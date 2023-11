UBIJENA ŽENA UPOZNALA MUŽA SA LJUBAVNICOM: Nova saznanja o zločinu u Kruševcu, Zoran ranio Ivanu, pa presudio Vesni i sebi

Vesna Ristić (49), žrtva jučerašnjeg zločina u Kruševcu, upoznala je ubicu, svog supruga Zorana (52) sa budućom ljubavnicom Ivanom K.(44), koju je Zoran upucao u glavu.

- Njih dve su zajedno radilo izvesno vreme u jednom preduzeću u Stalaću - iznosi nezvanično izvor "Novosti". - Tako su počele da se druže, a potom su se, kao što je već poznati, svi sprijateljili Vesna, Ivana i Zoran. Ivana je na taj način ušla u život Ristića, upustili su se u vezu, čiji je epilog bio tragičan.

Vesna je u svojoj naivnosti i dobroti odbacivala mogućnost da joj je suprug neveran, kao što je Zoran odbacivao mogućnost da ne bude više sklon neverstvima, kako je njegov otac, Ratko Ristić, posvedočio još juče.

Pokušaj ubistva Ivane K, ubistvo Vesne Ristić i samoubistvo Zorana Ristića, koji su se juče odigrali na tri različite lokacije od Kruševca preko Kukljina, sve do Velika Drenova nekih 30 kilometara dalje, već su sami po sebi složen za rekonstrukciju. Istražitelji su bili na šest lokacija: naselje Rasadnik, gde se dogodio pokušaj ubistva, put Kukljin‒Jasina, gde je ubijena Vesna Ristić, put Velika Drenova‒Stragari, gde se ubio njen suprug, i tri stambena objekta (pretres porodične kuće Ristić u Milutovcu kod Trstenika, Ivanin stan u naselju Rasadnik, ali i Vesnin i Zoranin stan u Kruševcu). Nesporednih svedoka nije bilo. Samo je jedan čovek bio najbliži jednom od sva tri događaja. Bio je to Ratko Ristić. Čuo je pucanj. To je bio trenutak u kome je njegov sin oduzeo sebi život.

- Bio je tvrdoglav, nije hteo da sluša, pričao sam da mora da počne da vraća dugove, da se smiri, ali ništa nije vredelo - ispričao je ožalošćeni otac, koji je pored policije, poslednji video sina živog kada je od njega preuzeo potvrde o sinovljevim dugovima, a neposredno pre nego da Zoran izvrši samoubistvo.

Prema pisanju medija, iza krvavog pira koji se dogodio u ponedeljak, stoje i Zoranovi dugovi, kao i još bar dva "okidača". Prema računici porodice Ristić, Zoran je dugovao više od 16.000 evra, banci i najbližoj rodbini, komšijama i prijateljima. Njemu nije dugovao apsolutno niko, a da je on taj, koji daje novac, mogao je pomisliti samo neko ko se informiše posmatrajući fotografije objavljivane na društvenim mrežama. Na fejsbuk profilu brojni su prikazni Ivanovog, navodno, imućnog života sa prizorima sa sela. U stvarnosti, bio je dužan mnogima i radio je u fabrici auto-delova.

Dugovi su bili jedan od okidača pokušaja ubistva Ivane K, ubistva Vesne Ristić(49) i samoubistva ubice Zorana Ristića, ali ne i jedini, kako su ranije otkrila dva nezavisna izvora "Novosti" . Iako se Ivana formalno razvela u petak, nije htela da se uda za Zorana Ristića (52), zbog čega se pretpostavlja da je i to bio predmet njihove svađe ispred zgrade u naselju Rasadnik u Kruševcu, gde je Zoran upucao Ivanu.

- To je jedan od mogućih motiva za ovaj pokušaj ubistva, posle čega je usledila i rasprava sa suprugom, njeno ubistvo i na kraju i samoubistvo - navodi izvor. - Saslušavaju se poznanici, koji su bili upućeniji u njihov odnos.

Drugi izvor "Novosti" posvedočio je da se Ivana bliskom okruženju požalila da je Zoran maltretira. Dodaju da je umeo i da je grebe i udari. A šta je još mučilo Zorana i zbog čega su, osim želje da pomogne Ivani u otkupi stana, nastajali njegovi dugovi još jedan je pravac istrage.

U međuvremenu, okruženja aktera stravičnog događaja su podeljena. Ristići, kao što je poznato okrivljuju teško ranjenu ljubavnicu za čiji se život lekari bore u UKC Niš i samog sina, koji se posle dvostrukog zločina - ubio, dok Ivanu danas mogu da brane samo njeni prijatelji.

Oca je rano izgubila, majka je preminula 2010.godine, sa bratom, koji ne živi u Kruševcu nije bila u bliskim odnosima. Dece nije imala, od supruga se formalno razvela u petak, iako, prema svedočenjima njenih prijatelja za "Novosti", nisu živeli zajedno bar pet-šest godina.

Više Ivaninih prijatelja posvedočilo je ranije danas za "Novosti" da nije imala lak život i da je još kao devojčica od 14 godina povredila desnu ruku, koja bila teško pokretna.

Autor: