bio je ljubomoran na mene, a ja sam svoju decu našlka izgrebanu. Uvek je pričao da sam šiptarka sa Kosova koja želi da uzme neki plac. Ja sam tada zvala interventnu. Dobila sam rešenje da sam osuđena, za dete iz komšiluka - rekla je Radica.

On od mene hoće da otme imanje koje se vodi na mene, rekla je ona, pa dodala:

- On živi u baraci, nema kupatilo, a kada izađe, obučen je original. Ja sam babi rekla da imam sve, ali ona je želela da imanje ostavi meni. Imala je žena gangrenu, ja sam je lečila, išla po lekarima. Ona je to htela - priča Radica.

Mi ne smemo da uđemo na naše imanje, ponašaju se kao da je njihovo imanje, rekla je Radica, šta je potvrdio i njen sin.

- On mi je slomio ruku, još se sudimo. Išli smo da prskamo šljive, i moj muž je ležao na terasi. I vidi se sve odatle. Išla sam da uzmem neke maline, da napravim tortu za Uskrs. I on je prišao do mene, krupan je dečko, i rekao mi da se sklonim, jer to nije moje. Zvao je miliciju i rekao da sam ušla u tuđe. On je prišao, nije hteo rukama, okrenuo se, i laktovima me gurnuo, mogla sam da udarim glavom u kamen, mrtva da budem - dodala je ona.

