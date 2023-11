ŠOK NA MREŽAMA! Supruga komentarisala svaku Zoranovu sliku i ostavljala LJUBAVNE komentara, ali njegova reakcija ZGROZILA mnoge

Zoran Ristić (52) iz okoline Kruševca počinio nezapamćeni krvavi pir, a pre nego što je počinio samoubistvo pozvao je svog oca i rekao mu jezive reči.

Srbija je u šoku nakon nezapamćenog zločina koji je juče počinio Zoran Ristić (52) iz okoline Kruševca, kada je prvo pucao svojoj ljubavnici (44) u glavu i naneo joj teške povrede, a zatim ubio svoju suprugu Vesnu (50) i na kraju presudio i sebi u trenutku kada ga je policija opkolila.

Supruga ostavljala ljubavne komentare ispod njegovih slika - on flertovao s drugim ženama

Kako se može videti na društvenim mrežama, Zoran je redovno kačio fotografije sa svojom suprugom Vesnom. Na slikama su uglavnom zagrljeni i nasmejani, a prijatelji su im ostavljali komentare u vidu srca.

Takođe, Vesna je komentarisala gotovo svaku objavu svog muža i ostavljala mu ljubavne komentare. Međutim, pored toga, Zoran je na Fejsbuku javno flertovao sa drugim ženama, ostavijajući im dvosmislene komentare.

"Poludeo je kad se zaposlio u fabrici"

Oni koji poznaju Zorana Ristića kažu da mu ova ranjena ljubavnica nije bila prva. Prema njihovim rečima, on je pre otprilike tri godine „poludeo". - Tada se odselio iz sela u Kruševac i zaposlio se u jednoj fabrici. U početku je dolazio u selo sa ženom Vesnom, ali otprilike pre godinu dana prestao je tu da dolazi s Vesnom, ali je dolazio sa drugim ženama. Koliko smo uspeli da shvatimo, on je imao čak tri ljubavnice. Ne znamo šta mu se desilo, ali on je poludeo kad se odselio iz sela i kad se zaposlio - pričaju meštani.