KRVAVI LJUBAVNI TROUGAO! REKAO 'SREDIO SAM IH OBE, SAD ĆU I SEBE' Detalji horora kod Kruševca! Ljubavnicu ranio, ženu i sebe ubio

Zoran Ristić (52) iz okoline Kruševca počinio nezapamćeni krvavi pir, a pre nego što je počinio samoubistvo pozvao je svog oca i rekao mu jezive reči.

Zoran Ristić (52) iz okoline Kruševca juče je počinio nezapamćen zločin kada je prvo pucao svojoj ljubavnici (44) u glavu i naneo joj teške povrede, a zatim ubio svoju suprugu Vesnu (50) i na kraju presudio i sebi u trenutku kada ga je policija opkolila.

Krvavi pir Ristić je, kako se sumnja, započeo juče oko 6.30 sati u Kruševcu upucavši ljubanivu u glavu, nakon čega je u roku od dva sata promenio još dve lokacije u okolini grada, na kojima je presudio ženi, pa izvršio suicid.

- Kobnog jutra Ristić se prvo žučno raspravljao sa ljubavnicom, koja je potom krenula na posao. Usledila je drama pošto je on sustigao na parkingu ispred zgrade i izvadio pištolj. Ona ga je, navodno, molila da ostavi oružje i da ne pravi gluposti, ali se on oglušio o njenu molbu i pucao joj direktno u glavu, nasred ulice. Nesrećna žena pala je kao pokošena na 200 metara od zgrade u kojoj živi i ostala je da leži u lokvi krvi - kaže izvor i dodaje da su povređenu ženu našli slučajni prolaznici i o tome obavestili Hitnu pomoć, koja je ubrzo došla i zbrinula je u kruševačkoj bolnici.

Međutim, s obzirom na težinu povreda, ranjena žena je tokom jučerašnjeg dana transportovana u UKC Niš, gde je prikačena na respirator i životno je ugrožena.

- Ekipa Hitne pomoći obavestila je policiju da je povređena žena koja ima prostrelnu ranu na glavi. Policajci su odmah krenuli u potragu za napadačem, dok je osumnjičeni Zoran za to vreme već stigao na drugu lokaciju - objašnjava nam sagovornik.

Kako nam dalje navodi izvor, sledeća žrtva bila mu je dugogišnja supruga Vesna, sa kojom je imao dvoje odrasle dece i uničiće.

- Za sada nije poznato da li je Zoran sreo svoju još uvek zakonitu suprugu na putu Jasike - Kukljin, kod kamenoloma udaljenog 15 minuta od njihovog imanja u selu, ili je došao kući, naterao je da sedne s njim u kola, i u međuvremenu je nakon svađe ubio i izbacio kod kamenoloma - kaže izvor i dodaje:

- Vesnino telo nađeno je nasred puta u lokvi krvi. Zoran je mislio da je ubio i ljubavnicu i ženu, pa je obavio, navodno, jedan poziv pre nego što se ubio u svom automobilu - kaže izvor.

Kako objašnjava Ristićev rođak, Zoran je posle krvavog pira pozvao svog oca, koji je bio na njivi i rekao šta je uradio.

- "Sredio sam ih obe, a sad ću i sebe!", navodno je rekao Zoran svom ocu. Nesrećni otac je mislio da je njegov sin samo ljut i da to što govori nije istina - kaže jedan rođak i dodaje da je čuo da je Zoran neposredno pre krvoprolića podigao kredit.

Rođaci i poznaici Ristića kažu da nije bila tajna da on ima ljubavnicu, iako se od supruge Vesne nije zvanično razveo. Prema njihovim rečima, upozoravali su ga da može doći do krvoprolića, jer je počeo da živi sa tom novom ženom.

- Pričali smo mu, ali nije slušao. Radio je sve što je hteo, a nije trebao to da uradi. Sa ženom je bio 30 godina u braku, mnogo mi je žao te divne žene. Nije to zaslužila, ona je decu ogajila, jako mlada se udala, baš se trudila oko domaćinstva i porodice - kaže jedan rođak.

On dodaje da je Ristić, kao i čitava njegova familija, imućna, da se bave poljoprivredom.

- Toliko je imao para da su ge one i iskvarile. Davao je ljudima i šakom i kapom, a kada je došla naplata niko da mu vrati dug. Ima čak jednog dužnika od 70.000 evra, a on s druge strane uzima kredit kako bi, navodno, renovirao kuću ljubavnici koja, kako smo čuli, ima i muža - pričaju rođaci.

Zoran Ristić, kako je juče saopštio MUP, počinio je zločin nelegalnim pištoljem, a dodali su i da do sada nije bilo prijava za nasilje u njegovoj porodici. Oružje kojim je ranjena žena u Kruševcu, pa ubijena žena u selu i na kraju počinjeno samoubistvo pronađeno je u Ristićevom automobilu, kraj njegovog tela.

Imao tri švalerke

"Poludeo je kad se zaposlio u fabrici" Oni koji poznaju Zorana Ristića kažu da mu ova ranjena ljubavnica nije bila prva. Prema njihovim rečima, on je pre otpilike tri godine "poludeo". - Tada se odselio iz sela u Kruševac i zaposlio se u jednoj fabrici. U početku je dolazio u selo sa ženom Vesnom, ali otrpilike pre godinu dana prestao je tu da dolazi sa Vesnom, ali je dolazio sa drugim ženama. Koliko smo uspeli da shvatimo, on je imao čak tri ljubavnice. Ne znamo šta mu se desilo, ali on je poludeo kada se odselio iz sela i kada se zaposlio - pričaju meštani iz sela.