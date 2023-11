UBIO BRATA, PA GA SPREMIO ZA SAHRANU - Milanu iz Niša preti 12 godina robije

Više javno tužilaštvo u Nišu zatražilo je danas da se Nišliji Milanu Grujiću (46) izrekne kazna zatvora od 12 godina za ubistvo brata Saše Grujića (52), kojeg je, kako se navodi u optužnici, ugušio a zatim prijavio da je umro prirodnom smrću.

Takođe, viši javni tužilac Lidija Simović predložila je sudu da Milanu izrekne i meru bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi jer boluje od paranoidne šizofrenije zbog čega je i zločin izvršio u stanju bitno smanjene uračunljivosti.

- Dokazima je nesumnjivo utvrđeno da je optuženi u noći između 5. i 6. maja 2022. godine u svojoj kući pesnicom udario brata pa kada je ovaj pao, šutirao ga po telu a zatim ga stezao u predelu vrata što je dovelo do njegove smrti. Zatium ga je stavio na krevet i presvukao ga a onda pozvao Hitnu pomoć i prijavio prirodnu smrt. Na osnovu bioloških tragova, izjava svedoka i drugih dokaza ustanovljeno je da je on počinio krivično delo za koje se tereti na način kako je to opisano u optužnici. Svedoci su izjavili da je Milan bio dominantan i agresivan u odnosu na brata dok je Saša bio miran i povučen – kazala je Simović.

Obrazlažući visinu predložene kazne tužilac je objasnila da je u vreme ubistva bio u stabilnom zdravstvenom stanju te da je bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje.

- Prilikom predlaganja visine kazne uzeli smo u obzir Milanovu raniju osuđivanost za dela sa elementima nasilja, upornost u izvršenju dela što svedoči veliki broj povreda koje je naneo bratu te nedostatak kajanja jer on i dalje odbija da prizna delo – rekla je Simović.

Grujićev branilac Marija Vučić u završnoj reči osporila je navode tužilaštva.

- Sve što je navelo tužilaštvo su posredni zaključci o tom događaju, odnosno pretpostavke koje nisu potkrepljene dokazima. Tužilaštvo izostavlja činjenicu da je Milan prvi put zvao Hitnu pomoć u 21.30 sati kada je brata zatekao na podu. Povreda oka za koju tužilaštvo tvrdi da je nastala pesnicom mogla je nastati i padom. Osim toga, veštak neuropsihijatar je naveo da osobe koje boluju od paranoidne šizofrenije ne mogu da se duže drže izmišljene price a moj branjenik je dosledan u svojoj odbrani. Kazao je da je oko 21.30 čuo da je nešto palo, da je brata tada pronašao na podu, podigao ga na krevet i presvukao a kada ga je oko 3.30 obišao ustanovio je da je bez svesti i tada je ponovo zvao Hitnu pomoć. Bio je u panici, nije znao šta da radi, drmao je brata i moguće je da je prilikom pokušaja da ga oživi, doprineo njegovoj smrti. Zato predlažemo da ga sud oglasi krivim za nehatno lišenje života i izrekne mu što blažu kaznu – rekla je Grujićev branilac.

Optuženi Milan se takođe obratio sudu i ponovio da nije kriv.

- Niusam udarao, šutirao niti gušio brata, hteo sam da mu pomognem a ispalo je da sam ga udavio. Bio sam u drugoj sobi kada je pao, stavio sam ga u krevet i presvukao sam ga. Nisam bio svestan da je mrtav, hteo sam da ga spasim, sve vreme sam plakao. Od majčine smrti borili smo se jedan za drugog, zašto bih ga ubio – zaključio je Grujić.

Izricanje presude zakazano je za 23. novembar.