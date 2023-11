Šta to koči SLUČAJ RIBNIKAR? Zora Dobričanin tvrdi: SBB ODBIJA da DOSTAVI IP ADRESE tužilaštvu

Po njima nije zakonit zahtev tužilištva, objasnila je advokatica.

U slučaju "Ribnikar" tužilaštvo ima veliki problem jer SBB odbija da dostavi IP adrese, što je jako važno jer na taj način može da se proveri šta je osoba radila na internetu, izjavila je advokatica Zora Dobričanin koja zastupa porodice žrtava.

Kako je rekla, prema objašnjenju SBB-a, zahtev tužilaštva nije zakonit.

- U slučaju Ribnikara pregledani su i zadržani telefoni roditelja, imamo sadržaje telefona sa svih mogućih kamera u stanu, školi... Ali tužilaštvo ima problem koji ne može da se prevaziđe, jer od provajdera SBB-a ne može da pribavi IP adrese, jer ne žele iz određenih razloga da ih dostavi. Po njima nije zakonit zahtev tužilištva. IP adrese su jako važne, jer na taj način može da se proveri sve ono što se radilo na internetu. Možda se ništa i ne otkrije dobijanjem tih IP adresa, ali je nenormalno da neće tužilaštvu na više zahteva da dostavi adrese sa izgovorima da nije zakonito. O tome odlučuje sud, a u ovoj situaciji tužilaštvo radi sve što može - napominje ona.

Kako dodaje, ako vama tužilac traži da dostavite neki dokaz, vi to morate da uradite.

- Da li će se to upotrebiti kasnije u postupku, o tome odlučuje tužilaštvo, ako dođe do suđenja odlučuje sud. Svi koji učestvujemo na strani oštećenih smo iznenađeni i to je potpuno neprihvatljivo. Bez obzira što je podignuta optužnica protiv Vladimira Kecmanovića i optužni predlozi protiv majke i radnika iz streljane, naši organi gonjenja nisu stali, jer svi sumnjamo da postoji širi aspekt. Od početka svi sumnjamo da je negde neko, pored toga što mu je omogućen pristup oružju i što je obučavan, na internetu pokupio tog dečaka i da je na taj način vršio dodatni uticaj. Možda u tom trenutku samo preko interneta, a kasnije i fizički. Prosto je neverovatno da se dečak od 13 godina probudio ujutru, uzeo dva pištolja, šanžere, došao i rekao da idem da pobijem pola škole. Ja sam od prvog trenutka tog ubeđena. Sve sam uverenija u to - rekla je ona.

Potresna svedočenja dece

Advokatica ističe da su svedočenja dece više nego potresna.

- Ima nekih koji ne mogu da se izjašnjavaju o pojedinim detaljima, jer je to izuzetno potresno. Celo to odeljenje je oštećeno. Ja mislim da je to teroristički akt i ko kaže da ne postoji politički kontekst. Postoje mnoge stvari u politici koje su se nadovezale, a mnogi su pokušali da profitiraju na ovom zločinu i meni je to užasno. Od tog dana u Srbiji, Beogradu, svetu, više ništa nije isto. Svi roditelji su razmišljali da li da ostave tu decu ili ne. Sto dece se ispisalo iz te škole - napomenula je Dobričanin.

Zora Dobričanin je ubeđena da je u pitanju teroristički akt.

- Terorizam je nevidljiv, zato i jeste opasan. Tu imate neograničen broj nevinih žrtava i to se upravo i ovde desilo. Pojavio se prvo neki spisak, pa se išlo u mimo spiska. Čim vi pucate u neodređen broj ljudi izazivate taj strah velikih razmera i čim ginu nevine žrtve. Motiv se i dalje ne zna. Upravo zbog toga iz mnogih pokaznih faktora mislim da je teroristički akt, jer se mnoge stvari poklapaju. Terorizam je podmukao i dobro zamaskiran - rekla je Zora Dobričanin.

Bratu je okupljenima rekao da taj tragičan događaj treba da nam bude opomena da ojačamo naše društvo

Žrtve koje su preživele zločin u „Ribnikaru“ nisu se oporavile.

- Žrtve koje su preživele zločin nisu se oporavile. Roditelji i porodice stradale dece i Dragana, njihovog anđela čuvara se nikada neće oporaviti. Jako je važno da si poznat na internetu, da si viralan, da imaš mnogo pregleda i da se o tebi piše. Mnogi ne biraju načine. Te puste želje za popularnošću s jedne strane i voajerizam ljudi koji žele da gledaju i prate. Mnogi od njih sa tim nekim ludilom u svojim mozgovima daju podršku sa komentarima, to je nešto što mora da bude prostor u kom mora da se uradi prevencija. Neophodno je da se ograniči pristup određenim sadržajima na društvenim mrežama, internetu - rekla je Dobričanin.

