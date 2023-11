ZA NJU GRANICE NE POSTOJE! Još jedan ogroman uspeh - Sara Ćirković osvojila zlatnu medalju na šampionatu Evrope do 22 godine!

Aktuelna šampionka sveta u konkurenciji juniorki sada je i zvanična prvakinja Evrope u uzrastu mlađih seniorki.

Srpska boks reprezentativka Sara Ćirković nastavlja da ispisuje istoriju srpskog boksa zlatnim slovima. Do novog najsjajnijeg odličja stigla je u Budvi na prvenstvu Starog kontinenta u konkurenciji do 22 godine. U borbi za zlato u kategoriji do 54 kilograma Sara je savladala reprezentativku Rusije Julijanu Savro.

“Bilo je jako dobro, prezadovoljna sam rezultatom na ovom Evropskom prvenstvu. Imala sam tri jako dobra meča, sva tri sam dobila jednoglasnom odlukom sudija. Takodje mi je pripao pehar za najbolju bokserku turnira. Neverovatan osećaj i jedan ogorman uspeh. Ovo je samo jedan stepenik više, radujem se novim izazovima i obećavam još puno zlatnih medalja” – istakla je srpska šampionka Sara Ćirković.

I ovaj put u znak trijumfa naše najbolje mlade bokserke intonirana je himna Srbije. Sara nas je navikla na ovaj poseban čin i radost u znak trijumfa Srbije.

“Još jedan veliki rezultat Sare Ćirković, osvojeno je seniorske prvenstvo Evrope U22 bez izgubljene runde u svim mečevima. Sara je dominirala i zasluženo osvojila pehar za najbolju bokserku Evropskog prvenstva. Ponosan sam i srećan pre svega što Sara ostvaruje kontinuitet velikih rezultata, i što nam svima pokazuje da će ostvariti seniorke rezultate na Evropskom, svetskom i Olimpijskom nivou. Zahvalan sam Bokserskom savez Srbije i predsedniku saveza Nenadu Borovčaninu koji pružaju mogućnosti da možemo biti spremni za ovaj nivo takmičenja i ostvariti ove velike rezultate samim tim, kao i svim našim ljudima koji nas bodre i uvek nam daju vetar u leđa” – rekao je selektor svih ženskih boks selekcija Srbije Mirko Ždralo.

Srbija je pod svodovima Mediteranskog sportskog centra osvojila još četiri bronze u muškoj konkurenciji (Omer Ametović, Jovan Nikolić, Almir Memić, Semiz Aličić), pošto su četvorica mladih boksera zaustavljeni u polufinalu.

Na šampionatu Starog kontinenta u Mediteranskom sportskom centru učestvovalo je preko 300 boksera i bokserki iz 35 zemalja Evrope. Srbiju na ovom prestižnom takmičenju predstavljalo je devet takmičara: Omer Ametović, Semiz Aličić, Stefan Camović, Almir Memić, Jovan Nikolić Aleksej Šendrik, Sara Ćirković, Kristina Nađ – Varga, Anđela Branković predvođeni selektorima Milanom Piperskim i Mirkom Ždralom.

