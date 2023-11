OSTAVLJAO BROJ TELEFONA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Evo šta je sve prethodilo brutalnom ubistvu u Jagodini

Zoran S. (70) iz Jagodine koji je juče ubijen u svom stanu u tom gradu, neposredno pre smrti davao je oglase u kojima je nudio na prodaju automobil, računar, ali i stan u kom je nastradao.

Kako saznajemo, on je pre manje od mesec dana u grupama za oglašavanje stvari na prodaju, okačio da prodaje automobil "mazdu". Uz opis vozila, on je ostavio i boroj telefona, na koji zainteresovani kupci mogu da se jave. Pored toga, otprilike u istom periodi, on je oglasio na prodaju i laptom po ceni od 80 evra.

Ipak nešto ranije, Zoran S. je objavio da prodaje stan, isti onaj u kom je juče iskasapljen.

- Prodajem jednosoban stan, bivši lokal, u Jagodini na Sarinoj međi, 400 m od akva parka. Ima predsoblje, dnevni boravak, sobu, kuhinju i kupatilo... Uknjižen je. Može i neka vrsta zamene za kuću sa placom ili vikendicu slične vrednosti - opisao je sada pokojni Zoran S. objekat koji želi da proda. Uz ovu objavu on je objavio i svoj broj mobilnog telefona.

Podsetimo, zbog sumnje da je ubio Zorana S. policija je juče uhapsila mladića B. D. (19) iz Paraćina. Kako se sumnja, mladić je Zorana najpre tukao metalnom šipkom, zatim ga je ubadao nožem po teli i na kraju ga je preklao.

Kako nam je rekao izvor, ovaj zločin je počinjen u naletu besa.

- Ubijeni je pronađen bez odeće, a osumnjičeni mladić je posle zločina pozvao svog druga i rekao šta je uradio. Drug je obavestio policiju, a službenici su osumnjičenog zatekli ispred stana žrtve - kaže nam izvor i dodaje da je policija uzela mobilne telefone žrtve i osumnjičenog, te da se utvrđuje priroda njihovog odnosa.

- Zoran je bio oženjen i imao je porodicu, a pre izvesnog vremena se razveo. Posle toga je bio naklonjen istom polu - kaže izvor.

Međutim, za sada nema potvrde da su žrtva i uhapšeni bili u emotivnoj vezi, priroda njihovog odnosa tek se utvrđuje.

- Zbog toga su telefoni uzeti na veštačenje. Biće utvrđeno zbog čega je mladić došao kod njega, moguće i da se javio na oglas za kupovinu automobila ili laptopa - objašnjava sagovornik.

Autor: